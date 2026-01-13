Дрон РФ ударил по окрестностям Сум: есть раненый, повреждено общежитие
Российские войска утром 13 января атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру на окраине Сум. В результате удара ранен местный житель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумщины.
По данным следствия, 13 января 2026 года около 09:40 враг атаковал беспилотником гражданскую инфраструктуру на окраине города Сумы.
Ранен 65-летний местный житель. Повреждены здание общежития и кафе.
Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
