30 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 8 громадах, подтверждена гибель женщины в результате атаки РФ 5 января
В течение суток, с утра 6 января до утра 7 января 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 21 населенному пункту в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская;
- Бездрицкая;
- Хотинская;
- Юнаковская;
- Миропольская;
- Краснопольская;
- Белопольская;
- Шалыгинская;
- Середино-Будская;
- Шосткинская;
- Буринская;
- Великописаревская.
В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.
В Миропольской громаде подтверждена гибель 61-летней женщины в результате вражеского обстрела 5 января.
Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Бездрицкой громаде поврежден автомобиль;
- в Великописаревской громаде повреждены нежилые помещения;
- в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частное домовладение;
- в Шосткинской громаде повреждены частное домовладение, нежилые помещения и автомобили;
- в Середино-Будской громаде повреждены жилые дома, автомобиль;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены дом и нежилое помещение;
- по уточненным данным, в Эсманской громаде поврежден дом;
- в Глуховской громаде повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 11 человек.
