Рашисты ударили по спасателям во время ликвидации последствий атаки РФ на Конотопский район. ФОТО

Россияне утром 4 января нанесли удар по нежилому зданию в Конотопском районе Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Повторный удар

Как отмечается, спасатели обследовали территорию после обстрела, когда прогремели повторные вражеские удары.

"Чрезвычайники успели отойти в безопасное место", - добавили в ГСЧС.

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Последствия ликвидированы

Возникли пожары, специалисты ГСЧС их оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

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