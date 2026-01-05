145 0
Более 20 обстрелов Сумщины за сутки: повреждения в 7 громадах, ранен мужчина
В течение суток, с утра 4 января до утра 5 января 2026 года, российские войска осуществили более 20 обстрелов по 16 населеннчм пунктам в 10 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская;
- Белопольская;
- Краснопольская;
- Шосткинская;
- Шалыгинская;
- Середино-Будская;
- Зноб-Новгородская;
- Свесская;
- Путивльская;
- Великописаровская.
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей.
В Путивльской громаде в результате атаки БПЛА ранения получил 54-летний мужчина.
Повреждения
Враг применял артиллерию, РСЗО FPV-дроны, БПЛА по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома;
- в Краснопольской - уничтожен частный автомобиль, поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской - поврежден частный жилой дом;
- в Сумской - повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, легковой автомобиль;
- в Великописаревской - повреждено административное здание;
- в Путивльской - поврежден легковой автомобиль, прицеп грузового автомобиля;
- в Шосткинской - разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены нежилое здание, 4 жилых дома, частные легковые автомобили;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Эвакуировано 5 человек.
