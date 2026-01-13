Дрон РФ вдарив по околиці Сум: є поранений, пошкоджено гуртожиток
Російські війська вранці 13 січня атакували безпілотником цивільну інфраструктуру на околиці Сум. Унаслідок удару поранено місцевого жителя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 13 січня 2026 року близько 09:40 год ворог атакував безпілотником цивільну інфраструктуру на околиці міста Суми.
Поранено 65-річного місцевого жителя. Пошкоджено будівлю гуртожитку та кафе.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
