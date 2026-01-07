30 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 8 громадах, подтверждена гибель женщины в результате атаки РФ 5 января

В течение суток, с утра 6 января до утра 7 января 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 21 населенному пункту в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская;

Бездрицкая;

Хотинская;

Юнаковская;

Миропольская;

Краснопольская;

Белопольская;

Шалыгинская;

Середино-Будская;

Шосткинская;

Буринская;

Великописаревская.

В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.

В Миропольской громаде подтверждена гибель 61-летней женщины в результате вражеского обстрела 5 января.

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Бездрицкой громаде поврежден автомобиль;

в Великописаревской громаде повреждены нежилые помещения;

в Буринской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частное домовладение;

в Шосткинской громаде повреждены частное домовладение, нежилые помещения и автомобили;

в Середино-Будской громаде повреждены жилые дома, автомобиль;

в Зноб-Новгородской громаде повреждены дом и нежилое помещение;

по уточненным данным, в Эсманской громаде поврежден дом;

в Глуховской громаде повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 11 человек.

