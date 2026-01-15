ЗСУ уразили 719 цілей на території Росії у 2025 році, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підсумував діяльність Збройних Сил у 2025 році.

Про це Сирський написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Бойові дії не зупиняють реформ і змін у Збройних Силах України. Війна вимагає постійного розвитку, технологізації та нових рішень", - написав він.

Корпусна реформа

Сформовано 16 корпусів. Наразі триває другий етап - там, де дозволяє обстановка, здійснюємо перегрупування бригад, щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

Безпілотні сили

Суттєво наростили дронову складову — як у Силах безпілотних систем, так і в інших видах і родах військ.

Також дивіться: СБС знищили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" і "Тунгуску" на двох напрямках. ВIДЕО

Він зазначив, що у 2025 році створено Безпілотні сили ППО Повітряних Сил ЗСУ. Уже розгорнуто три ешелони перехоплення "шахедів".

Нові війська

Формуємо Кіберсили та Штурмові війська.

Втрати ворога

Влітку 2025 року було подолано мільйонний рубіж, а станом на кінець року кількість знешкоджених окупантів перевищила 1,2 млн осіб.

Також читайте: Знешкоджено 61 ворожий БпЛА із 82, є влучання на 13 локаціях, - Повітряні сили

Deep Strike

У глибині території росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.

Захист неба

Упродовж року ворог здійснив 624 ракетно-авіаційні удари, з них 52 - масовані.

Також читайте: Україна дедалі успішніше б’є по цілях у Росії, - розвідка Естонії

Завдяки силами ППО знищено та знешкоджено:

27 367 "шахедів"/"гераней"

916 крилатих ракет

164 балістичні та гіперзвукові ракети

207 КАБів

Інше

Крім того, триває посилення роботи на напрямках мінно-вибухових загороджень та облаштування антидронового захисту.

"Повномасштабна війна триває вже майже чотири роки. Ми знаємо проблеми — і працюємо над їхнім розв’язанням", - додав головнокомандувач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський про рік роботи першого медбату ЗСУ: укомплектованість, 100 км фронту і врятовані життя. ФОТОрепортаж

Плани на 2026 рік

Сирський також визначив завдання на 2026 рік для всіх органів військового управління.

"Цей рік також буде важким, але ми обов’язково подолаємо і труднощі, і російського агресора. Щиро дякую українським солдатам, сержантам і офіцерам, які самовіддано тримають фронт і знищують споконвічного ворога. Боротьба за Україну триває", наголосив він.

Також дивіться: Понад 33 тисячі окупантів за місяць знешкодили підрозділів БпС ЗСУ, - Сирський. ФОТОрепортаж