Более 50 обстрелов за сутки: РФ атаковала 28 населенных пунктов Сумщины

За минувшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов Сумской области, под ударом оказались 28 населенных пунктов в 14 громадах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более 50 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 громадах области.

Повреждения:

Сумская – частный жилой дом, нежилое помещение, легковые автомобили;

Великописаровская – частный жилой дом;

Садовская – объект гражданской инфраструктуры;

Краснопольская – частный жилой дом;

Белопольская – объект гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Россия предоставила список гражданских лиц, которых вывезла из Грабовского, детей среди них нет, - Лубинец

Как отмечается, эвакуированы 2 человека.

Воздушная тревога длилась 16 часов 35 минут.