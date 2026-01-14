В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, інформує Цензор.НЕТ.
Окрема увага під час наради була приділена ситуації в Києві.
"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", - сказав глава держави.
Запровадять надзвичайний стан
Як розповів Зеленський, для координації ситуації в Києві буде утворений штаб, який діятиме постійно.
"Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України", - заявив президент.
Допомога від партнерів
Крім того, за словами Зеленського, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.
"Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - розповів очільник держави.
Перегляд правил щодо комендантської години
Також Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.
"У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - наголосив президент.
Окрім цього, глава держави сказав, що у Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.
"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підсумував президент.
Иван Яковина, журналист:
"После очередного обстрела почти сутки у меня не было электричества.
По такому случаю я купил одеяло потеплее, новую подушку, войлочные тапочки (почти мини-валенки), а также снова раскочегарил туристическую газовую плитку. В целом у меня ситуация намного лучше, чем у многих киевлян. Некоторым вообще приходится из квартир выезжать, так как там совсем уже холодно.
В этот раз общий дискомфорт ощущается намного острее, чем прежде.
Тем не менее, не могу не отметить того, как украинцы справляются с проблемами. В магазинах разбирают Экофлоу и генераторы (всех ценовых категорий), на заправках - очереди за топливом, целые подъезды многоэтажек скидываются на большие генераторы, в Фейсбуке мелькает реклама доставки солярки, теплых носков, установки буржуек и очистки солнечных панелей от снега.
Те, кто обеспечен отоплением, зовут к себе пожить тех, у кого его нет. Сельские жители принимают у себя горожан.
Короче, никто не опускает руки и не сдается.
Все по мере сил и возможностей пытаются организовать себе свет и тепло, и (что важно) помогают друг другу в этом деле.
Я уже сейчас вижу, что даже если во всей Украине одновременно везде выключится свет, народ все равно вытянет даже такую ситуацию. Россия, конечно, не остановит бомбардировки подстанций и ТЭЦ, пока на улице стоит сильный мороз.
Но, по большому счету, эти удары не имеют смысла: полного коллапса, который пытаются устроить Путин и его люди, тут уже точно не будет.
Думаю, это станет для них очень большим разочарованием.
Ну и еще одно: не знаю, каким образом, но украинские энергетики раз за разом поднимают систему, которая как будто уже давно полностью разбомблена.
Это сродни волшебству. Большое им спасибо за это."
https://pbs.twimg.com/media/G-n1vLQWsAAwlUn?format=jpg&name=medium
Вони зараз щодуху кинулися доводити західним політикам і суспільству що - та вже всьо , пабєда в карманє , а Київ на днях приповзе до ***** на колінах і капітулює . Англомовні соцмережі завалені відеороликами створеними ШІ , про те як у Києві люди десятками замерзають насмерть , і про те що тут народ вже масово почав бунтувати .
Ще пишуть таке , що мовляв - гнида дмітрієв , у телефонній розмові з вітьковим пару днів тому , запевняв того , що морози врешті - зроблять своє діло , і що Києву залишились лічені дні . То ж мовляв - скажи трампу нехай зачекає трішки - з новими санкціями , ****** , хіба це не натуральний фашизм .?
Порятунок потопаючих-справа самих потопаючих.
А ми тим часом надзвичайний стан введемо...
Тож, як кажуть, "Понадіявся дід на обід, - без вечері спати ліг."
Іван, - іди нах, тут воді нема.
А Українців убезпечити, то таке…. Щоб паніки не було….
Аброхамія з корнієнком, можуть щось там пояснити, з корабельними сосками…
Краще скажіть " противобалістичні башти" як в романі "Населенний Острів" Стругацьких
але навіть якщо це так, в чому проблема виробити нове обладнання? це +3гвт генерації.
ці реактори можна відновити
в РБМК замість великої сталевої реакторної ємності використовується мережа трубопроводів.
Дивіться, що відбувається.
Більшість України без світла, бо рашисти б?ють по енергетиці ракетами і шахедами. При цьому, російська нафта досі йде до Угорщини і Словаччини територією України - через нафтопровід «Дружба». Завдяки українському транзиту росія отримує 500 мільйонів доларів щомісяця! Це грубі підрахунки, але порядок цифр саме такий.
Тобто, українська «Дружба» забезпечує росії щонайменше 12 тисяч шахедів. Або 160 балістичних Іскандерів. В місяць. І вся ця дружба потім нищить українську енергетику поки українська влада дає заробляти російським фашистам на енергоносіях.
Але Кабмін відмовляється припиняти транзит російської нафти. Монобільшість Верховної Ради відмовляється розглядати проект постанови і законопроєкт 12380 та 12381 про зупинення транзиту російської нафти. А затверджений з другої спроби міністр енергетики Шмигаль перед призначенням відмовився говорити про припинення цієї торгівлі на крові.
Такий от закон збереження енергії. Заробляє росія і хтось дуже зацікавлений в зе-владі, страждають громадяни України.
Їм рекомендувати пілзаряджатися в
пунктах живленняхрамах Незламності і бігом дивитись Маратон весь вільний час
На щастя - поки що це не знадобилося .
Без світла якось протягну , а от без обігріву ... буде важкувато .
Так тримати!
Практика вимагає бути максимально автономним.
Ну і не забувати:
а. Допомагати Силам Оборони
б. На зелену шоблу ніякої надії не покладати!! Не врятують а здадуть !! Спитайте херсонців ( Город Несплячих )
Не скажу що прям якась - панацея від холоду , але все ж гріє .
Але розміщувати слід в кімнатах де є вентиляція .
Можна ще почекати, попиляти бабло у Енергоатомі та двійочок на Москву повідправляти.
Не треба блт поспішати. Всього чотири роки поспіль на виносять енергетику.
◾️Усиленные графики отключений света, прежде всего, в часы пиковых нагрузок
◾️Ограничение водоснабжения - подача воды по графикам или с пониженным давлением
◾️Централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритет получат больницы, водоканалы, связь, военные и объекты критической инфраструктуры
◾️Временное снижение уровня комфорта для жилого сектора ради стабильной работы всей системы
◾️Ограничение публичной информации о состоянии энергосистемы из соображений безопасности
◾️Речь не о «блэкауте», а о режиме более жёсткого управления системой, когда стабильность важнее удобства.
Потужно і незламно
З двушкою у вирій полетіли?
За гамір, за вонь пального...
Дебіл який..
А якщо отрує всю сім'ю + сусідів ?
А воно ж вібрує тарахтиьть
До штабу увійдуть головні зе-спеціалісти з питань розпилу коштів на енергетиці: Деркач (з Москви), Міндіч і Цукерман (Ізраїль), Галущенко і Чернишов (Швейцарія), Єрмак (керуватиме штабом з будинку Зеленського).
Уряду доручили підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час холодної погоди.