Зеленський: У частині міст і громад можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці
На час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Комендантську годину можуть скасувати
"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", - сказав глава держави.
Президент додав, що урядовці мають представити відповідні пропозиції.
"Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", - зазначив Зеленський.
Також президент додав, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, зазначивши, що це дасть більше можливостей.
"Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії", - сказав Зеленський.
Надзвичайний стан в енергетиці
Нагадаємо, що напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Памятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
Він потім ще років 20, будучи не морським хенералом, встановив "адміральську годину"
Якщо до нього зайшов в ту годину - карєра закінчувалася одразу...
- Ну что,вам холодно?Я могу отменить вам..... далее по тексту.
Спрашивали - отвечаем:
вы не "получаете" электричество в смысле генерации постоянного тока, а создаете статическое электричество (заряд), что является основой для изучения электростатики в физике.
В нас вже з 2023 не має тієї години,комендант з мінтами - сплять,мафія(наркобариги) - ні! До 2023 трохи ТРОшники ганяли всіх,дуже цікаво було б побачити статистику по злочинам за 22,23 роки та порівняти з тим що зараз.
можна хоч статистику?
Неможливо слухати.🤮
Хрипить безбожно.