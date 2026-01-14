В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, інформує Цензор.НЕТ.

Окрема увага під час наради була приділена ситуації в Києві.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", - сказав глава держави.

Запровадять надзвичайний стан

Як розповів Зеленський, для координації ситуації в Києві буде утворений штаб, який діятиме постійно.

"Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України", - заявив президент.

Допомога від партнерів

Крім того, за словами Зеленського, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

"Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - розповів очільник держави.

Перегляд правил щодо комендантської години

Також Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

"У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - наголосив президент.

Окрім цього, глава держави сказав, що у Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підсумував президент.

