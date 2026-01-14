РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12429 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 549 0

Украина отражает атаку российских дронов, - Воздушные силы ВСУ

Атака шахидов вечером 14 января

Вечером среды, 14 января, российские войска продолжают наносить удары с применением беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в небе над территорией страны зафиксированы вражеские БПЛА.

Силы обороны осуществляют необходимые меры для отражения воздушной атаки и нейтрализации угрозы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В 19:40 - Север Черниговщины - вражеский БПЛА, курс западный.

В 19:43 - Вражеский БПЛА в направлении Днепра с востока.

Во время воздушной угрозы находитесь в безопасных местах!

Также читайте: Взрывы снова прогремели в Кривом Роге: город под атакой "шахедов"

Автор: 

беспилотник (4740) обстрел (31325) атака (921) Шахед (1817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 