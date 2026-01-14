Кличко відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей"
Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо поганої підготовки в Києві до складної ситуації в енергетиці. Кличко заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.
Про це мер столиці написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади - лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. Коли в пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян? Коли заживлюємо від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури", - написав Кличко.
Він наголосив, що такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. Кличко зазначив, що "у них, хоч і немає зброї в руках, але своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну".
"Тим часом - суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - написав міський голова Києва.
Кличко заявив, що в цій надзвичайній ситуації "він, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни)".
"Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися", - додав мер столиці.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до складної ситуації в енергетиці. Він заявив, що було "дуже мало зроблено".
У росімперії, за переписом ввели терміни національних ознак " народа русской православной веры".
І написали. Малороси білороси і великороси.
Але пройшло 100 років. І зараз термін малороси в Україні вживається як культурологічна ознака людини, яка не має національної самосвідомості( як Зеленьський) і є манкуртом.
А як там у вас на роісії трактують- профік
це виявляється міндич друг та бізнес-партнер не ЗЄлєнського, а Кличка організував ціле кодло по розкраданню грошей в енергетиці
воно думає що українці це вмерзлі в лід рибки гуппі і нічого не пам'ятають про міндичгейт
де ЗЄлєнський Гігават електрики?
де ЗЄлін міліард дерев, які можна попиляти на дрова ?
кому ти мізки пудриш Кличком, нещастя гундорсе !
А міг би закликати не панікувати, готуватись до шашликів... І взагалі, то все ЗМІ брешуть, адже в нас все прекрасно!
народ злий через темряву та холод.
нє поймут,
екрани поб'ють
Думай-те.
🤮 - це найпотужнішому.
А і справді, воно ляпнуло щось, не думаючи. Та хіба воно зі свого бункера бачить, як вкалують енергетики, ДСНС та інші, ліквідовуючи наслідки війни?!
Тільки ворог здатен на такі дії.
Сподіваюсь одного разу Віталій не витримає і дасть нелоху в бубен.
для нього вся Україна не варта одного єрмака
тільки не він і його банда Міндічей ,
які спи@дили все в нашій краіні !!
Зеля , краще зтули свою щурячью пельку і не квакай !😡
"Березень 2025 Зе передав путіну список енергетичних об єктів для бомбардувань.
На прес-корференції він розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою"
Березень 2025.
Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати, - Зеленський.
В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації, заявив Зеленський. Також щодо координації ситуації в Києві створять штаб.
До штабу увійдуть головні зе-спеціалісти з питань розпилу коштів на енергетиці: Деркач (з Москви), Міндіч і Цукерман (Ізраїль), Галущенко і Чернишов (Швейцарія), Єрмак (керуватиме штабом з будинку Зеленського).
Уряду доручили підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час холодної погоди.
А якщо би Кличко взяв собі хоча би копійку, то вся правоохоронна система вже цім займалася.
Шукай винних у своєму оточенні, там стільки дерьмакив, що дивно, те що як ви не старалися а Україна є і буде, а головне не дати вам втекти.
Крім того, треба створювати структуру, яка буде виконувати вироки цім тваринам по всьому світі
Йому просто лячно Віталій, бо дали сценарій зустрічі, і при любому розкладу він отримує....