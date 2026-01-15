Во Львове прогремели взрывы: вражеский дрон упал на детскую площадку. ВИДЕО
Сегодня утром, 15 января, во время воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", - говорится в сообщении.
В свою очередь мэр Андрей Садовый также сообщил, что во Львове были слышны взрывы.
"Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", - написал он.
Дрон упал на детскую площадку
Позже Садовый написал, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
По предварительным данным, без пострадавших.
"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - добавил он.
Взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не дуже смішно, що вони спокійно через всю Україну пролетіли і майже влучили в пам'ятник.
Ось, що писали ГалІнфо 14 лютого 2019 року: "Володимир Зеленський - справжня сенсація нинішніх виборів. Його кандидатура прийшла з телеекранів і велика частина українців досі сприймає його як кіногероя. На думка нашого експерта, це може зіграти з країною злий жарт."
Як у воду дивились - наче жарт, а не смішно.
Я в Україні під проксі, тож зеленим так дошкуляє 😊
на даний момент схід, південь, північ України сидить без світла по 15-18 годин і ніхто не скиглить, і у багатьох людей взагалі світла нема, а ти хочеш показати західняків, як наче вони не солідарні з усіма і ниють що й у них світло відключають.
на зараз десь пів гігавата з європи в Україну заходить
висвітлення західняків в негативному світлі, порівняння ОФІЦІЙНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО сайта з забором, впн і ноунейм.
ніщо не видавало в штірліці шпигуна...
Напевно це вона відбивалася лопатою від пяної поліціянтки пару днів тому.
«Смітять тут, тільки прибрав» - певно подумав він.