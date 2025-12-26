РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8365 посетителей онлайн
Новости Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
840 8

Россия предоставила список гражданских лиц, которых вывезла из Грабовского, детей среди них нет, - Лубинец

Лубінець

Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское Сумской области. В настоящее время ведутся переговоры о возвращении этих людей на территорию Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ предоставила список

Как рассказал Лубинец, Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское, а также проинформировала, где и в каких условиях они находятся.

"Мне даже скинули фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания. 52 человека, детей среди них нет", - рассказал уполномоченный.

Читайте также: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Продолжаются переговоры о возвращении

По словам Лубинца, в настоящее время продолжаются переговоры о возвращении похищенных людей на территорию Украины.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских лиц. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, – ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", – сказал Лубинец.

Он также убежден, что для возвращения этих людей Россия выставит Украине какие-то условия.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Читайте также: Оккупанты закрепились в южной части Грабовского в Сумской области, но дальнейшего продвижения не имеют, - Трегубов

 

Автор: 

Сумская область (3926) пленные (2259) Лубинец Дмитрий (523) Сумский район (498) Грабовское (16)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обісрали, обікрали - ще й список видали. Стидоба 😿
показать весь комментарий
26.12.2025 21:05 Ответить
Ну що давайте знову обмін проводьте викрадених громадян на рашистських диверсантів і на камери розповідайте про визволення наших людей і які ви молодці. А рашисти ще наберуть сотні і тисячі заручників. Особливо якщо в нас кордони охороняють алкоголіки і слабоумні які замість тримати оборону в Грабовському, пили горілку, веселились і показували рашистським дронам голі сраки про що рашисти відео викладали
показать весь комментарий
26.12.2025 21:10 Ответить
Клоуны .Нет чтобы рейдом в кацапское приграничье зайти и столько же набрать на обмен они их 100% на кацапских военнопленных менять будут
показать весь комментарий
26.12.2025 21:21 Ответить
Володья, пропонєш набирати заручників? І чим тоді ти відрізняєшся від кацапів?
показать весь комментарий
26.12.2025 21:37 Ответить
Якщо дітей немає і це правда---то пора притягнути наших брехунів до відповідальності,за дезінформацію. пора нарешті покласти кінець постійній брехні.
показать весь комментарий
26.12.2025 21:10 Ответить
«Роль Зеленського - обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда» (с)
показать весь комментарий
26.12.2025 21:18 Ответить
Я терміново звернувся до Москалькової (уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, - ред.), щоб їх фізично повернули на територію України",- сказав Лубінець.
Джерело: https://censor.net/ua/n3592565

Катапультою закинути?
показать весь комментарий
26.12.2025 21:20 Ответить
До цього часу цей мудак вірить кацапам на слово.
показать весь комментарий
26.12.2025 21:30 Ответить
 
 