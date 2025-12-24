Оккупанты закрепились в южной части Грабовского в Сумской области, но дальнейшего продвижения не имеют, - Трегубов
Российские захватчики закрепились в южной части приграничного поселка Грабовское в Сумской области. Однако дальнейшего продвижения у врага нет.
Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне закрепились в южной части села
"Они (оккупанты, - ред.), к сожалению, закрепились в южной части поселка (Грабовское, - ред.). И да, их присутствие там сохраняется", - рассказал Трегубов.
Он отметил, что боевые действия в Грабовском не прекращаются, однако продвижение врага заблокировано.
"Там, скажем так, есть постоянные столкновения, дальше они (российские войска, - ред.) продвинуться не могут, но тем не менее в самом поселке, который является пограничным, они сейчас закреплены", - сказал Трегубов.
Также начальник управления коммуникации УОС добавил, что специфика расположения населенного пункта затрудняет оборону.
"Надо понимать, что там сам поселок находится непосредственно на границе. Какой-то оперативной глубины, которая позволила бы поставить что-то между ними и границей, просто не существует", - рассказал он.
В поселке находятся около сотни оккупантов
По словам Трегубова, в поселке находится около сотни российских военных. Это подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады РФ.
"Это относительно обычные их бойцы мотострелковой бригады... Но это люди, которые прошли подготовку", - рассказал он.
Признаков масштабной операции нет
Комментируя возможные дальнейшие намерения врага, Трегубов отметил, что признаков масштабной операции пока нет.
"Сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция - пока будет преждевременно... Это больше похоже на какую-то конкретную единичную операцию, которая проводилась для какой-то информационной или политической цели", - сказал начальник управления коммуникации УОС.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ай-я-яй, де ж гарнізон прикордонників в Грабовському буде проводити лосуг, стріляючи в ворожі безпілотніки та показуючи їм сраку ?
ганьбища !!!!!
.