Дрон РФ вдарив по околиці Сум: є поранений, пошкоджено гуртожиток

Російські війська вранці 13 січня атакували безпілотником цивільну інфраструктуру на околиці Сум. Унаслідок удару поранено місцевого жителя.

Прокуратура Сумщини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, 13 січня 2026 року близько 09:40 год ворог атакував безпілотником цивільну інфраструктуру на околиці міста Суми.

Поранено 65-річного місцевого жителя. Пошкоджено будівлю гуртожитку та кафе.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

