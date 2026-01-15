1 752 6
Осколки БПЛА упали на дом в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж
Осколки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м. без последующего горения.
Спасатели проводили работы по открытию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей", - говорится в сообщении.
В результате атаки жертв или пострадавших нет.
Что предшествовало?
- В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили атаку БПЛА на различные регионы Украины.
- Утром во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zero #614287
показать весь комментарий15.01.2026 08:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий15.01.2026 08:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Zero #614287
показать весь комментарий15.01.2026 08:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий15.01.2026 08:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Zero #614287
показать весь комментарий15.01.2026 08:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vasily Androshchook
показать весь комментарий15.01.2026 08:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль