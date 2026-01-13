Удар дронами по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге, производившему дроны-камикадзе для ВС РФ. ВИДЕО

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Генштаба, предприятие отвечало за полный цикл производства дронов-камикадзе типа "Молния", а также за изготовление отдельных деталей ударных БПЛА "Орион".

Факт поражения также подтвердили в Службе безопасности Украины и в Военно-морских силах ВСУ, которые участвовали в проведении операции.

Кадры опубликованы в соцсетях.

