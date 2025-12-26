Россия предоставила список гражданских лиц, которых вывезла из Грабовского, детей среди них нет, - Лубинец

Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское Сумской области. В настоящее время ведутся переговоры о возвращении этих людей на территорию Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ предоставила список

Как рассказал Лубинец, Россия предоставила список граждан, которых вывезла из села Грабовское, а также проинформировала, где и в каких условиях они находятся.

"Мне даже скинули фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания. 52 человека, детей среди них нет", - рассказал уполномоченный.

Читайте также: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Продолжаются переговоры о возвращении

По словам Лубинца, в настоящее время продолжаются переговоры о возвращении похищенных людей на территорию Украины.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских лиц. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, – ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", – сказал Лубинец.

Он также убежден, что для возвращения этих людей Россия выставит Украине какие-то условия.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Читайте также: Оккупанты закрепились в южной части Грабовского в Сумской области, но дальнейшего продвижения не имеют, - Трегубов