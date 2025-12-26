Росія надала список цивільних, яких вивезла із Грабовського, дітей серед них немає, - Лубінець

Росія надала список громадян, яких вивезла із села Грабовське Сумської області. Наразі тривають переговори щодо повернення цих людей на територію України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ надала список

Як розповів Лубінець, Росія надала список громадян, яких вивезла із села Грабовське, а також проінформувала, де і в яких умовах вони перебувають.

"Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання. 52 людини, дітей серед них немає", - розповів уповноважений.

Читайте також: Грабовське на Сумщині та Сіверськ на Донеччині перейшли під контроль армії РФ, - DeepState

Тривають переговори щодо повернення

За словами Лубінця, наразі тривають переговори про повернення викрадених людей на територію України.

"Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, – ред.), щоб їх фізично повернули на територію України",- сказав Лубінець.

Він також переконаний, що для повернення цих людей Росія виставить Україні якісь умови.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

Читайте також: Окупанти закріпились у південній частині Грабовського на Сумщині, але подальшого просування не мають, - Трегубов