ВСУ поразили 719 целей на территории России в 2025 году, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности Вооруженных Сил в 2025 году.

"Боевые действия не останавливают реформ и изменений в Вооруженных Силах Украины. Война требует постоянного развития, технологизации и новых решений", - написал он.

Корпусная реформа

Сформировано 16 корпусов. Сейчас продолжается второй этап - там, где позволяет обстановка, осуществляем перегруппировку бригад, чтобы корпуса получили собственные комплекты войск в определенных полосах ответственности.

Беспилотные силы

Существенно нарастили дронную составляющую — как в Силах беспилотных систем, так и в других видах и родах войск.

Он отметил, что в 2025 году созданы Беспилотные силы ПВО Воздушных Сил ВСУ. Уже развернуты три эшелона перехвата "шахедов".

Новые войска

Формируем Киберсилы и Штурмовые войска.

Потери врага

Летом 2025 года был преодолен миллионный рубеж, а по состоянию на конец года количество обезвреженных оккупантов превысило 1,2 млн человек.

Deep Strike

В глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.

Защита неба

В течение года враг нанес 624 ракетно-авиационных удара, из них 52 - массированные.

Благодаря силам ПВО уничтожено и обезврежено:

27 367 "шахедов"/"гераней"

916 крылатых ракет

164 баллистические и гиперзвуковые ракеты

207 КАБ

Прочее

Кроме того, продолжается усиление работы в направлениях минно-взрывных заграждений и обустройства антидроновой защиты.

"Полномасштабная война продолжается уже почти четыре года. Мы знаем проблемы - и работаем над их решением", - добавил главнокомандующий.

Планы на 2026 год

Сырский также определил задачи на 2026 год для всех органов военного управления.

"Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые самоотверженно держат фронт и уничтожают извечного врага. Борьба за Украину продолжается", - подчеркнул он.

