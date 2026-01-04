Рашисти вдарили по рятувальниках під час ліквідації наслідків атаки РФ на Конотопський район. ФОТО

Росіяни зранку 4 січня нанесли удар по нежитловій будівлі в Конотопському районі на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Повторний удар

Як зазначається, рятувальники обстежували територію після обстрілу, коли пролунали повторні ворожі удари.

"Надзвичайники встигли відійти в безпечне місце", - додали в ДСНС.

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Наслідки ліквідовано

Виникли пожежі, фахівці ДСНС їх оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила.

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