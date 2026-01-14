В энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, - Зеленский

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Особое внимание во время совещания было уделено ситуации в Киеве.

"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения", – рассказал глава государства.

Введут чрезвычайное положение

Как рассказал Зеленский, для координации ситуации в Киеве будет создан штаб, который будет действовать постоянно.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины", – заявил президент.

