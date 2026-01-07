РУС
30 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 8 громадах, подтверждена гибель женщины в результате атаки РФ 5 января

30 обстрелов Сумской области за сутки: повреждения в 8 общинах

В течение суток, с утра 6 января до утра 7 января 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 21 населенному пункту в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская;
  • Бездрицкая;
  • Хотинская;
  • Юнаковская;
  • Миропольская;
  • Краснопольская;
  • Белопольская;
  • Шалыгинская;
  • Середино-Будская;
  • Шосткинская;
  • Буринская;
  • Великописаревская.

В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.

В Миропольской громаде подтверждена гибель 61-летней женщины в результате вражеского обстрела 5 января.

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Бездрицкой громаде поврежден автомобиль;
  • в Великописаревской громаде повреждены нежилые помещения;
  • в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частное домовладение;
  • в Шосткинской громаде повреждены частное домовладение, нежилые помещения и автомобили;
  • в Середино-Будской громаде повреждены жилые дома, автомобиль;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены дом и нежилое помещение;
  • по уточненным данным, в Эсманской громаде поврежден дом;
  • в Глуховской громаде повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 11 человек.

