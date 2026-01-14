РУС
В энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, - Зеленский

Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Особое внимание во время совещания было уделено ситуации в Киеве.

"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения", – рассказал глава государства.

Введут чрезвычайное положение

Как рассказал Зеленский, для координации ситуации в Киеве будет создан штаб, который будет действовать постоянно.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины", – заявил президент.

Дополняется... 

Зеленский Владимир (23365) энергетика (3040)
+22
А його треба було запровадити в 2019 і оголосити як "НАШЕСТЕ ДЕБІЛІВ" бо лише вони могли за це проголосувати
14.01.2026 19:45 Ответить
+21
@ (мова оригіналу допису):
Иван Яковина, журналист:

"После очередного обстрела почти сутки у меня не было электричества.
По такому случаю я купил одеяло потеплее, новую подушку, войлочные тапочки (почти мини-валенки), а также снова раскочегарил туристическую газовую плитку. В целом у меня ситуация намного лучше, чем у многих киевлян. Некоторым вообще приходится из квартир выезжать, так как там совсем уже холодно.
В этот раз общий дискомфорт ощущается намного острее, чем прежде.
Тем не менее, не могу не отметить того, как украинцы справляются с проблемами. В магазинах разбирают Экофлоу и генераторы (всех ценовых категорий), на заправках - очереди за топливом, целые подъезды многоэтажек скидываются на большие генераторы, в Фейсбуке мелькает реклама доставки солярки, теплых носков, установки буржуек и очистки солнечных панелей от снега.
Те, кто обеспечен отоплением, зовут к себе пожить тех, у кого его нет. Сельские жители принимают у себя горожан.
Короче, никто не опускает руки и не сдается.
Все по мере сил и возможностей пытаются организовать себе свет и тепло, и (что важно) помогают друг другу в этом деле.
Я уже сейчас вижу, что даже если во всей Украине одновременно везде выключится свет, народ все равно вытянет даже такую ситуацию. Россия, конечно, не остановит бомбардировки подстанций и ТЭЦ, пока на улице стоит сильный мороз.
Но, по большому счету, эти удары не имеют смысла: полного коллапса, который пытаются устроить Путин и его люди, тут уже точно не будет.
Думаю, это станет для них очень большим разочарованием.
Ну и еще одно: не знаю, каким образом, но украинские энергетики раз за разом поднимают систему, которая как будто уже давно полностью разбомблена.
Это сродни волшебству. Большое им спасибо за это."
14.01.2026 19:42 Ответить
+21
В нас ще з 2019 року по всій країні надзвичайно гундоса ситуація.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:45 Ответить
Чому не державною? Скільки років цей так званий журналіст зневажатиме українців своєю свинособачою говіркою?
14.01.2026 19:59 Ответить
Біля ***** не люди, а тварини кончені як і сам *****!
14.01.2026 20:10 Ответить
Ось що пишуть рашисти про удари армії пітьми по українській енергетиці та про зворотні удари України у відповідь:

https://pbs.twimg.com/media/G-n1vLQWsAAwlUn?format=jpg&name=medium

14.01.2026 20:47 Ответить
Ну зрозуміло... Коли кацапня лупить то норма, а коли отримують аналогічну відповідь то це бЄзчЬЄлАвьЄчнА...
14.01.2026 20:55 Ответить
Кацапи знову мріють про - холодомор в Україні .. Кацапська пропаганда в екстазі - верещить про це як свиня недорізана .
Вони зараз щодуху кинулися доводити західним політикам і суспільству що - та вже всьо , пабєда в карманє , а Київ на днях приповзе до ***** на колінах і капітулює . Англомовні соцмережі завалені відеороликами створеними ШІ , про те як у Києві люди десятками замерзають насмерть , і про те що тут народ вже масово почав бунтувати .
Ще пишуть таке , що мовляв - гнида дмітрієв , у телефонній розмові з вітьковим пару днів тому , запевняв того , що морози врешті - зроблять своє діло , і що Києву залишились лічені дні . То ж мовляв - скажи трампу нехай зачекає трішки - з новими санкціями , ****** , хіба це не натуральний фашизм .?
14.01.2026 21:58 Ответить
Гарно написано.
Порятунок потопаючих-справа самих потопаючих.
А ми тим часом надзвичайний стан введемо...
14.01.2026 20:13 Ответить
Певне тому, що пан Кличко понадіявся на ППО і нічого не робив для пасивного захисту київських ТЕЦ й інших енергооб'єктів, на відміну від харків'ян.

14.01.2026 20:42 Ответить
Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста........
14.01.2026 22:30 Ответить
Що це за *****?
Іван, - іди нах, тут воді нема.
14.01.2026 20:44 Ответить
Родичі зеленського та шобли служок продажних з ВРУ, убезпечені ним ЗАВЧАСНО, а не призначеними, ним же, особами з цивільно-військової адміністрації!!!
А Українців убезпечити, то таке…. Щоб паніки не було….
Аброхамія з корнієнком, можуть щось там пояснити, з корабельними сосками…
14.01.2026 22:12 Ответить
Ідіоти россіянці намагаючись вибити всю електрогенерацію переконують навіть самих упоротих ватників і колись проросійських індивідів у тому що рашка веде війну на знищення ВСІХ українців, і це робить патріотами навіть недавніх симпатиків роїссії. по факту ці атаки - істерика і хибна надія зламати українців. Це ще більше об'єднує
14.01.2026 22:29 Ответить
А до цього потужного спітчу який режим був?
показать весь комментарий
Потужно незламний
14.01.2026 20:12 Ответить
Дебіли це дуже потужна всесвітня організація,їх агенти є крізь,по усьому світу,але в Україні напевне завербували саме більше.
14.01.2026 20:04 Ответить
В нас ще з 2019 року по всій країні надзвичайно гундоса ситуація.
14.01.2026 19:45 Ответить
14.01.2026 19:51 Ответить
как же там "военные аминистрации", (ненужные) вышки пво, защита энергетики, миллионы дронов-перехватчиков "железный купол", лазеры, спутники, "помощь партнеров", "разведданные" и т.д. и т.п.? и почему в Москве такое устроить не получается фламигнами? штаб, а также мэр, военная админисрация, и все депутаты пусть крутят генератор вручную - все полезнее будет.
14.01.2026 19:53 Ответить
Які лазери навіть РЕБ немає щоб заглушити звязок між шахедами, вони типу радіомережі створюють, якщо в прикордонних смугах включити потужні завади, половина тих беспілотників залишиться без управління.
14.01.2026 20:01 Ответить
а що сталося?
14.01.2026 19:55 Ответить
даун, у тебе є цілі енергоблоки ЧАЕС, ремонтуй і запускай їх
14.01.2026 20:00 Ответить
Їх давно уже розікрали, там дорогоцінних металів багато, сумніваюсь що там щось залишилось, це неможливо відновити, додатково все обладнання орківське, як ти його закупиш.
14.01.2026 20:03 Ответить
чаес - закритий об'єкт, нічого звідти не крали

але навіть якщо це так, в чому проблема виробити нове обладнання? це +3гвт генерації.
14.01.2026 20:07 Ответить
С тех мест лет двадцать металлолом тянули. По всем свалкам фонило.
14.01.2026 20:12 Ответить
Ну тянули з чорнобилю et al металобрухт, яке це має відношення до закритого об'єкту під охороною, на якому працювали і працюють люди?
14.01.2026 20:16 Ответить
Вони розібрані вже.
14.01.2026 21:39 Ответить
там все побудовано на трубах з нержавійки.

ці реактори можна відновити
14.01.2026 21:46 Ответить
Ні,не можна.
14.01.2026 21:53 Ответить
що заважає, рептилоїди?
14.01.2026 22:00 Ответить
Все заважає.Там все розібрано.Немає навіть приладів,які тут ніколи не виготовлялися.Немає вже спеціалістів.Ці блоки і на москальщині не виготовляють,не те що тут.УЦкраїна он хотіла купити російцський блок,бо сама виготовити не може і не зможе.
14.01.2026 22:15 Ответить
спеціалісти є, а блоків там і не було ніколи - там замість реактора трубопроводи.
14.01.2026 22:17 Ответить
Немає вже спеціалістів і там стояли РБМК реактори.
14.01.2026 22:27 Ответить
Десь тихесенько посміхається міндіч...
14.01.2026 20:00 Ответить
Володимир Ар'єв
4 год
Дивіться, що відбувається.
Більшість України без світла, бо рашисти б?ють по енергетиці ракетами і шахедами. При цьому, російська нафта досі йде до Угорщини і Словаччини територією України - через нафтопровід «Дружба». Завдяки українському транзиту росія отримує 500 мільйонів доларів щомісяця! Це грубі підрахунки, але порядок цифр саме такий.
Тобто, українська «Дружба» забезпечує росії щонайменше 12 тисяч шахедів. Або 160 балістичних Іскандерів. В місяць. І вся ця дружба потім нищить українську енергетику поки українська влада дає заробляти російським фашистам на енергоносіях.
Але Кабмін відмовляється припиняти транзит російської нафти. Монобільшість Верховної Ради відмовляється розглядати проект постанови і законопроєкт 12380 та 12381 про зупинення транзиту російської нафти. А затверджений з другої спроби міністр енергетики Шмигаль перед призначенням відмовився говорити про припинення цієї торгівлі на крові.
Такий от закон збереження енергії. Заробляє росія і хтось дуже зацікавлений в зе-владі, страждають громадяни України.
14.01.2026 20:03 Ответить
той нафтопровід - єдиний спосіб хоч якось (цивілізовано) тиснути на влади угорщини та словаччини, якщо його перекрити - ті можуть перекрити європейську допомогу
14.01.2026 20:15 Ответить
Це тому що ми в повній залежності. Влада немає власної стратегії. Можливо вона і є, але нічого немає, чим її зміцнити.Замість того, того щоб нав'язувати власну стратегію, нічого іншого не залишається,як підлаштовуватися під зовнішню.
14.01.2026 20:27 Ответить
Кароче все добре , а тим у кого немає опалення і світла - то їм так здається.
14.01.2026 20:07 Ответить
Наконец то радикальные и правильные решения. Вот что значит новый, хоть и потрёпанный, министр. Уровень патужности и незламности должен увеличиться в разы.
14.01.2026 20:08 Ответить
Надзвичайну ситуацію треба було вводити в 2019 зразу після інавгурації.
14.01.2026 20:16 Ответить
Ще влітку , про всяк пожежний випадок - купив 2 газові обігрівачі і залив газ у 3 п'ятдесятилітрові балони . На місяць без централізованого газопостачання повинно вистачити .
На щастя - поки що це не знадобилося .
Без світла якось протягну , а от без обігріву ... буде важкувато .
14.01.2026 20:17 Ответить
Винні папередники, хведоров же сказав, отримує не міністерство оборони а дірку від бублика і не чекайте чудес, дирку зробить тільки більшу. Новий міністр енергетики теж скаже що отримав дірку.... В усьому винні папередники, парашенки всякие.
14.01.2026 20:20 Ответить
Да ладно.
Можна ще почекати, попиляти бабло у Енергоатомі та двійочок на Москву повідправляти.
Не треба блт поспішати. Всього чотири роки поспіль на виносять енергетику.
14.01.2026 20:21 Ответить
Какие ограничения возможны в случае чрезвычайной ситуации в энергетике: СМИ приводят разъяснения

◾️Усиленные графики отключений света, прежде всего, в часы пиковых нагрузок

◾️Ограничение водоснабжения - подача воды по графикам или с пониженным давлением

◾️Централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритет получат больницы, водоканалы, связь, военные и объекты критической инфраструктуры

◾️Временное снижение уровня комфорта для жилого сектора ради стабильной работы всей системы

◾️Ограничение публичной информации о состоянии энергосистемы из соображений безопасности

◾️Речь не о «блэкауте», а о режиме более жёсткого управления системой, когда стабильность важнее удобства.

Потужно і незламно
14.01.2026 20:22 Ответить
Короче от хренового к совсем херовому.
14.01.2026 20:25 Ответить
читаючи коментарі в мене враження що цей майданчик заморений одними масковітськими дятлами, які чекають краху України. Цензор дуже намагається маскалям допомагати.
14.01.2026 20:27 Ответить
Де фламіндічі?
З двушкою у вирій полетіли?
14.01.2026 20:33 Ответить
Знайшов в мережі такий лайфхак ( може кому знадобиться ) , чувак вихлопні гази від працюючого генератора вивів на вулицю через чавунну батарею . Каже на батареї руки не можна втримати , така гаряча . Виходить 2 в одному , і світло є і обігрів .
..
14.01.2026 20:39 Ответить
буратінка, хай там як з енергетикою, а "двушку на мацкву" (за відсутністю карлсонів та шугарменів в Україні) не забувай вчасно відправляти, бо то--святоє! Гебня ж може і "на щьотчік" поставити...
14.01.2026 20:40 Ответить
Витерпимо.Аби двушки куди треба стабільно йшли
14.01.2026 20:45 Ответить
Може пан Зеленський разом з друзями хоч під час морозів красти не будуть, щось на енергетику залишать?
14.01.2026 20:56 Ответить
Як тільки до чогось дотягнутися руки бізнес- партнерів Зеленського, так там виникають великі проблеми, а всі цінності миттєво прибирають до рук міндічів і цукерманів.
14.01.2026 21:23 Ответить
І що це змінить?
14.01.2026 21:41 Ответить
 
 