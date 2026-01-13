Удар дронами по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге, производившему дроны-камикадзе для ВС РФ. ВИДЕО

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Генштаба, предприятие отвечало за полный цикл производства дронов-камикадзе типа "Молния", а также за изготовление отдельных деталей ударных БПЛА "Орион".

Факт поражения также подтвердили в Службе безопасности Украины и в Военно-морских силах ВСУ, которые участвовали в проведении операции.

Кадры опубликованы в соцсетях.

Рахіти валять щодня, а в нас одне попадання будуть тижнями крутити, а потім ще в кінці року згадають, як про павутину.
13.01.2026 22:31 Ответить
Дроном з причепленим Фламінго.
13.01.2026 22:36 Ответить
так кричали що ракетою.....тепер вже дроном . Справа фламінго живе.....
13.01.2026 22:28 Ответить
так кричали що ракетою.....тепер вже дроном . Справа фламінго живе.....
13.01.2026 22:28 Ответить
Дроном з причепленим Фламінго.
13.01.2026 22:36 Ответить
Рахіти валять щодня, а в нас одне попадання будуть тижнями крутити, а потім ще в кінці року згадають, як про павутину.
13.01.2026 22:31 Ответить
В такому приміщені і нічого виготовляти не можливо.Воно ж маленьке.
13.01.2026 22:36 Ответить
Навіть fpv-дрони? Та ладно... Досить великий цех, схоже що в 2 поверхи. А ще схоже, що на відео його торцева частина.
13.01.2026 23:05 Ответить
Ця халабуда схожа на ту,в якій сторожи чи якась охорона сидить.
13.01.2026 23:39 Ответить
"Специальная военная операция в Украине идет в соответствии с графиком. По плану."
(С) тупін
13.01.2026 23:27 Ответить
ГШ ********* Оманській Гниді.

ні честі ні совісті
14.01.2026 01:01 Ответить
 
 