Дрон РФ ударил по окрестностям Сум: есть раненый, повреждено общежитие

Российские войска утром 13 января атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру на окраине Сум. В результате удара ранен местный житель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумщины.

По данным следствия, 13 января 2026 года около 09:40 враг атаковал беспилотником гражданскую инфраструктуру на окраине города Сумы.

Ранен 65-летний местный житель. Повреждены здание общежития и кафе.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

