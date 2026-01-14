Дефіциту товарів і ажіотажного попиту в магазинах немає, – Мінекономіки

Попри енергетичні атаки з боку ворога та складні погодні умови, торговельні мережі України працюють стабільно та забезпечують безперебійне постачання продукції.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, окремі тимчасові закриття магазинів мають виключно точковий і технічний характер і пов'язані переважно з аварійними відключеннями електроенергії або короткостроковими збоями в роботі генераторів, зокрема через сильні морози.

Висоцький наголосив, що такі випадки не впливають на загальну доступність товарів і не створюють ризиків для споживачів.

"Мінекономіки перебуває на постійному зв’язку з усіма торговельними мережами. Завчасно погоджено чіткі алгоритми дій на випадок відсутності електроенергії, порядок інформування покупців та відновлення роботи магазинів. Тимчасові закриття мають суто технічний характер. Проблем з постачанням продукції немає, споживач не постраждає. Мережі достатньо розгалужені, тому навіть у разі тимчасової паузи в роботі окремого магазину завжди є доступна альтернатива", – зазначив Висоцький.

За даними Мінекономіки, ажіотажного попиту чи дефіциту товарів не зафіксовано.

Також, окрім продажу товарів, торговельні мережі розширюють перелік послуг для населення. У багатьох супермаркетах відвідувачі можуть підзарядити мобільні пристрої, скористатися стабільним зв'язком, розігріти їжу або тимчасово перебувати в теплому приміщенні. Значна частина магазинів обладнана альтернативними каналами зв'язку.

При цьому Висоцький зуважив, що робота на резервному живленні впливає на витрати як виробників, так і ритейлу, однак за нинішніх умов це не має критичного впливу на кінцеві ціни для споживачів.

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Як повідомлялося, через відключення електроенергії, а також вихід з ладу електрогенераторів, частина супермаркетів у Києві та області тимчасово призупинила роботу.

Своєю чергою міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що провів нараду з керівниками найбільших торговельних мереж.