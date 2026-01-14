УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці в РФ
7 947 84

В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський

Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окрема увага під час наради була приділена ситуації в Києві.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", - сказав глава держави.

Запровадять надзвичайний стан

Як розповів Зеленський, для координації ситуації в Києві буде утворений штаб, який діятиме постійно.

"Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України", - заявив президент.

Допомога від партнерів

Крім того, за словами Зеленського, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

"Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - розповів очільник держави.

Перегляд правил щодо комендантської години

Також Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

"У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - наголосив президент.

Окрім цього, глава держави сказав, що у Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підсумував президент. 

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) енергетика (3718) надзвичайний стан (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
@ (мова оригіналу допису):
Иван Яковина, журналист:

"После очередного обстрела почти сутки у меня не было электричества.
По такому случаю я купил одеяло потеплее, новую подушку, войлочные тапочки (почти мини-валенки), а также снова раскочегарил туристическую газовую плитку. В целом у меня ситуация намного лучше, чем у многих киевлян. Некоторым вообще приходится из квартир выезжать, так как там совсем уже холодно.
В этот раз общий дискомфорт ощущается намного острее, чем прежде.
Тем не менее, не могу не отметить того, как украинцы справляются с проблемами. В магазинах разбирают Экофлоу и генераторы (всех ценовых категорий), на заправках - очереди за топливом, целые подъезды многоэтажек скидываются на большие генераторы, в Фейсбуке мелькает реклама доставки солярки, теплых носков, установки буржуек и очистки солнечных панелей от снега.
Те, кто обеспечен отоплением, зовут к себе пожить тех, у кого его нет. Сельские жители принимают у себя горожан.
Короче, никто не опускает руки и не сдается.
Все по мере сил и возможностей пытаются организовать себе свет и тепло, и (что важно) помогают друг другу в этом деле.
Я уже сейчас вижу, что даже если во всей Украине одновременно везде выключится свет, народ все равно вытянет даже такую ситуацию. Россия, конечно, не остановит бомбардировки подстанций и ТЭЦ, пока на улице стоит сильный мороз.
Но, по большому счету, эти удары не имеют смысла: полного коллапса, который пытаются устроить Путин и его люди, тут уже точно не будет.
Думаю, это станет для них очень большим разочарованием.
Ну и еще одно: не знаю, каким образом, но украинские энергетики раз за разом поднимают систему, которая как будто уже давно полностью разбомблена.
Это сродни волшебству. Большое им спасибо за это."
показати весь коментар
14.01.2026 19:42 Відповісти
+28
А його треба було запровадити в 2019 і оголосити як "НАШЕСТЕ ДЕБІЛІВ" бо лише вони могли за це проголосувати
показати весь коментар
14.01.2026 19:45 Відповісти
+26
В нас ще з 2019 року по всій країні надзвичайно гундоса ситуація.
показати весь коментар
14.01.2026 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ (мова оригіналу допису):
Иван Яковина, журналист:

"После очередного обстрела почти сутки у меня не было электричества.
По такому случаю я купил одеяло потеплее, новую подушку, войлочные тапочки (почти мини-валенки), а также снова раскочегарил туристическую газовую плитку. В целом у меня ситуация намного лучше, чем у многих киевлян. Некоторым вообще приходится из квартир выезжать, так как там совсем уже холодно.
В этот раз общий дискомфорт ощущается намного острее, чем прежде.
Тем не менее, не могу не отметить того, как украинцы справляются с проблемами. В магазинах разбирают Экофлоу и генераторы (всех ценовых категорий), на заправках - очереди за топливом, целые подъезды многоэтажек скидываются на большие генераторы, в Фейсбуке мелькает реклама доставки солярки, теплых носков, установки буржуек и очистки солнечных панелей от снега.
Те, кто обеспечен отоплением, зовут к себе пожить тех, у кого его нет. Сельские жители принимают у себя горожан.
Короче, никто не опускает руки и не сдается.
Все по мере сил и возможностей пытаются организовать себе свет и тепло, и (что важно) помогают друг другу в этом деле.
Я уже сейчас вижу, что даже если во всей Украине одновременно везде выключится свет, народ все равно вытянет даже такую ситуацию. Россия, конечно, не остановит бомбардировки подстанций и ТЭЦ, пока на улице стоит сильный мороз.
Но, по большому счету, эти удары не имеют смысла: полного коллапса, который пытаются устроить Путин и его люди, тут уже точно не будет.
Думаю, это станет для них очень большим разочарованием.
Ну и еще одно: не знаю, каким образом, но украинские энергетики раз за разом поднимают систему, которая как будто уже давно полностью разбомблена.
Это сродни волшебству. Большое им спасибо за это."
показати весь коментар
14.01.2026 19:42 Відповісти
Чому не державною? Скільки років цей так званий журналіст зневажатиме українців своєю свинособачою говіркою?
показати весь коментар
14.01.2026 19:59 Відповісти
тому зо Яковина - хебіл і в 2019-му топив (та й зараз, але обережненько, так...) за Зеленого дебіла.
показати весь коментар
15.01.2026 00:45 Відповісти
Біля ***** не люди, а тварини кончені як і сам *****!
показати весь коментар
14.01.2026 20:10 Відповісти
Ось що пишуть рашисти про удари армії пітьми по українській енергетиці та про зворотні удари України у відповідь:

https://pbs.twimg.com/media/G-n1vLQWsAAwlUn?format=jpg&name=medium

згорнути коментар
показати весь коментар
14.01.2026 20:47 Відповісти
Ну зрозуміло... Коли кацапня лупить то норма, а коли отримують аналогічну відповідь то це бЄзчЬЄлАвьЄчнА...
показати весь коментар
14.01.2026 20:55 Відповісти
Кацапи знову мріють про - холодомор в Україні .. Кацапська пропаганда в екстазі - верещить про це як свиня недорізана .
Вони зараз щодуху кинулися доводити західним політикам і суспільству що - та вже всьо , пабєда в карманє , а Київ на днях приповзе до ***** на колінах і капітулює . Англомовні соцмережі завалені відеороликами створеними ШІ , про те як у Києві люди десятками замерзають насмерть , і про те що тут народ вже масово почав бунтувати .
Ще пишуть таке , що мовляв - гнида дмітрієв , у телефонній розмові з вітьковим пару днів тому , запевняв того , що морози врешті - зроблять своє діло , і що Києву залишились лічені дні . То ж мовляв - скажи трампу нехай зачекає трішки - з новими санкціями , ****** , хіба це не натуральний фашизм .?
показати весь коментар
14.01.2026 21:58 Відповісти
Гарно написано.
Порятунок потопаючих-справа самих потопаючих.
А ми тим часом надзвичайний стан введемо...
показати весь коментар
14.01.2026 20:13 Відповісти
Певне тому, що пан Кличко понадіявся на ППО і нічого не робив для пасивного захисту київських ТЕЦ й інших енергооб'єктів, на відміну від харків'ян.

показати весь коментар
14.01.2026 20:42 Відповісти
Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста........
показати весь коментар
14.01.2026 22:30 Відповісти
Це все, що написано на папері, і так зрозуміло. А хіба не було зрозуміло, що на зебілів у владі покладатись не можна? Що вони просруть все, що можна просрати, а потім здриснуть кудись на нову посаду чи за кордон.
Тож, як кажуть, "Понадіявся дід на обід, - без вечері спати ліг."
показати весь коментар
14.01.2026 22:48 Відповісти
і що, Кличко мусів зюудувати захист навколо ТЕЦ? А хіба це доручалось йому, а не Галущенку з Найомом?
показати весь коментар
15.01.2026 00:47 Відповісти
Що це за *****?
Іван, - іди нах, тут воді нема.
показати весь коментар
14.01.2026 20:44 Відповісти
Родичі зеленського та шобли служок продажних з ВРУ, убезпечені ним ЗАВЧАСНО, а не призначеними, ним же, особами з цивільно-військової адміністрації!!!
А Українців убезпечити, то таке…. Щоб паніки не було….
Аброхамія з корнієнком, можуть щось там пояснити, з корабельними сосками…
показати весь коментар
14.01.2026 22:12 Відповісти
Ідіоти россіянці намагаючись вибити всю електрогенерацію переконують навіть самих упоротих ватників і колись проросійських індивідів у тому що рашка веде війну на знищення ВСІХ українців, і це робить патріотами навіть недавніх симпатиків роїссії. по факту ці атаки - істерика і хибна надія зламати українців. Це ще більше об'єднує
показати весь коментар
14.01.2026 22:29 Відповісти
А до цього потужного спітчу який режим був?
показати весь коментар
14.01.2026 19:45 Відповісти
Потужно незламний
показати весь коментар
14.01.2026 20:12 Відповісти
А його треба було запровадити в 2019 і оголосити як "НАШЕСТЕ ДЕБІЛІВ" бо лише вони могли за це проголосувати
показати весь коментар
14.01.2026 19:45 Відповісти
Дебіли це дуже потужна всесвітня організація,їх агенти є крізь,по усьому світу,але в Україні напевне завербували саме більше.
показати весь коментар
14.01.2026 20:04 Відповісти
В нас ще з 2019 року по всій країні надзвичайно гундоса ситуація.
показати весь коментар
14.01.2026 19:45 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 19:51 Відповісти
как же там "военные аминистрации", (ненужные) вышки пво, защита энергетики, миллионы дронов-перехватчиков "железный купол", лазеры, спутники, "помощь партнеров", "разведданные" и т.д. и т.п.? и почему в Москве такое устроить не получается фламигнами? штаб, а также мэр, военная админисрация, и все депутаты пусть крутят генератор вручную - все полезнее будет.
показати весь коментар
14.01.2026 19:53 Відповісти
Які лазери навіть РЕБ немає щоб заглушити звязок між шахедами, вони типу радіомережі створюють, якщо в прикордонних смугах включити потужні завади, половина тих беспілотників залишиться без управління.
показати весь коментар
14.01.2026 20:01 Відповісти
А тим часов китайоза ( кнр) вже може заглушувати зв'язок навіть старлінків !!! Це тих, що рекламувались як незламні, мовляв у них прямо "промінь" до супутника від терміналу
показати весь коментар
14.01.2026 23:35 Відповісти
Вишкі пвот
Краще скажіть " противобалістичні башти" як в романі "Населенний Острів" Стругацьких
показати весь коментар
14.01.2026 23:34 Відповісти
кацапы ставят, это просто физика. как минимум как локация объектов - вполне (ну и турель прилепить за столько лет уже можно было бы). но очевидно у нас везде очень эффективные менеджеры\юристы\сммщики\барыги и т.п., технарей давно не надо, здравого смысла - тоже.
показати весь коментар
15.01.2026 12:56 Відповісти
Ідміністрації займаються перейменуванням вулиць ( окуповані м.Олешки та м.Гола Пристань та ін. ) та Потужним назначенням премій апарату
показати весь коментар
14.01.2026 23:37 Відповісти
а що сталося?
показати весь коментар
14.01.2026 19:55 Відповісти
А де
показати весь коментар
14.01.2026 23:38 Відповісти
даун, у тебе є цілі енергоблоки ЧАЕС, ремонтуй і запускай їх
показати весь коментар
14.01.2026 20:00 Відповісти
Їх давно уже розікрали, там дорогоцінних металів багато, сумніваюсь що там щось залишилось, це неможливо відновити, додатково все обладнання орківське, як ти його закупиш.
показати весь коментар
14.01.2026 20:03 Відповісти
чаес - закритий об'єкт, нічого звідти не крали

але навіть якщо це так, в чому проблема виробити нове обладнання? це +3гвт генерації.
показати весь коментар
14.01.2026 20:07 Відповісти
С тех мест лет двадцать металлолом тянули. По всем свалкам фонило.
показати весь коментар
14.01.2026 20:12 Відповісти
Ну тянули з чорнобилю et al металобрухт, яке це має відношення до закритого об'єкту під охороною, на якому працювали і працюють люди?
показати весь коментар
14.01.2026 20:16 Відповісти
Вони розібрані вже.
показати весь коментар
14.01.2026 21:39 Відповісти
там все побудовано на трубах з нержавійки.

ці реактори можна відновити
показати весь коментар
14.01.2026 21:46 Відповісти
Ні,не можна.
показати весь коментар
14.01.2026 21:53 Відповісти
що заважає, рептилоїди?
показати весь коментар
14.01.2026 22:00 Відповісти
Все заважає.Там все розібрано.Немає навіть приладів,які тут ніколи не виготовлялися.Немає вже спеціалістів.Ці блоки і на москальщині не виготовляють,не те що тут.УЦкраїна он хотіла купити російцський блок,бо сама виготовити не може і не зможе.
показати весь коментар
14.01.2026 22:15 Відповісти
спеціалісти є, а блоків там і не було ніколи - там замість реактора трубопроводи.
показати весь коментар
14.01.2026 22:17 Відповісти
Немає вже спеціалістів і там стояли РБМК реактори.
показати весь коментар
14.01.2026 22:27 Відповісти
є спеціалісти

в РБМК замість великої сталевої реакторної ємності використовується мережа трубопроводів.
показати весь коментар
14.01.2026 22:46 Відповісти
РБМК цек реактор,а вся система реакторний блок.Немає спеціалістів.Залишилась певна кількість,щоб демонтувати.Інші люди там і вантажники і електрики і зварювальники і тд.
показати весь коментар
14.01.2026 22:52 Відповісти
Всі блоки за 20 років повністю демонтують і нічого там не залишиться взагалі.Нам нові потрібно будувати і домовілятися з американцями,які твели постачають.
показати весь коментар
14.01.2026 22:53 Відповісти
ми самі здатні розробляти і будувати АЕС. Тим більше, що для національної ядерної програми потрібні спеціальні реактори типу РБМК
показати весь коментар
14.01.2026 23:19 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 23:22 Відповісти
Десь тихесенько посміхається міндіч...
показати весь коментар
14.01.2026 20:00 Відповісти
Та не тихенько він посміхається, регоче на увесь свій смердючий маланський рот. І разом з другом, так званим "президентом", продовжують сцяти у очі хохлам дебільним. Шкода, що та сцянина і на адекватних потрапляє, бо живемо ж поруч із стадом дегенератів, фанатами торчка.
показати весь коментар
15.01.2026 07:05 Відповісти
Володимир Ар'єв
4 год
Дивіться, що відбувається.
Більшість України без світла, бо рашисти б?ють по енергетиці ракетами і шахедами. При цьому, російська нафта досі йде до Угорщини і Словаччини територією України - через нафтопровід «Дружба». Завдяки українському транзиту росія отримує 500 мільйонів доларів щомісяця! Це грубі підрахунки, але порядок цифр саме такий.
Тобто, українська «Дружба» забезпечує росії щонайменше 12 тисяч шахедів. Або 160 балістичних Іскандерів. В місяць. І вся ця дружба потім нищить українську енергетику поки українська влада дає заробляти російським фашистам на енергоносіях.
Але Кабмін відмовляється припиняти транзит російської нафти. Монобільшість Верховної Ради відмовляється розглядати проект постанови і законопроєкт 12380 та 12381 про зупинення транзиту російської нафти. А затверджений з другої спроби міністр енергетики Шмигаль перед призначенням відмовився говорити про припинення цієї торгівлі на крові.
Такий от закон збереження енергії. Заробляє росія і хтось дуже зацікавлений в зе-владі, страждають громадяни України.
показати весь коментар
14.01.2026 20:03 Відповісти
той нафтопровід - єдиний спосіб хоч якось (цивілізовано) тиснути на влади угорщини та словаччини, якщо його перекрити - ті можуть перекрити європейську допомогу
показати весь коментар
14.01.2026 20:15 Відповісти
Це тому що ми в повній залежності. Влада немає власної стратегії. Можливо вона і є, але нічого немає, чим її зміцнити.Замість того, того щоб нав'язувати власну стратегію, нічого іншого не залишається,як підлаштовуватися під зовнішню.
показати весь коментар
14.01.2026 20:27 Відповісти
Кароче все добре , а тим у кого немає опалення і світла - то їм так здається.
показати весь коментар
14.01.2026 20:07 Відповісти
Отож, правда сіє !!!
Їм рекомендувати пілзаряжатися в пунктах живлення храмах Незламності і бігом дивитись Маратон весь вільний час
показати весь коментар
14.01.2026 23:24 Відповісти
Наконец то радикальные и правильные решения. Вот что значит новый, хоть и потрёпанный, министр. Уровень патужности и незламности должен увеличиться в разы.
показати весь коментар
14.01.2026 20:08 Відповісти
Надзвичайну ситуацію треба було вводити в 2019 зразу після інавгурації.
показати весь коментар
14.01.2026 20:16 Відповісти
Ще влітку , про всяк пожежний випадок - купив 2 газові обігрівачі і залив газ у 3 п'ятдесятилітрові балони . На місяць без централізованого газопостачання повинно вистачити .
На щастя - поки що це не знадобилося .
Без світла якось протягну , а от без обігріву ... буде важкувато .
показати весь коментар
14.01.2026 20:17 Відповісти
+
Так тримати!
Практика вимагає бути максимально автономним.
Ну і не забувати:

 а. Допомагати Силам Оборони
б. На зелену шоблу ніякої надії не покладати!! Не врятують а здадуть !! Спитайте херсонців ( Город Несплячих )
показати весь коментар
14.01.2026 23:23 Відповісти
що за газові обігрівачі? вперше чую
показати весь коментар
15.01.2026 01:30 Відповісти
Та звичайні керамічні газові обігрівачі , яких повно продають в інтернеті . Газ нагріває керамічний радіатор , а той віддає тепло . Діє по принципу популярного нині , при відключенні центрального опалення , лайфхака - газової плити на якій гріють цеглини .
Не скажу що прям якась - панацея від холоду , але все ж гріє .
Але розміщувати слід в кімнатах де є вентиляція .
показати весь коментар
15.01.2026 08:35 Відповісти
навіть не знав. Як здійснюється викид продуктів згорання, і контроль СО2? зазвичай в житлових приміщеннях вентиляції немає, тоді навіщо він?
показати весь коментар
16.01.2026 00:53 Відповісти
Винні папередники, хведоров же сказав, отримує не міністерство оборони а дірку від бублика і не чекайте чудес, дирку зробить тільки більшу. Новий міністр енергетики теж скаже що отримав дірку.... В усьому винні папередники, парашенки всякие.
показати весь коментар
14.01.2026 20:20 Відповісти
Да ладно.
Можна ще почекати, попиляти бабло у Енергоатомі та двійочок на Москву повідправляти.
Не треба блт поспішати. Всього чотири роки поспіль на виносять енергетику.
показати весь коментар
14.01.2026 20:21 Відповісти
Какие ограничения возможны в случае чрезвычайной ситуации в энергетике: СМИ приводят разъяснения

◾️Усиленные графики отключений света, прежде всего, в часы пиковых нагрузок

◾️Ограничение водоснабжения - подача воды по графикам или с пониженным давлением

◾️Централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритет получат больницы, водоканалы, связь, военные и объекты критической инфраструктуры

◾️Временное снижение уровня комфорта для жилого сектора ради стабильной работы всей системы

◾️Ограничение публичной информации о состоянии энергосистемы из соображений безопасности

◾️Речь не о «блэкауте», а о режиме более жёсткого управления системой, когда стабильность важнее удобства.

Потужно і незламно
показати весь коментар
14.01.2026 20:22 Відповісти
Більшість цих обмежень виникають самостійно в силу об'єктивних причин і не залежно буде чи не буде запроваджено надзвичайний стан. Головним для цього стану є централізоване управління і підвищення жорсткості цього управління. Серед пріоритетів цього стану крім житлового сектору немає ще й різного роду бізнесу (часом не критично потрібного під час війни), а також багатьох державних і не державних контор і організацій, і пріоритетність саме житлового сектору, хоч і зі зменшенням комфорту, все ж перебуває вище від багато чого іншого.
показати весь коментар
15.01.2026 00:19 Відповісти
Короче от хренового к совсем херовому.
показати весь коментар
14.01.2026 20:25 Відповісти
Краху України чекають ті, хто хоче, щоб квартальний торчок, мародер і вбивця, і далі займав місце президента України. А перебування у кріслі того хрипатого покидька з кожним днем зменшує шанси України на виживання.
показати весь коментар
15.01.2026 07:48 Відповісти
Де фламіндічі?
З двушкою у вирій полетіли?
показати весь коментар
14.01.2026 20:33 Відповісти
Знайшов в мережі такий лайфхак ( може кому знадобиться ) , чувак вихлопні гази від працюючого генератора вивів на вулицю через чавунну батарею . Каже на батареї руки не можна втримати , така гаряча . Виходить 2 в одному , і світло є і обігрів .
..
показати весь коментар
14.01.2026 20:39 Відповісти
А його сусіди не вбили ??
За гамір, за вонь пального...
Дебіл який..
А якщо отрує всю сім'ю + сусідів ?
А воно ж вібрує тарахтиьть
показати весь коментар
14.01.2026 23:20 Відповісти
Ну якщо він викладає таке в інтернет , то виходить - ще живий .
показати весь коментар
14.01.2026 23:38 Відповісти
буратінка, хай там як з енергетикою, а "двушку на мацкву" (за відсутністю карлсонів та шугарменів в Україні) не забувай вчасно відправляти, бо то--святоє! Гебня ж може і "на щьотчік" поставити...
показати весь коментар
14.01.2026 20:40 Відповісти
Витерпимо.Аби двушки куди треба стабільно йшли
показати весь коментар
14.01.2026 20:45 Відповісти
Може пан Зеленський разом з друзями хоч під час морозів красти не будуть, щось на енергетику залишать?
показати весь коментар
14.01.2026 20:56 Відповісти
Як тільки до чогось дотягнутися руки бізнес- партнерів Зеленського, так там виникають великі проблеми, а всі цінності миттєво прибирають до рук міндічів і цукерманів.
показати весь коментар
14.01.2026 21:23 Відповісти
І що це змінить?
показати весь коментар
14.01.2026 21:41 Відповісти
Тобто до цього була звичайна ?
показати весь коментар
14.01.2026 23:17 Відповісти
Якщо б років 85 тому так довго думали над тим варто чи не варто запроваджувати надзвичайні заходи у воюючій країні (і не лише в енергетиці), то війна б вже встигла закінчитися.
показати весь коментар
15.01.2026 00:07 Відповісти
В Києві доба нема світло чи більше доба є. Таке враження, що це, щоб не заморочуватись із графіками.
показати весь коментар
15.01.2026 00:33 Відповісти
https://t.me/knputhebest/45973 KNPU ✙ moscovia delenda est:
В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації, заявив Зеленський. Також щодо координації ситуації в Києві створять штаб.

До штабу увійдуть головні зе-спеціалісти з питань розпилу коштів на енергетиці: Деркач (з Москви), Міндіч і Цукерман (Ізраїль), Галущенко і Чернишов (Швейцарія), Єрмак (керуватиме штабом з будинку Зеленського).

Уряду доручили підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час холодної погоди.
показати весь коментар
15.01.2026 02:01 Відповісти
 
 