Россия предоставила список гражданских лиц, которых вывезла из Грабовского, детей среди них нет, - Лубинец
Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское Сумской области. В настоящее время ведутся переговоры о возвращении этих людей на территорию Украины.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
РФ предоставила список
Как рассказал Лубинец, Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское, а также проинформировала, где и в каких условиях они находятся.
"Мне даже скинули фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания. 52 человека, детей среди них нет", - рассказал уполномоченный.
Продолжаются переговоры о возвращении
По словам Лубинца, в настоящее время продолжаются переговоры о возвращении похищенных людей на территорию Украины.
"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских лиц. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, – ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", – сказал Лубинец.
Он также убежден, что для возвращения этих людей Россия выставит Украине какие-то условия.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Джерело: https://censor.net/ua/n3592565
