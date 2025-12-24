Оккупанты закрепились в южной части Грабовского в Сумской области, но дальнейшего продвижения не имеют, - Трегубов

Российские захватчики закрепились в южной части приграничного поселка Грабовское в Сумской области. Однако дальнейшего продвижения у врага нет.

Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне закрепились в южной части села

"Они (оккупанты, - ред.), к сожалению, закрепились в южной части поселка (Грабовское, - ред.). И да, их присутствие там сохраняется", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что боевые действия в Грабовском не прекращаются, однако продвижение врага заблокировано.

"Там, скажем так, есть постоянные столкновения, дальше они (российские войска, - ред.) продвинуться не могут, но тем не менее в самом поселке, который является пограничным, они сейчас закреплены", - сказал Трегубов.

Также начальник управления коммуникации УОС добавил, что специфика расположения населенного пункта затрудняет оборону.

"Надо понимать, что там сам поселок находится непосредственно на границе. Какой-то оперативной глубины, которая позволила бы поставить что-то между ними и границей, просто не существует", - рассказал он.

В поселке находятся около сотни оккупантов

По словам Трегубова, в поселке находится около сотни российских военных. Это подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады РФ.

"Это относительно обычные их бойцы мотострелковой бригады... Но это люди, которые прошли подготовку", - рассказал он.

Признаков масштабной операции нет

Комментируя возможные дальнейшие намерения врага, Трегубов отметил, что признаков масштабной операции пока нет.

"Сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция - пока будет преждевременно... Это больше похоже на какую-то конкретную единичную операцию, которая проводилась для какой-то информационной или политической цели", - сказал начальник управления коммуникации УОС.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

