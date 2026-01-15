ВСУ поразили 719 целей на территории России в 2025 году, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности Вооруженных Сил в 2025 году.
Об этом Сырский написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Боевые действия не останавливают реформ и изменений в Вооруженных Силах Украины. Война требует постоянного развития, технологизации и новых решений", - написал он.
Корпусная реформа
Сформировано 16 корпусов. Сейчас продолжается второй этап - там, где позволяет обстановка, осуществляем перегруппировку бригад, чтобы корпуса получили собственные комплекты войск в определенных полосах ответственности.
Беспилотные силы
Существенно нарастили дронную составляющую — как в Силах беспилотных систем, так и в других видах и родах войск.
Он отметил, что в 2025 году созданы Беспилотные силы ПВО Воздушных Сил ВСУ. Уже развернуты три эшелона перехвата "шахедов".
Новые войска
Формируем Киберсилы и Штурмовые войска.
Потери врага
Летом 2025 года был преодолен миллионный рубеж, а по состоянию на конец года количество обезвреженных оккупантов превысило 1,2 млн человек.
Deep Strike
В глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.
Защита неба
В течение года враг нанес 624 ракетно-авиационных удара, из них 52 - массированные.
Благодаря силам ПВО уничтожено и обезврежено:
- 27 367 "шахедов"/"гераней"
- 916 крылатых ракет
- 164 баллистические и гиперзвуковые ракеты
- 207 КАБ
Прочее
Кроме того, продолжается усиление работы в направлениях минно-взрывных заграждений и обустройства антидроновой защиты.
"Полномасштабная война продолжается уже почти четыре года. Мы знаем проблемы - и работаем над их решением", - добавил главнокомандующий.
Планы на 2026 год
Сырский также определил задачи на 2026 год для всех органов военного управления.
"Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые самоотверженно держат фронт и уничтожают извечного врага. Борьба за Украину продолжается", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль