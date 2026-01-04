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Рашисти вдарили по рятувальниках під час ліквідації наслідків атаки РФ на Конотопський район. ФОТО
Росіяни зранку 4 січня нанесли удар по нежитловій будівлі в Конотопському районі на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Повторний удар
Як зазначається, рятувальники обстежували територію після обстрілу, коли пролунали повторні ворожі удари.
"Надзвичайники встигли відійти в безпечне місце", - додали в ДСНС.
Наслідки ліквідовано
Виникли пожежі, фахівці ДСНС їх оперативно ліквідували.
Інформація про постраждалих не надходила.
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