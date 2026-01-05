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Новини Обстріли Сумщини
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Понад 20 обстрілів Сумщини за добу: пошкодження у 7 громадах, поранений чоловік

Окупанти понад 20 обстріляли Сумську область

Протягом доби, з ранку 4 січня до ранку 5 січня 2026 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 16 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська;
  • Білопільська;
  • Краснопільська;
  • Шосткинська;
  • Шалигинська;
  • Середино-Будська;
  • Зноб-Новгородська;
  • Свеська;
  • Путивльська;
  • Великописарівська.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів.

У Путивльській громаді через атаку БпЛА поранення отримав 54-річний чоловік.

Пошкодження

Ворог застосовував артилерію, РСЗВ FPV-дрони, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Краснопільській громаді знищено приватний автомобіль, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;
  • у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль, причіп вантажного автомобіля;
  • у Шосткинській громаді зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено нежитлову будівлю, 4 житлові будинки, приватні легкові автомобілі;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Евакуйовано 5 людей.

Також читайте: Рашисти вдарили по рятувальниках під час ліквідації наслідків атаки РФ на Конотопський район. ФОТО

Автор: 

армія рф (21550) обстріл (35185) Сумська область (4905)
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