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Новини Обстріли Сумщини
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Понад 50 обстрілів за добу: РФ атакувала 28 населених пунктів Сумщини

Удари по Сумщині за добу

Минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів Сумської області, під ударом опинилися 28 населених пунктів у 14 громадах. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Понад 50 обстрілів по 28 населених пунктах у 14 громадах області.

Пошкодження:

  • Сумська – приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, легкові автомобілі;
  • Великописарівська – приватний житловий будинок;
  • Садівська – об’єкт цивільної інфраструктури;
  • Краснопільська – приватний житловий будинок;
  • Білопільська – об’єкт цивільної інфраструктури.

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Як зазначається, евакуйовано 2 людини.

 Повітряна тривога тривала 16 годин 35 хвилин.

Автор: 

обстріл (35110) Сумська область (4887)
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