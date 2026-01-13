Удар дронами по заводу "Атлант-Аеро" у Таганрозі, який виробляв дрони-камікадзе для ЗС РФ. ВIДЕО

Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по заводу "Атлант-Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Генштабу, підприємство відповідало за повний цикл виробництва дронів-камікадзе типу "Молнія", а також за виготовлення окремих деталей ударних БпЛА "Оріон".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Факт ураження також підтвердили у Службі безпеки України та у Військово-морських силах ЗСУ, які брали участь у проведенні операції.

Кадри опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Афіпський НПЗ РФ: у місті - блекаут. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони вдруге атакували Орлівську ТЕЦ в Росії. ВIДЕО