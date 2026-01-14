Враг прицельно ударил по автомобилю, который эвакуировал людей в Сумской области: транспорт поврежден, люди уцелели. ФОТО

Во время эвакуации людей из приграничной территории Шосткинского района Сумской области вражеский дрон атаковал автомобиль специального подразделения полиции "Белый ангел".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, транспорт гражданский и хорошо известен жителям приграничного региона. "Белые ангелы" ежедневно эвакуируют людей из опасных территорий. 

Каковы последствия?

По данным ОГА, автомобиль получил значительные повреждения.

удар по эвакуационному автомобилю
Читайте также: 30 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 8 общинах, подтверждена гибель женщины в результате атаки РФ 5 января

"Именно благодаря бронированию транспорта люди, которых эвакуировали, не пострадали, хотя пережили сильный стресс. Полицейские с незначительными травмами сейчас проходят обследование. Благодаря профессиональным действиям и координации "Белых ангелов" эвакуацию удалось завершить, а людей - доставить в более безопасное место", - говорится в сообщении.

Читайте: Более 20 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 7 общинах, раненый мужчина

обстрел (32243) Сумская область (4109) эвакуация (2247)
