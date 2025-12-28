РУС
Более 50 обстрелов за сутки: РФ атаковала 28 населенных пунктов Сумщины

Удары по Сумской области за сутки

За минувшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов Сумской области, под ударом оказались 28 населенных пунктов в 14 громадах. 

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Более 50 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 громадах области.

Повреждения:

  • Сумская – частный жилой дом, нежилое помещение, легковые автомобили;
  • Великописаровская – частный жилой дом;
  • Садовская – объект гражданской инфраструктуры;
  • Краснопольская – частный жилой дом;
  • Белопольская – объект гражданской инфраструктуры.

Как отмечается, эвакуированы 2 человека.

 Воздушная тревога длилась 16 часов 35 минут.

