У Києві "зробили дуже мало", щоб підготуватись до складної ситуації в енергетиці, - Зеленський

Зеленський розкритикував підготовку Києва до енергокризи

Президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до складної ситуації в енергетиці. 

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка міст

Як розповів глава держави, під час сьогоднішньої наради щодо ситуації в енергетиці окремо проаналізували ситуацію в частині міст.

"Особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення", - наголосив президент.

Надзвичайний стан в енергетиці

  • Нагадаємо, що напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.
  • Також президент розповів, що на час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.

Як же воно хоче повалити Кличка, зелений неук!
14.01.2026 21:33 Відповісти
Мер Києва та і взагалі мери відповідають за ППО ?
14.01.2026 21:36 Відповісти
Зате в москву дуже багато переправили двушок міндича..
14.01.2026 21:35 Відповісти
Ну да з цими мільярдами звичайно замінили б асфальт на плитку не лише на не парній стороні Голосіївського проспекту, п ще й на парній (дуже актуальна справа під час війни), частіше б мили алеї Голосіївського парку під час дощу, побудували б ще кілька ТРЦ та елітних висоток, бо все це саме зараз на часі. Мені здається, що в КМДА досі не зрозуміли, що діяльність влади під час війни і в мирний час це два зовсім різні види діяльності.
15.01.2026 00:36 Відповісти
А про ОП вам не здається, що вони досі не зрозуміли ... (далі по тексту)?
15.01.2026 01:51 Відповісти
Як завжди. Дуже потужно.
15.01.2026 00:10 Відповісти
На жаль, як тільки потужний кудись потужно влазить, стається трагедія. Починаючи з Нотр-Даму.
15.01.2026 01:58 Відповісти
А що ти зробив? Стрілочник дешевий. Падло.
15.01.2026 00:31 Відповісти
Цинічна тварюка. Потрібно буде перед тим, як цю зелену мразоту засудять на довічно, дозволити, аби кожна бажаюча людина харкнула йому у морду. Хай втопиться у ЗЕлених шмарклях.
15.01.2026 00:44 Відповісти
Один коррупционер наехал на другого. И крайних как всегда нема. "Никто ни в чём не виноват"- как пела Варум.
15.01.2026 01:03 Відповісти
Зєля, а що ти зробив? помагав міндічам грабувати країну? довів країну до того, що сіль закуповуємо за кордоном? що далі?
15.01.2026 01:06 Відповісти
HolodnoЯrskiy

Ветеран повернувся з фронту, щоб відновлювати електрику та повернути в домівки киян тепло і світло.
Нажаль про простого хлопця Андрія з Києва не напишуть в новинах.

15.01.2026 01:15 Відповісти
він працює як настоящій развєдчік - інкогніто, у вільний від развєдки час

15.01.2026 01:59 Відповісти
А хто її зробив такою? Відповідь в зеркалі...
15.01.2026 03:50 Відповісти
А країну належним чином підготував до війни? Багато зробив для відсічі агресору? А ППО - це чия відповідальність? А обіцяний блекаут Москві де? Що там з фламінго? Лише ''двушечки'' на Москву летять.
15.01.2026 05:47 Відповісти
а при чім тут Київ ? Зеленський як президент і гарант ***** не зробив щоб захистити людей по всій Україні.і його шавка чурка тимур в Києві тим паче - а грошей на це взяли в киян мільярди - просто ********.і лапшу вішають.ограбили киян.
15.01.2026 07:29 Відповісти
Зато бруківки переклали стільки, що вистачило б до Берліну
15.01.2026 08:20 Відповісти
Якби не обрали свого часу це зелене лайно можливо ситуація і не була б такою складною...
15.01.2026 08:34 Відповісти
