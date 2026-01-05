Более 20 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 7 громадах, ранен мужчина

В течение суток, с утра 4 января до утра 5 января 2026 года, российские войска осуществили более 20 обстрелов по 16 населеннчм пунктам в 10 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская;

Белопольская;

Краснопольская;

Шосткинская;

Шалыгинская;

Середино-Будская;

Зноб-Новгородская;

Свесская;

Путивльская;

Великописаровская.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей.

В Путивльской громаде в результате атаки БПЛА ранения получил 54-летний мужчина.

Повреждения

Враг применял артиллерию, РСЗО FPV-дроны, БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома;

в Краснопольской - уничтожен частный автомобиль, поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской - поврежден частный жилой дом;

в Сумской - повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, легковой автомобиль;

в Великописаревской - повреждено административное здание;

в Путивльской - поврежден легковой автомобиль, прицеп грузового автомобиля;

в Шосткинской - разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены нежилое здание, 4 жилых дома, частные легковые автомобили;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Эвакуировано 5 человек.

