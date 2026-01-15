Україна відбиває атаку російських дронів, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері середи, 14 січня, російські війська продовжують завдавати ударів із застосуванням безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили Збройних сил України, у небі над територією країни зафіксовано ворожі БпЛА.
Сили оборони здійснюють необхідні заходи для відбиття повітряної атаки та нейтралізації загрози.
О 19:40 - Північ Чернігівщини - ворожий БпЛА, курс західний.
О 19:43 - Ворожий БпЛА у напрямку Дніпра зі сходу.
Оновлена інформація
О 21:51 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 21:54 - БпЛА повз Буринь (Сумщина), курс південно-західний.
О 21:58 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).
О 22:12 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 22:34 - БпЛА повз Пирятин (Полтавщина), курс західний (Київщина).
О 23:04 - Повітряні сили повідопляють про БпЛА:
- на заході Чернігівщини, вектором руху на Київ;
- декілька безпілотників на Донеччині, кружляють в районі Добропілля.
О 23:11 - БпЛА повз Миронівку (Київщина) у напрямку Білої Церкви.
О 23:14 - Нові БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.
О 23:47 - повідомляється про повітряні загрози:
- БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини;
- БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.
О 23:48 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.
О 23:54 - Загроза застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області.
О 00:15 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 00:28 - БпЛА наближається до Житомира з півночі.
О 00:45 - Групи ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Затоки/Сергіївки
Оновлена інформація
О 01:15 - БпЛА в р-ні. Чорноморська, курс північний.
О 91:34 - БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини.
Під час повітряної загрози перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що 14 січня, російські війська обстріляли Запорізький і Пологівський райони в Запорізькій області, внаслідок чого є поранні.
