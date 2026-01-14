Кличко відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей"

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо поганої підготовки в Києві до складної ситуації в енергетиці. Кличко заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Про це мер столиці написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади - лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. Коли в пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян? Коли заживлюємо від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури", - написав Кличко.

Він наголосив, що такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. Кличко зазначив, що "у них, хоч і немає зброї в руках, але своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну".

Дивіться також: Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджений об’єкт, і подякував їм за героїчну працю. ВIДЕО

"Тим часом - суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - написав міський голова Києва.

Кличко заявив, що в цій надзвичайній ситуації "він, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни)".

"Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися", - додав мер столиці.

Що передувало?

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до складної ситуації в енергетиці. Він заявив, що було "дуже мало зроблено".

Читайте також: У Києві "зробили дуже мало", щоб підготуватись до складної ситуації в енергетиці, - Зеленський