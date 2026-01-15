Уламки БпЛА впали на будинок у Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж

Уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомили у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м. без подальшого горіння.

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки жертв чи постраждалих немає.









Читайте: Кличко відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей"

Що передувало?

У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили атаку БпЛА на різні регіони України.

Вранці у Львові пролунали вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері

Також читайте: Росіяни вдарили по АЗС у Сумах: дві людини постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж