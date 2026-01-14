Зеленський: У частині міст і громад можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці

На час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Комендантську годину можуть скасувати

"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", - сказав глава держави.

Президент додав, що урядовці мають представити відповідні пропозиції.

"Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, зазначивши, що це дасть більше можливостей.

"Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії", - сказав Зеленський.

Надзвичайний стан в енергетиці

Нагадаємо, що напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

