Зеленський: У частині міст і громад можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці

На час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Комендантську годину можуть скасувати 

"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", - сказав глава держави.

Президент додав, що урядовці мають представити відповідні пропозиції.

"Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, зазначивши, що це дасть більше можливостей.

"Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії", - сказав Зеленський. 

Надзвичайний стан в енергетиці

Нагадаємо, що напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Зеленський Володимир комендантська година енергетика надзвичайна ситуація
Топ коментарі
+11
От таких найпотужних рішень відразу додасться потужність в енергетиці.
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
+10
тебе Зелена Гнида взалі потрібно прибрати
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
+10
вірно, так хочеться в 2 ночі по темному місту погуляти в +255 жари по Кельвіну.
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
У нас про нього давно забули у районі.
14.01.2026 20:19
показати весь коментар
14.01.2026 20:19 Відповісти
А у Буковелі навіть не згадували ніколи (( Тут все залежить від кількох факторів головними із яких є "крутизна " у одних та ідіотизм у інших (( І якщо "крутого " хоч якось можна зрозуміти - як він інакше свою "крутість" покаже , то ідіота що посеред ночі під час прольоту шахедів мотається на китайському мопеді без глушника зрозуміє тільки такий самий ідіот .
14.01.2026 22:11
показати весь коментар
14.01.2026 22:11 Відповісти
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
показати весь коментар
14.01.2026 22:41 Відповісти
тебе Зелена Гнида взалі потрібно прибрати
14.01.2026 20:21
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
Комендантська година повинна бути тільки для коменданта.... Щоб поспати!
14.01.2026 20:21
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
у нас в 1988 році на Північному флоті на кораблі був адміральський час. Спали після обіду всі, навіть карасі.
14.01.2026 20:25
показати весь коментар
14.01.2026 20:25 Відповісти
я знав одного "піхотного" військового, який на вертольотоносці "адмірал горшков" ходив через океани...
Він потім ще років 20, будучи не морським хенералом, встановив "адміральську годину"
Якщо до нього зайшов в ту годину - карєра закінчувалася одразу...
показати весь коментар
14.01.2026 20:30 Відповісти
бо то гіх, то не можна
показати весь коментар
14.01.2026 20:35 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 20:42 Відповісти
От таких найпотужних рішень відразу додасться потужність в енергетиці.
14.01.2026 20:21
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
А ви кажете! Це ж перемога! Особисто за участю Потужного Мега-ватника.
14.01.2026 20:23
показати весь коментар
14.01.2026 20:23 Відповісти
Скасувати президента України цього треба, бо чим далі тим , якісь дебільні порушення
14.01.2026 20:23
показати весь коментар
14.01.2026 20:23 Відповісти
вірно, так хочеться в 2 ночі по темному місту погуляти в +255 жари по Кельвіну.
14.01.2026 20:24
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
- Ну что,вам холодно?Я отменяю вам коменданську годину!Не нужно аплодисментов и не нужно целовать мне руки,моя работа заботиться об народишке.
14.01.2026 20:24
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
Поправочка.
- Ну что,вам холодно?Я могу отменить вам..... далее по тексту.
показати весь коментар
15.01.2026 06:46 Відповісти
А толку з цієї комендантської години? Як ходили три роки тому так і зараз ходять чи їздять єдиний плюс що людолови сплять
14.01.2026 20:24
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
Тепер алкаші офіційно можуть тинятися містом
14.01.2026 20:24
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 20:29 Відповісти
Однажды на раёне встретились гопник и клоун. И начали тереть о том в чем каждый не в ( дулечки) зуб ногой. О физике.
Спрашивали - отвечаем:
вы не "получаете" электричество в смысле генерации постоянного тока, а создаете статическое электричество (заряд), что является основой для изучения электростатики в физике.
показати весь коментар
15.01.2026 06:55 Відповісти
Не зовсім розумію зараз сенс цієї комендантської години. Бо у мажорів, що розважаються і шпигунів, що шпигують є перепустки.
14.01.2026 20:34
показати весь коментар
14.01.2026 20:34 Відповісти
Привіт з Полтави!
В нас вже з 2023 не має тієї години,комендант з мінтами - сплять,мафія(наркобариги) - ні! До 2023 трохи ТРОшники ганяли всіх,дуже цікаво було б побачити статистику по злочинам за 22,23 роки та порівняти з тим що зараз.
показати весь коментар
14.01.2026 20:55 Відповісти
Клімєнка!
можна хоч статистику?
показати весь коментар
14.01.2026 20:58 Відповісти
Теороборони давним давно немає і в юридичному і в фізичному сенсі.
14.01.2026 21:22
показати весь коментар
14.01.2026 21:22 Відповісти
відсутність світла і комендантської години.- велика подяка грабіжників, "зеграбіжнику"
14.01.2026 21:25
показати весь коментар
14.01.2026 21:25 Відповісти
это чтоб по ночам можно было побегать согреться? Патужна. Молодец.
14.01.2026 21:44
показати весь коментар
14.01.2026 21:44 Відповісти
Володя, зроби щось зі звуком!
Неможливо слухати.🤮
Хрипить безбожно.
показати весь коментар
14.01.2026 21:56 Відповісти
І шо, як це вирішить проблему
показати весь коментар
14.01.2026 23:57 Відповісти
Навіщо? Скасування комендантської години зменшить використання електроенергії? А мені здається що навпаки, бо відсутність комендантської години призведе до збільшення часу роботи багато чого: транспорту, магазинів, вуличного освітлення, розважальних закладів. Це допоможе подоланню наслідків атак, чи пан президент піклується виключно про бізнес?
15.01.2026 00:00
показати весь коментар
15.01.2026 00:00 Відповісти
 
 