Удар дронами по заводу "Атлант-Аеро" у Таганрозі, який виробляв дрони-камікадзе для ЗС РФ. ВIДЕО

Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по заводу "Атлант-Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Генштабу, підприємство відповідало за повний цикл виробництва дронів-камікадзе типу "Молнія", а також за виготовлення окремих деталей ударних БпЛА "Оріон".

Факт ураження також підтвердили у Службі безпеки України та у Військово-морських силах ЗСУ, які брали участь у проведенні операції.

Кадри опубліковані у соцмережах.

+11
Рахіти валять щодня, а в нас одне попадання будуть тижнями крутити, а потім ще в кінці року згадають, як про павутину.
13.01.2026 22:31 Відповісти
+7
Дроном з причепленим Фламінго.
13.01.2026 22:36 Відповісти
+6
так кричали що ракетою.....тепер вже дроном . Справа фламінго живе.....
13.01.2026 22:28 Відповісти
13.01.2026 22:28 Відповісти
В такому приміщені і нічого виготовляти не можливо.Воно ж маленьке.
13.01.2026 22:36 Відповісти
Навіть fpv-дрони? Та ладно... Досить великий цех, схоже що в 2 поверхи. А ще схоже, що на відео його торцева частина.
13.01.2026 23:05 Відповісти
Ця халабуда схожа на ту,в якій сторожи чи якась охорона сидить.
13.01.2026 23:39 Відповісти
"Специальная военная операция в Украине идет в соответствии с графиком. По плану."
(С) тупін
13.01.2026 23:27 Відповісти
ГШ ********* Оманській Гниді.

ні честі ні совісті
14.01.2026 01:01 Відповісти
 
 