Осколки БПЛА упали на дом в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Осколки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м. без последующего горения.

Спасатели проводили работы по открытию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей", - говорится в сообщении.

В результате атаки жертв или пострадавших нет.









Что предшествовало?

В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили атаку БПЛА на различные регионы Украины.

Утром во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере

