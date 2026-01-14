Украина отражает атаку российских дронов, - Воздушные силы ВСУ

Вечером среды, 14 января, российские войска продолжают наносить удары с применением беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в небе над территорией страны зафиксированы вражеские БПЛА.

Силы обороны осуществляют необходимые меры для отражения воздушной атаки и нейтрализации угрозы.

В 19:40 - Север Черниговщины - вражеский БПЛА, курс западный.

В 19:43 - Вражеский БПЛА в направлении Днепра с востока.

Во время воздушной угрозы находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 14 января российские войска обстреляли Запорожский и Пологовский районы в Запорожской области, в результате чего есть раненые.

