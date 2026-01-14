У Києві "зробили дуже мало", щоб підготуватись до складної ситуації в енергетиці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до складної ситуації в енергетиці.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів глава держави, під час сьогоднішньої наради щодо ситуації в енергетиці окремо проаналізували ситуацію в частині міст.

"Особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення", - наголосив президент.