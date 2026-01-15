Во Львове прогремели взрывы: вражеский дрон упал на детскую площадку. ВИДЕО

Сегодня утром, 15 января, во время воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Андрей Садовый также сообщил, что во Львове были слышны взрывы.

"Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", - написал он.

Смотрите также: Обломки российского "Орешника", которым атаковали Львовщину: подробности от СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дрон упал на детскую площадку

Позже Садовый написал, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

По предварительным данным, без пострадавших.

"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - добавил он.



Взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

Читайте также: "Орешник", которым РФ ударила по Львовской области, попал в цех государственного предприятия, - Reuters