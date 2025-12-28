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Понад 50 обстрілів за добу: РФ атакувала 28 населених пунктів Сумщини
Минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів Сумської області, під ударом опинилися 28 населених пунктів у 14 громадах.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Понад 50 обстрілів по 28 населених пунктах у 14 громадах області.
Пошкодження:
- Сумська – приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, легкові автомобілі;
- Великописарівська – приватний житловий будинок;
- Садівська – об’єкт цивільної інфраструктури;
- Краснопільська – приватний житловий будинок;
- Білопільська – об’єкт цивільної інфраструктури.
Як зазначається, евакуйовано 2 людини.
Повітряна тривога тривала 16 годин 35 хвилин.
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