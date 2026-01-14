Ворог прицільно вдарив по автівці, яка евакуювала людей на Сумщині: транспорт пошкоджено, люди вціліли. ФОТО
Під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району на Сумщині ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції "Білий янгол".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, транспорт цивільний і добре відомий мешканцям прикордонного регіону. "Білі янголи" щоденно евакуюють людей із небезпечних територій.
Які наслідки?
За даними ОВА, автівка зазнала значних пошкоджень.
"Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження. Завдяки професійним діям і координації "Білих янголів" евакуацію вдалося завершити, а людей - доправити в безпечніше місце", - йдеться у повідомленні.
