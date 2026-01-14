УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7717 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
7 584 76

Кличко відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей"

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо поганої підготовки в Києві до складної ситуації в енергетиці. Кличко заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Про це мер столиці написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади - лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. Коли в пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян? Коли заживлюємо від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури", - написав Кличко.

Він наголосив, що такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. Кличко зазначив, що "у них, хоч і немає зброї в руках, але своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну". 

"Тим часом - суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - написав міський голова Києва.

Кличко заявив, що в цій надзвичайній ситуації "він, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни)".

"Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися", - додав мер столиці.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до складної ситуації в енергетиці. Він заявив, що було "дуже мало зроблено".

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) Київ (20604) Кличко Віталій (3565) енергетика (3721)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Можна було б нагадати і про те, завдяки бездіяльності якого зеленого лайна сталося те, що тепер треба лагодити.
показати весь коментар
14.01.2026 23:45 Відповісти
+34
Ще у листопаді 21 року, Кличко заявив про наміри створення ТРО. Так зелені, як на нього налетіли - куди він лізе, це не його справа.
Думай-те.
показати весь коментар
14.01.2026 23:47 Відповісти
+30
Яка ж гнида той Зеленський...
показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеля етнічний єврей, а не малорос
показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
Ти у нього кров на аналізи брав? Зеленьський - типовий середньо статистичний малорос, на відміну від тебе, середньостатистичного великороса, що пропагує національну ворожнечу в Україні.
показати весь коментар
15.01.2026 00:16 Відповісти
Малороси - це українці за визначенням в російській імперії. Хто там був тоді в кагалах, і як називались - інша справа. Це історія, тітонько..
показати весь коментар
15.01.2026 02:06 Відповісти
Ти навмисно змішуєш розуміння термінів у часи ррсійської імперії і ******* розуміння терміну " малорос".
У росімперії, за переписом ввели терміни національних ознак " народа русской православной веры".
І написали. Малороси білороси і великороси.
Але пройшло 100 років. І зараз термін малороси в Україні вживається як культурологічна ознака людини, яка не має національної самосвідомості( як Зеленьський) і є манкуртом.
А як там у вас на роісії трактують- профік
показати весь коментар
15.01.2026 10:59 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 23:54 Відповісти
вот воно що !
це виявляється міндич друг та бізнес-партнер не ЗЄлєнського, а Кличка організував ціле кодло по розкраданню грошей в енергетиці

воно думає що українці це вмерзлі в лід рибки гуппі і нічого не пам'ятають про міндичгейт

.
показати весь коментар
15.01.2026 00:17 Відповісти
ЗЄля,
де ЗЄлєнський Гігават електрики?
де ЗЄлін міліард дерев, які можна попиляти на дрова ?

кому ти мізки пудриш Кличком, нещастя гундорсе !

.
показати весь коментар
15.01.2026 00:21 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 23:45 Відповісти
"Верховний Головнокомандувач" зі своїми "ефективними менеджерами" про***в захист країни, хоча це його прямий обов'язок... А тепер винуватий Кличко.
показати весь коментар
14.01.2026 23:56 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 07:38 Відповісти
Зате зараз потужний взявся потужно за енергетику. Все, капець енергетиці країни!!
показати весь коментар
15.01.2026 00:41 Відповісти
Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори

А міг би закликати не панікувати, готуватись до шашликів... І взагалі, то все ЗМІ брешуть, адже в нас все прекрасно!
показати весь коментар
14.01.2026 23:46 Відповісти
Треба було, як у Криму зразу після анексії, їздили машини, на яких були великі екрани і показували виступи Путєна. Так і Зе потрібно, за відсутністю світла транслювати на мобільні телевізори вечірні виступи найвеличного. І зразу стане не так холодно.
показати весь коментар
14.01.2026 23:52 Відповісти
де взяти стільки омивача скла і броньованих екранів ?

народ злий через темряву та холод.
нє поймут,
екрани поб'ють

.
показати весь коментар
15.01.2026 00:35 Відповісти
Народ обригає, вибачте, унітази, а за відсутності води це критично.
показати весь коментар
15.01.2026 00:43 Відповісти
Тоді буде ще й ригачка.
показати весь коментар
15.01.2026 02:08 Відповісти
14.01.2026 23:47 Відповісти
Все правильно сказав.. Молодець !
показати весь коментар
14.01.2026 23:48 Відповісти
Респект, пане Віталію.
🤮 - це найпотужнішому.
А і справді, воно ляпнуло щось, не думаючи. Та хіба воно зі свого бункера бачить, як вкалують енергетики, ДСНС та інші, ліквідовуючи наслідки війни?!
показати весь коментар
14.01.2026 23:48 Відповісти
Тим більше, забрали мільярди з місцевого бюджету, повноваження на захист переклали на очільників військових адміністрацій, а винний - Кличко. Зеля забув згадати, що в ситуації з енергетикою в Україні винен Порошенко.
показати весь коментар
15.01.2026 00:47 Відповісти
"Скоро не буде грошей лайно вигрібати. Нас грабують!" - мер Дніпра Філатов про вилучення владою грошей з бюджетів громад

Джерело: https://censor.net/ua/n3589595
показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
Ще раз нагадую, він ворог.
Тільки ворог здатен на такі дії.
показати весь коментар
14.01.2026 23:53 Відповісти
Гарна підготовка була тільки у друзів, які себе не берегли і всі сили віддавали суспільству

показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
Дійсно, треба ж було як Міндіч готуватися, правда?
Сподіваюсь одного разу Віталій не витримає і дасть нелоху в бубен.
показати весь коментар
14.01.2026 23:52 Відповісти
що для Зе тисячи киян???
для нього вся Україна не варта одного єрмака
показати весь коментар
14.01.2026 23:52 Відповісти
У Зеблазня винні ВСІ і у всьому ,
тільки не він і його банда Міндічей ,
які спи@дили все в нашій краіні !!
Зеля , краще зтули свою щурячью пельку і не квакай !😡
показати весь коментар
14.01.2026 23:55 Відповісти
Дуже слабка відповідь. Треба брати до прес-служби фахівців, а не будь-кого.
показати весь коментар
14.01.2026 23:55 Відповісти
Мабуть Кличко повинен був викликати на "стадіон/ринг" Зе, щоб було чергове шоу? Електорату це б сподобалось...
показати весь коментар
14.01.2026 23:58 Відповісти
Ага, але був би один раунд, і той би закінчився дуже швидко
показати весь коментар
15.01.2026 00:11 Відповісти
Потужний лідор не гідний розмовляти з Кличком. Який є Людиною честі і совісті.
показати весь коментар
15.01.2026 00:05 Відповісти
Хоча і до Кличка є питання, але після усього, що накоїли "слуги" на чолі з лошарою (а як інакше назвати пріпіздєнта, у якого замість уряду діяв тіньовий кабінет, а він про нього не знав?), воно ще щось в'якає? "Да ти узбагойся..." (с), як він взагалі в очі людям дивиться? Чи це така порода, чи натура? #идівня чортова
показати весь коментар
15.01.2026 00:09 Відповісти
наймити народу
показати весь коментар
15.01.2026 04:28 Відповісти
Поки всі, без виключень, українські політики будуть запопадливо зазирати в очі зеленому покидьку, абсолютно нічого в державі не зміниться.
показати весь коментар
15.01.2026 00:11 Відповісти
І які ж це політики? "слуги"? Вони просто кнопки, щоправда, дуже дорогі. Он їх бабаюля хотіла задешево купити - не та ціна
показати весь коментар
15.01.2026 00:14 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 00:12 Відповісти
Це майже смішно - міндічі з галущенками ще влітку пожаліли грошей на захист "...всьо равно разєбут...", а цей тепер надзвичайку запроваджує. Нє, ну не сук@?
показати весь коментар
15.01.2026 00:17 Відповісти
Це типу керуватиме погодою?
показати весь коментар
15.01.2026 00:24 Відповісти
Запізно пити Боржомі, бідосік. Потужно і незламно вже все зробив
показати весь коментар
15.01.2026 07:04 Відповісти
Ой випросить зеля, що його розірвуть просто голими руками...
показати весь коментар
15.01.2026 00:13 Відповісти
Ніззя - путін нападьоть
показати весь коментар
15.01.2026 00:18 Відповісти
ви помиляєтесь, дурнів вистачає - "потужного" виберуть на дальший термін. Нажаль
показати весь коментар
15.01.2026 01:22 Відповісти
Ні, не його. Але наступного будуть проклинати ще більше
показати весь коментар
15.01.2026 01:43 Відповісти
Віталік, посли їх всіх *****, в ще краще вїби. Запитай, де **** захист енергетики. Запитай, чому захисти стоять не добудовані (Львів). Чому за чотири роки війни в нас все відкрите. Чому *****?
показати весь коментар
15.01.2026 00:15 Відповісти
Забуло ригоанальне падло як вісім лярдів забрало і двушку на маскву відправило
показати весь коментар
15.01.2026 00:25 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 00:26 Відповісти
Смарагдовий особисто від себе передав хоч один дрон чи один генератор ? Відео про це взагалі є?
показати весь коментар
15.01.2026 00:38 Відповісти
Те, що президент не бачить, то не є біда, гірше, що це не дуже відчувають кияни. Принаймні з пріоритетами в цій складній ситуації у Київської влади є проблеми.
показати весь коментар
15.01.2026 00:42 Відповісти
Так а де потужний захист енергооб'єктів від Мамеда, типу Ткаченко? Це ж ніби його прямий обов'язок, ставленника зєлі по Києву.
показати весь коментар
15.01.2026 00:48 Відповісти
тимурка пилит бабосики, не мешайте. Кличку - респект и поддержка от киевлян!
показати весь коментар
15.01.2026 00:59 Відповісти
Ольга Рев

"Березень 2025 Зе передав путіну список енергетичних об єктів для бомбардувань.

На прес-корференції він розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою"
показати весь коментар
15.01.2026 01:01 Відповісти
"Юстас Алексу":

Березень 2025.

Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати, - Зеленський.

показати весь коментар
15.01.2026 01:06 Відповісти
А ще точніше їх координати
показати весь коментар
15.01.2026 05:58 Відповісти
Через дію́ ?
показати весь коментар
15.01.2026 17:52 Відповісти
Схожа ситуація (хоча і менш кризова) була взимку 22-23. З неї зробили якісь висновки? Щось вдосконалили, проклали резервні кабелі, розкидали трансформатори по районах, встановили на дахах висоток чи в їх підвалах автономні котельні, дозволили людям в квартирах з газом встановлювати власні бойлери, розмістили навколо районних підстанцій та двох ТЕС батареї нехай ствольної ППО з наказом: 'Або відбиваєте атаку на станцію, або гинете разом з нею'? А зрозумілі пріоритети при обмежувальних відключеннях, а не що простіше; більша вибірковість цих відключень в ручному режимі, на місцях, а не скопом усім районом, з центрального пункту? Може варто знеструмлювати не весь будинок, а лише окремі його елементи (і не погодинно, а до подолання ситуації)? Можу ще продовжувати... І практично нічого з переліченого не було зроблено, всі заспокоїлися, що наступні дві зими москалі Київ системно не турбували.
показати весь коментар
15.01.2026 01:08 Відповісти
а де ж наша симетрична відповідь на блекаути, де "потужні" Фламінго, які ми виробляeмо 3-4 кожного дня. Від "гаранта" багато розмов .... пустих
показати весь коментар
15.01.2026 01:19 Відповісти
Далеко не ходити, почитайТЕ канал ДТЕКа- там такі щирі вдячності ze, аж вивернуло(((
показати весь коментар
15.01.2026 01:32 Відповісти
А Трамп - шизонутий нарцис, яким керують Міллер і Кушнер.
показати весь коментар
15.01.2026 02:13 Відповісти
https://t.me/knputhebest/45973 KNPU ✙ moscovia delenda est:
В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації, заявив Зеленський. Також щодо координації ситуації в Києві створять штаб.

До штабу увійдуть головні зе-спеціалісти з питань розпилу коштів на енергетиці: Деркач (з Москви), Міндіч і Цукерман (Ізраїль), Галущенко і Чернишов (Швейцарія), Єрмак (керуватиме штабом з будинку Зеленського).

Уряду доручили підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час холодної погоди.
показати весь коментар
15.01.2026 02:02 Відповісти
Кажучи простіше:" крали, крадемо та будемо красти"
показати весь коментар
15.01.2026 06:19 Відповісти
Кличко винуватий , Юля винувата , Порох теж винуватий , а зато МіндічоЮзіки - герої шахер махер
показати весь коментар
15.01.2026 05:55 Відповісти
Це огидно, яке відношення має Кличко до ППО, як він може підготувати енергосистеми до атаки ху... лостану ракетами.
А якщо би Кличко взяв собі хоча би копійку, то вся правоохоронна система вже цім займалася.
Шукай винних у своєму оточенні, там стільки дерьмакив, що дивно, те що як ви не старалися а Україна є і буде, а головне не дати вам втекти.
Крім того, треба створювати структуру, яка буде виконувати вироки цім тваринам по всьому світі
показати весь коментар
15.01.2026 06:17 Відповісти
"Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися", - додав мер столиці.
Йому просто лячно Віталій, бо дали сценарій зустрічі, і при любому розкладу він отримує....
показати весь коментар
15.01.2026 06:27 Відповісти
та просто набий йому морду, разом і очільнику військової адміністрації Києва також
показати весь коментар
15.01.2026 06:36 Відповісти
Ішак є ішак безтолковий. А це назавжди.
показати весь коментар
15.01.2026 07:22 Відповісти
Чомусь інші міста змогли і встигли закупити і встановити, а Київ не встиг і не закупив, а тепер прикривається людьми, які усувають наслідки бездіяльності і корупції міської влади!
показати весь коментар
15.01.2026 08:03 Відповісти
це які міста???Суми, Дніпро, Харків??? чи Покровськ - так там літом ще і квіточки закупляли, і асфальт клали - правда тепер міста вже немає , але закупити встигли, да
показати весь коментар
15.01.2026 08:49 Відповісти
Кличко 👍💪💪 своєю відповіддю на лайно від зеленої шмарклі 🤮...Нокатував гниду
показати весь коментар
15.01.2026 09:09 Відповісти
 
 