Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
У Львові пролунали вибухи: ворожий дрон впав на дитячий майданчик. ВIДЕО (доповнено)

Сьогодні вранці, 15 січня, під час повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою мер Андрій Садовий також повідомив, що у Львові було чути вибухи.

"Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", - написав він.

Дрон впав на дитячий майданчик

Пізніше Садовий написав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

За попередніми даними, без постраждалих.

"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", - додав він.

Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Доповнення

Зазначається, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Топ коментарі
+20
А чому не смішно? 🤔 Адже у 2019-му 73 відсотки виборців зроб ли вибір, маючи на меті сміятися: " хуже нє будєт. Хоть поржьоом".
Ось, що писали ГалІнфо 14 лютого 2019 року: "Володимир Зеленський - справжня сенсація нинішніх виборів. Його кандидатура прийшла з телеекранів і велика частина українців досі сприймає його як кіногероя. На думка нашого експерта, це може зіграти з країною злий жарт."
Як у воду дивились - наче жарт, а не смішно.
показати весь коментар
15.01.2026 07:34 Відповісти
+15
Прибиральниця, біля якої впали уламки, продовжила чистити доріжку. Залізна витримка!
Напевно це вона відбивалася лопатою від пяної поліціянтки пару днів тому.
показати весь коментар
15.01.2026 07:33 Відповісти
+13
Бандера як і Фаріон, навіть з того світу не дає кацапам жити 🔱
показати весь коментар
15.01.2026 07:25 Відповісти
Пізніше Садовий написав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Джерело: https://censor.net/ua/v3595538
Це не дуже смішно, що вони спокійно через всю Україну пролетіли і майже влучили в пам'ятник.
показати весь коментар
15.01.2026 07:24 Відповісти
А чому не смішно? 🤔 Адже у 2019-му 73 відсотки виборців зроб ли вибір, маючи на меті сміятися: " хуже нє будєт. Хоть поржьоом".
Ось, що писали ГалІнфо 14 лютого 2019 року: "Володимир Зеленський - справжня сенсація нинішніх виборів. Його кандидатура прийшла з телеекранів і велика частина українців досі сприймає його як кіногероя. На думка нашого експерта, це може зіграти з країною злий жарт."
Як у воду дивились - наче жарт, а не смішно.
показати весь коментар
15.01.2026 07:34 Відповісти
Львів зелене лайно не обирав.
показати весь коментар
15.01.2026 07:36 Відповісти
Так, Львівська - єдина область в Україні, де на виборах Зєлєнскій не переміг. Але Україна - уе єдинч країна і облвсть - у її складі.
показати весь коментар
15.01.2026 07:41 Відповісти
Це не заважає владі нищити протестний електорат, як зручно, правда?
показати весь коментар
15.01.2026 07:44 Відповісти
Яж написав, що Львівська область - не автономія, тут теж Зєлєнскій є президентом.
показати весь коментар
15.01.2026 07:48 Відповісти
Ти б так само і свинюковича захищав - бо легітимний
показати весь коментар
15.01.2026 07:56 Відповісти
Дурню пишете. До речі, що ви хочете цією дурнею донести? 🤔
показати весь коментар
15.01.2026 08:15 Відповісти
Що зеленський буде в одній камері з татаровим і бакановим сидіти, якщо доживе.
показати весь коментар
15.01.2026 08:18 Відповісти
Так і пишіть. А то пишете якусь дичину про захист януковоча. Прочитайте ще раз все, що я написав - де я Зєлєнского захищаю? І для чого його захищати? Щоб що?
показати весь коментар
15.01.2026 08:21 Відповісти
+
показати весь коментар
15.01.2026 18:39 Відповісти
це ви про який протестний електорат пишете? це ви про себе пишете? і хто вас нищить? в англії .
показати весь коментар
15.01.2026 08:06 Відповісти
Про той що ніколи не обиратиме зелень з жартами про 'Україну-актрису...'
Я в Україні під проксі, тож зеленим так дошкуляє 😊
показати весь коментар
15.01.2026 08:08 Відповісти
ага, або старлінк з англії. знаємо, чули.
показати весь коментар
15.01.2026 08:14 Відповісти
Зелений бот, що ти ще чув? Про легітимного розкажеш?
показати весь коментар
15.01.2026 08:16 Відповісти
ти ноунейм під ВПН, а не я.
показати весь коментар
15.01.2026 08:20 Відповісти
В Україні немає проблем з доступом до будь-яких сайтів окрім кацапських. Це якраз в мордорі блокують ютуб, гугл та інше, там всі сидять з впн. Українцю навіть немає сенсу качати той впн. От і робіть висновки звідки цей арткор пише.
показати весь коментар
15.01.2026 08:25 Відповісти
В України судили Ріффмайстра і вбили Лісника. На проксі кидаються лише зелені боти. Краще б телеграм закрили.☝️
показати весь коментар
15.01.2026 08:28 Відповісти
А до чого тут Ріффмайстер і Лісник? Їх судили та вбили за дописи в інеті?
показати весь коментар
15.01.2026 10:04 Відповісти
І ще зеленський програв у діаспорі - Німеччина, Франція, Канада, США впевнено вибрали не його.
Але це було замало...
показати весь коментар
15.01.2026 10:53 Відповісти
Трохи менше половини проголосувало за клоуна.
показати весь коментар
15.01.2026 08:32 Відповісти
не 73, а десь 45. Так точнше.
показати весь коментар
15.01.2026 16:31 Відповісти
Цікаво хто це відео робив, знав що прилетить, аж руки трусилися. Напевно він і наводив дрона
показати весь коментар
15.01.2026 09:28 Відповісти
То камера стеження. Бачите точку зйомки - висока, бо з дерева чи стовпа. А трусилася мабуть від вітра.
показати весь коментар
15.01.2026 10:56 Відповісти
Ніяка то не камера стеження, а велася зйомка з будинку навпроти. Був би вітер, дим в верх не підіймався
показати весь коментар
18.01.2026 09:19 Відповісти
Бандера як і Фаріон, навіть з того світу не дає кацапам жити 🔱
показати весь коментар
15.01.2026 07:25 Відповісти
Дає чи не дає, але це відверте , демонстративне знущання з нашого ППО🤬
показати весь коментар
15.01.2026 07:27 Відповісти
Ппо не працює над містом, може це і правильно. Як на мене їх всіх мають ще в Чернігівській обл збивати.
показати весь коментар
15.01.2026 07:30 Відповісти
Воно летіло Житомир - Хмельниччина - Тернопіль - Львів
показати весь коментар
15.01.2026 07:31 Відповісти
Приїдь, і покажи, як це робить... Ті БПЛА, які йдуть з Брянщини та Смоленщини, проходять над Сумщиною та Чернігівщиною, і частково збиваються. Але їх курс - на Київ. Ті, що йдуть на захід, запускаються, в основному, з півдня...
показати весь коментар
15.01.2026 07:36 Відповісти
Зараз все летить через Чернігівську обл-Чорнобиль і далі на Житомирську
показати весь коментар
15.01.2026 07:38 Відповісти
Та ти шо! Тобі, "ЛонДону" краще видно? А я осліп і оглух...
показати весь коментар
15.01.2026 07:40 Відповісти
Шахеди пролітають з Чернігівської обл до Львова. Факт
показати весь коментар
15.01.2026 07:41 Відповісти
Ні. Основна кількість - Сумська-Харківська.
показати весь коментар
15.01.2026 07:44 Відповісти
Це не на захід України звідти залітає переважно. На захід через північ Київщини з Чернігівської. З півдня теж бували.
показати весь коментар
15.01.2026 07:47 Відповісти
Вибачте, але ця скотина летіла саме через Житомир. І моя притензія до влади з її дронами перехоплювачами в міліарді дерев.
показати весь коментар
15.01.2026 07:42 Відповісти
Точно? На руках є дані навігаційних приладів? Там курс закладається так заплутано, що сам чорт його розбере - саме для того, щоб заплутать наше ППО... Над нами "петляють" над половиною області...
показати весь коментар
15.01.2026 07:49 Відповісти
Можете самі глянути по карті тривог коли і де були тривоги.
показати весь коментар
15.01.2026 08:05 Відповісти
Бандера не постраждав
показати весь коментар
15.01.2026 07:26 Відповісти
Доречі, чому на заході України вимикають світло? Бо чутки погані ходять... А владі ніхто не вірить.
показати весь коментар
15.01.2026 07:27 Відповісти
В Буковелі не вимикають.
показати весь коментар
15.01.2026 07:31 Відповісти
світло вимикають, бо на всіх його не вистачає.
показати весь коментар
15.01.2026 08:16 Відповісти
Навпаки, в центрі України споживання впало через обстріли інфраструктури. Всі говорять що зелені торгують е.енергією з 3-х аес через Румунію. Це можна спростувати?
показати весь коментар
15.01.2026 08:20 Відповісти
Не електрики нехватає, а розподільчих станцій, чи як воно там називається. Електрика йде від електростанції під великою напругою. Тоді її розділяють на багато шляхів передачі з меншою напругою, потім знову ділять. Оті підстанції кацапи і ********. Пояснила путано, але я не електрик.
показати весь коментар
15.01.2026 08:41 Відповісти
На заході більшість підстанцій неушкоджені, а світла немає по пів дня. Народ все бачить.
показати весь коментар
15.01.2026 08:43 Відповісти
здається, ти намагаєшся розпалювати ненависть до людей з західних регіонів.

на даний момент схід, південь, північ України сидить без світла по 15-18 годин і ніхто не скиглить, і у багатьох людей взагалі світла нема, а ти хочеш показати західняків, як наче вони не солідарні з усіма і ниють що й у них світло відключають.
показати весь коментар
15.01.2026 08:53 Відповісти
Вимикають світло - менше робиться для фронту. Над цим подумай
показати весь коментар
15.01.2026 08:54 Відповісти
я ще раз нагадаю - світло вимикають, бо на всіх його не вистачає.
показати весь коментар
15.01.2026 08:57 Відповісти
Це не доведено. І схоже на брехню. Влада привчила не вірити їй.
показати весь коментар
15.01.2026 09:01 Відповісти
ну одразу видно, що ти не з України.
показати весь коментар
15.01.2026 09:03 Відповісти
Видно що ти зелений бот.
показати весь коментар
15.01.2026 09:04 Відповісти
не доведено знищення каховської і запорозьких машинних залів де стоять турбіни?Кацапе, йди проспись від стєкломою.
показати весь коментар
17.01.2026 23:37 Відповісти
Сьогодні в Луцьку, у моєї свахи світла не буде 15 годин. У мене не вимикають(звичайний район з післявоєнною забудовою, не елітний).
показати весь коментар
15.01.2026 10:09 Відповісти
Коли до нас летять шахеди, то зазвичай на підстанцію. Попадали і не раз.
показати весь коментар
15.01.2026 10:15 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/ там в картинках є варіант, думаю зможеш зрозуміти.

на зараз десь пів гігавата з європи в Україну заходить
показати весь коментар
15.01.2026 08:49 Відповісти
Росія вдарила дроном по пам'ятнику Степану Бандері біля костелу святої Анни і Єлизавети.
показати весь коментар
15.01.2026 07:27 Відповісти
КуRwa, чуть в костел не попали.
показати весь коментар
15.01.2026 07:30 Відповісти
Прибиральниця, біля якої впали уламки, продовжила чистити доріжку. Залізна витримка!
Напевно це вона відбивалася лопатою від пяної поліціянтки пару днів тому.
показати весь коментар
15.01.2026 07:33 Відповісти
Цей момент переглянула кілька разів . За нею і перед нею прилетіли уламки. Кілька секундна пауза і до роботи .
показати весь коментар
15.01.2026 08:43 Відповісти
Не просто продовжила працювати. А ще й болт поклала на людину яку звалило вибухом. Тобто не поцікавилась станом від слова ніяк. Сніг дорожче. За нього спитають.
показати весь коментар
15.01.2026 20:56 Відповісти
...дь! Як ця байда 1000 км без перешкоди пролітає?
показати весь коментар
15.01.2026 07:31 Відповісти
через бульбашию с польщі
показати весь коментар
15.01.2026 07:33 Відповісти
Юрій все-таки нажаль через всю Україну 😿🙀
показати весь коментар
15.01.2026 07:33 Відповісти
Так само, як пролітають і наші дрони.
показати весь коментар
15.01.2026 08:46 Відповісти
комунальники не розгубилися і продовжили чистити сніг
показати весь коментар
15.01.2026 07:31 Відповісти
😮 Хто ти, воїн? Львівському двірнику Шахед впав буквально під ноги, а він і далі продовжив чистити сніг

«Смітять тут, тільки прибрав» - певно подумав він.
показати весь коментар
15.01.2026 07:34 Відповісти
Комунальниця, певно, та сама, що давала відпір ТЦКашниці. Бо й вухом не повела. Чи вони у Львові всі такі?
показати весь коментар
15.01.2026 07:37 Відповісти
Можна припустити, що через відімкнення світла погано працював мобільний інтернет і ворожий оператор "шахеда" хибно розрахував траєкторію дрона і передчасно натиснув на гашетку.
показати весь коментар
15.01.2026 07:53 Відповісти
На півдні Вінничини та на Чернігівщині має все збиватись, ось мапа попереднього обстрілу
показати весь коментар
15.01.2026 07:54 Відповісти
Бандеру можна буде і нового поставить, а от що кацапи захрюкають коли мумійо члєніна на червивій площі розірве? 😁
показати весь коментар
15.01.2026 08:03 Відповісти
Тільки хотів про це написати. Пару фламінгів по мозолєю - і воплі про резиденцію х@йла здадуться звичайною сценкою з камєдіклаб🤣
показати весь коментар
15.01.2026 08:08 Відповісти
Дупа леніна може залетіти на куранти 😂😂😂
показати весь коментар
15.01.2026 08:10 Відповісти
Спочатку удар прямо по музею Шухевича, а тепер пару кроків від пам'ятника Бандері.
- Совпадение? Не думаю!
показати весь коментар
15.01.2026 12:48 Відповісти
Прибиральник безсмертний, відразу посилив зусилля з прибирання після вибуху.
показати весь коментар
15.01.2026 22:09 Відповісти
 
 