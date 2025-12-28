185 0
Более 50 обстрелов за сутки: РФ атаковала 28 населенных пунктов Сумщины
За минувшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов Сумской области, под ударом оказались 28 населенных пунктов в 14 громадах.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Более 50 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 громадах области.
Повреждения:
- Сумская – частный жилой дом, нежилое помещение, легковые автомобили;
- Великописаровская – частный жилой дом;
- Садовская – объект гражданской инфраструктуры;
- Краснопольская – частный жилой дом;
- Белопольская – объект гражданской инфраструктуры.
Как отмечается, эвакуированы 2 человека.
Воздушная тревога длилась 16 часов 35 минут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль