Во Львове прогремели взрывы: вражеский дрон упал на детскую площадку. ВИДЕО

Сегодня утром, 15 января, во время воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Андрей Садовый также сообщил, что во Львове были слышны взрывы.

"Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", - написал он.

Смотрите также: Обломки российского "Орешника", которым атаковали Львовщину: подробности от СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дрон упал на детскую площадку

Позже Садовый написал, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

По предварительным данным, без пострадавших.

"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - добавил он.

Взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

Читайте также: "Орешник", которым РФ ударила по Львовской области, попал в цех государственного предприятия, - Reuters

Автор: 

Львов (4707) обстрел (31338) Львовская область (3141)
+9
Прибиральниця, біля якої впали уламки, продовжила чистити доріжку. Залізна витримка!
Напевно це вона відбивалася лопатою від пяної поліціянтки пару днів тому.
15.01.2026 07:33 Ответить
+7
...дь! Як ця байда 1000 км без перешкоди пролітає?
15.01.2026 07:31 Ответить
+7
А чому не смішно? 🤔 Адже у 2019-му 73 відсотки виборців зроб ли вибір, маючи на меті сміятися: " хуже нє будєт. Хоть поржьоом".
Ось, що писали ГалІнфо 14 лютого 2019 року: "Володимир Зеленський - справжня сенсація нинішніх виборів. Його кандидатура прийшла з телеекранів і велика частина українців досі сприймає його як кіногероя. На думка нашого експерта, це може зіграти з країною злий жарт."
Як у воду дивились - наче жарт, а не смішно.
15.01.2026 07:34 Ответить
Пізніше Садовий написав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
Це не дуже смішно, що вони спокійно через всю Україну пролетіли і майже влучили в пам'ятник.
15.01.2026 07:24 Ответить
А чому не смішно? 🤔 Адже у 2019-му 73 відсотки виборців зроб ли вибір, маючи на меті сміятися: " хуже нє будєт. Хоть поржьоом".
Ось, що писали ГалІнфо 14 лютого 2019 року: "Володимир Зеленський - справжня сенсація нинішніх виборів. Його кандидатура прийшла з телеекранів і велика частина українців досі сприймає його як кіногероя. На думка нашого експерта, це може зіграти з країною злий жарт."
Як у воду дивились - наче жарт, а не смішно.
15.01.2026 07:34 Ответить
Львів зелене лайно не обирав.
15.01.2026 07:36 Ответить
Так, Львівська - єдина область в Україні, де на виборах Зєлєнскій не переміг. Але Україна - уе єдинч країна і облвсть - у її складі.
15.01.2026 07:41 Ответить
Це не заважає владі нищити протестний електорат, як зручно, правда?
15.01.2026 07:44 Ответить
Яж написав, що Львівська область - не автономія, тут теж Зєлєнскій є президентом.
15.01.2026 07:48 Ответить
Ти б так само і свинюковича захищав - бо легітимний
15.01.2026 07:56 Ответить
Дурню пишете. До речі, що ви хочете цією дурнею донести? 🤔
15.01.2026 08:15 Ответить
Що зеленський буде в одній камері з татаровим і бакановим сидіти, якщо доживе.
15.01.2026 08:18 Ответить
Так і пишіть. А то пишете якусь дичину про захист януковоча. Прочитайте ще раз все, що я написав - де я Зєлєнского захищаю? І для чого його захищати? Щоб що?
15.01.2026 08:21 Ответить
це ви про який протестний електорат пишете? це ви про себе пишете? і хто вас нищить? в англії .
15.01.2026 08:06 Ответить
Про той що ніколи не обиратиме зелень з жартами про 'Україну-актрису...'
Я в Україні під проксі, тож зеленим так дошкуляє 😊
15.01.2026 08:08 Ответить
ага, або старлінк з англії. знаємо, чули.
15.01.2026 08:14 Ответить
Зелений бот, що ти ще чув? Про легітимного розкажеш?
15.01.2026 08:16 Ответить
ти ноунейм під ВПН, а не я.
15.01.2026 08:20 Ответить
В Україні немає проблем з доступом до будь-яких сайтів окрім кацапських. Це якраз в мордорі блокують ютуб, гугл та інше, там всі сидять з впн. Українцю навіть немає сенсу качати той впн. От і робіть висновки звідки цей арткор пише.
15.01.2026 08:25 Ответить
В України судили Ріффмайстра і вбили Лісника. На проксі кидаються лише зелені боти. Краще б телеграм закрили.☝️
15.01.2026 08:28 Ответить
Трохи менше половини проголосувало за клоуна.
15.01.2026 08:32 Ответить
Бандера як і Фаріон, навіть з того світу не дає кацапам жити 🔱
15.01.2026 07:25 Ответить
Дає чи не дає, але це відверте , демонстративне знущання з нашого ППО🤬
15.01.2026 07:27 Ответить
Ппо не працює над містом, може це і правильно. Як на мене їх всіх мають ще в Чернігівській обл збивати.
15.01.2026 07:30 Ответить
Воно летіло Житомир - Хмельниччина - Тернопіль - Львів
15.01.2026 07:31 Ответить
Приїдь, і покажи, як це робить... Ті БПЛА, які йдуть з Брянщини та Смоленщини, проходять над Сумщиною та Чернігівщиною, і частково збиваються. Але їх курс - на Київ. Ті, що йдуть на захід, запускаються, в основному, з півдня...
15.01.2026 07:36 Ответить
Зараз все летить через Чернігівську обл-Чорнобиль і далі на Житомирську
15.01.2026 07:38 Ответить
Та ти шо! Тобі, "ЛонДону" краще видно? А я осліп і оглух...
15.01.2026 07:40 Ответить
Шахеди пролітають з Чернігівської обл до Львова. Факт
15.01.2026 07:41 Ответить
Ні. Основна кількість - Сумська-Харківська.
15.01.2026 07:44 Ответить
Це не на захід України звідти залітає переважно. На захід через північ Київщини з Чернігівської. З півдня теж бували.
15.01.2026 07:47 Ответить
Вибачте, але ця скотина летіла саме через Житомир. І моя притензія до влади з її дронами перехоплювачами в міліарді дерев.
15.01.2026 07:42 Ответить
Точно? На руках є дані навігаційних приладів? Там курс закладається так заплутано, що сам чорт його розбере - саме для того, щоб заплутать наше ППО... Над нами "петляють" над половиною області...
15.01.2026 07:49 Ответить
Можете самі глянути по карті тривог коли і де були тривоги.
15.01.2026 08:05 Ответить
Бандера не постраждав
15.01.2026 07:26 Ответить
Доречі, чому на заході України вимикають світло? Бо чутки погані ходять... А владі ніхто не вірить.
15.01.2026 07:27 Ответить
В Буковелі не вимикають.
15.01.2026 07:31 Ответить
світло вимикають, бо на всіх його не вистачає.
15.01.2026 08:16 Ответить
Навпаки, в центрі України споживання впало через обстріли інфраструктури. Всі говорять що зелені торгують е.енергією з 3-х аес через Румунію. Це можна спростувати?
15.01.2026 08:20 Ответить
Не електрики нехватає, а розподільчих станцій, чи як воно там називається. Електрика йде від електростанції під великою напругою. Тоді її розділяють на багато шляхів передачі з меншою напругою, потім знову ділять. Оті підстанції кацапи і ********. Пояснила путано, але я не електрик.
15.01.2026 08:41 Ответить
На заході більшість підстанцій неушкоджені, а світла немає по пів дня. Народ все бачить.
15.01.2026 08:43 Ответить
здається, ти намагаєшся розпалювати ненависть до людей з західних регіонів.

на даний момент схід, південь, північ України сидить без світла по 15-18 годин і ніхто не скиглить, і у багатьох людей взагалі світла нема, а ти хочеш показати західняків, як наче вони не солідарні з усіма і ниють що й у них світло відключають.
15.01.2026 08:53 Ответить
Вимикають світло - менше робиться для фронту. Над цим подумай
15.01.2026 08:54 Ответить
я ще раз нагадаю - світло вимикають, бо на всіх його не вистачає.
15.01.2026 08:57 Ответить
Це не доведено. І схоже на брехню. Влада привчила не вірити їй.
15.01.2026 09:01 Ответить
ну одразу видно, що ти не з України.
15.01.2026 09:03 Ответить
Видно що ти зелений бот.
15.01.2026 09:04 Ответить
https://transparency.entsoe.eu/ там в картинках є варіант, думаю зможеш зрозуміти.

на зараз десь пів гігавата з європи в Україну заходить
15.01.2026 08:49 Ответить
На заборі теж написано...
15.01.2026 08:53 Ответить
ну все зрозуміло. ти кацапський троль.
висвітлення західняків в негативному світлі, порівняння ОФІЦІЙНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО сайта з забором, впн і ноунейм.

ніщо не видавало в штірліці шпигуна...
15.01.2026 08:59 Ответить
Зелений боте, досить торгувати світлом через Румунію. Будеш на ліхтарі висіти.
15.01.2026 09:02 Ответить
Росія вдарила дроном по пам'ятнику Степану Бандері біля костелу святої Анни і Єлизавети.
15.01.2026 07:27 Ответить
КуRwa, чуть в костел не попали.
15.01.2026 07:30 Ответить
Прибиральниця, біля якої впали уламки, продовжила чистити доріжку. Залізна витримка!
Напевно це вона відбивалася лопатою від пяної поліціянтки пару днів тому.
15.01.2026 07:33 Ответить
Цей момент переглянула кілька разів . За нею і перед нею прилетіли уламки. Кілька секундна пауза і до роботи .
15.01.2026 08:43 Ответить
...дь! Як ця байда 1000 км без перешкоди пролітає?
15.01.2026 07:31 Ответить
через бульбашию с польщі
15.01.2026 07:33 Ответить
Юрій все-таки нажаль через всю Україну 😿🙀
15.01.2026 07:33 Ответить
Так само, як пролітають і наші дрони.
15.01.2026 08:46 Ответить
комунальники не розгубилися і продовжили чистити сніг
15.01.2026 07:31 Ответить
😮 Хто ти, воїн? Львівському двірнику Шахед впав буквально під ноги, а він і далі продовжив чистити сніг

«Смітять тут, тільки прибрав» - певно подумав він.
15.01.2026 07:34 Ответить
Комунальниця, певно, та сама, що давала відпір ТЦКашниці. Бо й вухом не повела. Чи вони у Львові всі такі?
15.01.2026 07:37 Ответить
Можна припустити, що через відімкнення світла погано працював мобільний інтернет і ворожий оператор "шахеда" хибно розрахував траєкторію дрона і передчасно натиснув на гашетку.
15.01.2026 07:53 Ответить
На півдні Вінничини та на Чернігівщині має все збиватись, ось мапа попереднього обстрілу
15.01.2026 07:54 Ответить
Бандеру можна буде і нового поставить, а от що кацапи захрюкають коли мумійо члєніна на червивій площі розірве? 😁
15.01.2026 08:03 Ответить
Тільки хотів про це написати. Пару фламінгів по мозолєю - і воплі про резиденцію х@йла здадуться звичайною сценкою з камєдіклаб🤣
15.01.2026 08:08 Ответить
Дупа леніна може залетіти на куранти 😂😂😂
15.01.2026 08:10 Ответить
 
 