30 обстрілів Сумщини за добу: пошкодження у 8 громадах, підтверджено загибель жінки через атаку РФ 5 січня
Протягом доби, з ранку 6 січня до ранку 7 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 21 населеному пункту в 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська;
- Бездрицька;
- Хотінська;
- Юнаківська;
- Миропільська;
- Краснопільська;
- Білопільська;
- Шалигинська;
- Середино-Будська;
- Шосткинська;
- Буринська;
- Великописарівська.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.
У Миропільській громаді підтверджено загибель 61-річної жінки внаслідок ворожого обстрілу 5 січня.
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобіль;
- у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Буринській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватне домоволодіння;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлові приміщення та автомобілі;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинки, автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено будинок та нежитлове приміщення;
- за уточненими даними, у Есманській громаді пошкоджено будинок;
- у Глухівський громаді пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.
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