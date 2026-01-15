Новини Атака безпілотників
Україна відбиває атаку російських дронів, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Атака шахедів ввечері 14 січня

Увечері середи, 14 січня, російські війська продовжують завдавати ударів із застосуванням безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили Збройних сил України, у небі над територією країни зафіксовано ворожі БпЛА.

Сили оборони здійснюють необхідні заходи для відбиття повітряної атаки та нейтралізації загрози.

О 19:40 - Північ Чернігівщини - ворожий БпЛА, курс західний.

О 19:43 - Ворожий БпЛА у напрямку Дніпра зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:51 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 21:54 - БпЛА повз Буринь (Сумщина), курс південно-західний.

О 21:58 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).

О 22:12 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 22:34 - БпЛА повз Пирятин (Полтавщина), курс західний (Київщина).

О 23:04 - Повітряні сили повідопляють про БпЛА: 

  • на заході Чернігівщини, вектором руху на Київ;
  • декілька безпілотників на Донеччині, кружляють в районі Добропілля.

О 23:11 - БпЛА повз Миронівку (Київщина) у напрямку Білої Церкви.

О 23:14 - Нові БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.

О 23:47 - повідомляється про повітряні загрози: 

  • БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини;
  • БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.

О 23:48 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

О 23:54 - Загроза застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області. 

О 00:15 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 00:28 - БпЛА наближається до Житомира з півночі.

О 00:45 - Групи ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Затоки/Сергіївки

Оновлена інформація

О 01:15 - БпЛА в р-ні. Чорноморська, курс північний.

О 91:34 - БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини.

Під час повітряної загрози перебувайте у безпечних місцях!

