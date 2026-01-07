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Новини Обстріли Сумщини
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30 обстрілів Сумщини за добу: пошкодження у 8 громадах, підтверджено загибель жінки через атаку РФ 5 січня

30 обстрілів Сумщини за добу: пошкодження у 8 громадах

Протягом доби, з ранку 6 січня до ранку 7 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 21 населеному пункту в 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська;
  • Бездрицька;
  • Хотінська;
  • Юнаківська;
  • Миропільська;
  • Краснопільська;
  • Білопільська;
  • Шалигинська;
  • Середино-Будська;
  • Шосткинська;
  • Буринська;
  • Великописарівська.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.

У Миропільській громаді підтверджено загибель 61-річної жінки внаслідок ворожого обстрілу 5 січня.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Буринській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватне домоволодіння;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлові приміщення та автомобілі;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинки, автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено будинок та нежитлове приміщення;
  • за уточненими даними, у Есманській громаді пошкоджено будинок;
  • у Глухівський громаді пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.

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Автор: 

армія рф (21560) обстріл (35213) Сумська область (4909)
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