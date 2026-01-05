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Понад 20 обстрілів Сумщини за добу: пошкодження у 7 громадах, поранений чоловік
Протягом доби, з ранку 4 січня до ранку 5 січня 2026 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 16 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська;
- Білопільська;
- Краснопільська;
- Шосткинська;
- Шалигинська;
- Середино-Будська;
- Зноб-Новгородська;
- Свеська;
- Путивльська;
- Великописарівська.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів.
У Путивльській громаді через атаку БпЛА поранення отримав 54-річний чоловік.
Пошкодження
Ворог застосовував артилерію, РСЗВ FPV-дрони, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Краснопільській громаді знищено приватний автомобіль, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
- у Великописарівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;
- у Путивльській громаді пошкоджено легковий автомобіль, причіп вантажного автомобіля;
- у Шосткинській громаді зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено нежитлову будівлю, 4 житлові будинки, приватні легкові автомобілі;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Евакуйовано 5 людей.
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