Окупанти закріпились у південній частині Грабовського на Сумщині, але подальшого просування не мають, - Трегубов

Російські загарбники закріпилися у південній частині прикордонного селища Грабовське на Сумщині. Втім подальшого просування ворог не має.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни закріпилися у південній частині села

"Вони (окупанти, - ред.), на жаль, закріпилися у південній частині селища (Грабовське, - ред.). І так, їхня присутність там зберігається",- розповів Трегубов.

Він зазначив, що бойові дії у Грабовському не припиняються, однак просування ворога заблоковане.

"Там, скажімо так, є постійні зіткнення, далі вони (російські війська, - ред.) просунутися не можуть, але тим не менш у самому селищі, яке є прикордонним, вони зараз закріплені",- сказав Трегубов.

Також начальник управління комунікації УОС додав, що специфіка розташування населеного пункту ускладнює оборону.

"Треба розуміти, що там саме селище знаходиться безпосередньо на кордоні. Якоїсь оперативної глибини, яка б дозволила поставити щось між ними та кордоном, просто не існує",- розповів він.

У селищі перебувають близько сотні окупантів

За словами Трегубова, у селищі перебуває близько сотні російських військових. Це підготовлені військовослужбовці мотострілецької бригади РФ.

"Це відносно звичайні їхні бійці мотострілецької бригади… Але це люди, які пройшли підготовку", - розповів він.

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Ознак масштабної операції немає

Коментуючи можливі подальші наміри ворога, Трегубов зауважив, що ознак масштабної операції наразі немає.

"Сказати, що там назріває якась стратегічна операція - поки буде зарано... Це більше схоже на якусь конкретну одиничну операцію, яка проводилась задля якоїсь інформаційної чи політичної мети", - сказав начальник управління комунікації УОС.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

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