1 323 0
Россияне ударили по АЗС в Сумах: два человека пострадали. ВИДЕО+ФОТО
В Сумах враг ударным БПЛА атаковал АЗС, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Повреждения
Как отмечается, в результате атаки поврежден гражданский транспорт и нежилое помещение.
Спасатели оперативно обследовали место происшествия.
Пострадавшие
Также сообщается, что двое гражданских обратились за медицинской помощью.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль