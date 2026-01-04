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Рашисты ударили по спасателям во время ликвидации последствий атаки РФ на Конотопский район. ФОТО
Россияне утром 4 января нанесли удар по нежилому зданию в Конотопском районе Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Повторный удар
Как отмечается, спасатели обследовали территорию после обстрела, когда прогремели повторные вражеские удары.
"Чрезвычайники успели отойти в безопасное место", - добавили в ГСЧС.
Последствия ликвидированы
Возникли пожары, специалисты ГСЧС их оперативно ликвидировали.
Информация о пострадавших не поступала.
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