У Львові пролунали вибухи: ворожий дрон впав на дитячий майданчик. ВIДЕО (доповнено)

Сьогодні вранці, 15 січня, під час повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою мер Андрій Садовий також повідомив, що у Львові було чути вибухи.

"Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", - написав він.

Дрон впав на дитячий майданчик

Пізніше Садовий написав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

За попередніми даними, без постраждалих.

"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", - додав він.



Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Доповнення

Зазначається, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.