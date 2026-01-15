РУС
Осколки БПЛА упали на дом в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Осколки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м. без последующего горения.

Спасатели проводили работы по открытию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей", - говорится в сообщении.

В результате атаки жертв или пострадавших нет.

Атака БПЛА на Киев: обломки упали на дом в Соломе'янському районі
Что предшествовало?

Киев (26595) обстрел (31338)
Уламки?!?!?! Ну-ну.
15.01.2026 08:12 Ответить
Цей раз, точно уламки! Збили красиво і дуже гучно!
15.01.2026 08:25 Ответить
Ну що ж. Продовжуйте в це вірити.🤷
15.01.2026 08:40 Ответить
Я і не вірю, це було, майже над нашим будинком!
15.01.2026 08:43 Ответить
Та отож.
15.01.2026 08:53 Ответить
Це вибух, пінопласт стіну не знесе
15.01.2026 08:57 Ответить
 
 