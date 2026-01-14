В энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, - Зеленский
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Особое внимание во время совещания было уделено ситуации в Киеве.
"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения", – рассказал глава государства.
Введут чрезвычайное положение
Как рассказал Зеленский, для координации ситуации в Киеве будет создан штаб, который будет действовать постоянно.
"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины", – заявил президент.
Дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иван Яковина, журналист:
"После очередного обстрела почти сутки у меня не было электричества.
По такому случаю я купил одеяло потеплее, новую подушку, войлочные тапочки (почти мини-валенки), а также снова раскочегарил туристическую газовую плитку. В целом у меня ситуация намного лучше, чем у многих киевлян. Некоторым вообще приходится из квартир выезжать, так как там совсем уже холодно.
В этот раз общий дискомфорт ощущается намного острее, чем прежде.
Тем не менее, не могу не отметить того, как украинцы справляются с проблемами. В магазинах разбирают Экофлоу и генераторы (всех ценовых категорий), на заправках - очереди за топливом, целые подъезды многоэтажек скидываются на большие генераторы, в Фейсбуке мелькает реклама доставки солярки, теплых носков, установки буржуек и очистки солнечных панелей от снега.
Те, кто обеспечен отоплением, зовут к себе пожить тех, у кого его нет. Сельские жители принимают у себя горожан.
Короче, никто не опускает руки и не сдается.
Все по мере сил и возможностей пытаются организовать себе свет и тепло, и (что важно) помогают друг другу в этом деле.
Я уже сейчас вижу, что даже если во всей Украине одновременно везде выключится свет, народ все равно вытянет даже такую ситуацию. Россия, конечно, не остановит бомбардировки подстанций и ТЭЦ, пока на улице стоит сильный мороз.
Но, по большому счету, эти удары не имеют смысла: полного коллапса, который пытаются устроить Путин и его люди, тут уже точно не будет.
Думаю, это станет для них очень большим разочарованием.
Ну и еще одно: не знаю, каким образом, но украинские энергетики раз за разом поднимают систему, которая как будто уже давно полностью разбомблена.
Это сродни волшебству. Большое им спасибо за это."
https://pbs.twimg.com/media/G-n1vLQWsAAwlUn?format=jpg&name=medium
згорнути коментар
Вони зараз щодуху кинулися доводити західним політикам і суспільству що - та вже всьо , пабєда в карманє , а Київ на днях приповзе до ***** на колінах і капітулює . Англомовні соцмережі завалені відеороликами створеними ШІ , про те як у Києві люди десятками замерзають насмерть , і про те що тут народ вже масово почав бунтувати .
Ще пишуть таке , що мовляв - гнида дмітрієв , у телефонній розмові з вітьковим пару днів тому , запевняв того , що морози врешті - зроблять своє діло , і що Києву залишились лічені дні . То ж мовляв - скажи трампу нехай зачекає трішки - з новими санкціями , ****** , хіба це не натуральний фашизм .?
Порятунок потопаючих-справа самих потопаючих.
А ми тим часом надзвичайний стан введемо...
Іван, - іди нах, тут воді нема.
А Українців убезпечити, то таке…. Щоб паніки не було….
Аброхамія з корнієнком, можуть щось там пояснити, з корабельними сосками…
але навіть якщо це так, в чому проблема виробити нове обладнання? це +3гвт генерації.
ці реактори можна відновити
4 год
Дивіться, що відбувається.
Більшість України без світла, бо рашисти б?ють по енергетиці ракетами і шахедами. При цьому, російська нафта досі йде до Угорщини і Словаччини територією України - через нафтопровід «Дружба». Завдяки українському транзиту росія отримує 500 мільйонів доларів щомісяця! Це грубі підрахунки, але порядок цифр саме такий.
Тобто, українська «Дружба» забезпечує росії щонайменше 12 тисяч шахедів. Або 160 балістичних Іскандерів. В місяць. І вся ця дружба потім нищить українську енергетику поки українська влада дає заробляти російським фашистам на енергоносіях.
Але Кабмін відмовляється припиняти транзит російської нафти. Монобільшість Верховної Ради відмовляється розглядати проект постанови і законопроєкт 12380 та 12381 про зупинення транзиту російської нафти. А затверджений з другої спроби міністр енергетики Шмигаль перед призначенням відмовився говорити про припинення цієї торгівлі на крові.
Такий от закон збереження енергії. Заробляє росія і хтось дуже зацікавлений в зе-владі, страждають громадяни України.
На щастя - поки що це не знадобилося .
Без світла якось протягну , а от без обігріву ... буде важкувато .
Можна ще почекати, попиляти бабло у Енергоатомі та двійочок на Москву повідправляти.
Не треба блт поспішати. Всього чотири роки поспіль на виносять енергетику.
◾️Усиленные графики отключений света, прежде всего, в часы пиковых нагрузок
◾️Ограничение водоснабжения - подача воды по графикам или с пониженным давлением
◾️Централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритет получат больницы, водоканалы, связь, военные и объекты критической инфраструктуры
◾️Временное снижение уровня комфорта для жилого сектора ради стабильной работы всей системы
◾️Ограничение публичной информации о состоянии энергосистемы из соображений безопасности
◾️Речь не о «блэкауте», а о режиме более жёсткого управления системой, когда стабильность важнее удобства.
Потужно і незламно
З двушкою у вирій полетіли?
..