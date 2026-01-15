Уничтожены 61 вражеский БПЛА из 82, есть попадания в 13 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 15 января (с 19:00 14 января) российские войска атаковали Украину 82 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что известно?
Как отмечается, противник атаковал из направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Сообщается, что около 60 из 82 ударных БПЛА – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Работа ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 вражеский БПЛА.
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, утром, 15 января, во время воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
- В Киеве обломки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль