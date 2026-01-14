У Києві розгортають резервне живлення, - КМДА
У Києві наразі працює найбільша кількість мобільних котелень, які підтримують лікарні, заклади соціальної сфери та пункти незламності.
Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Додатково зараз проводять низку заходів з резервного живлення, адже Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні. І та інфраструктура, що розташована в Києві, також по енергоспоживанню є найбільшою, ми маємо найбільшу кількість мобільних котелень, які спрямовані були на підтримку закладів охорони здоров'я, соціальної сфери, пунктів незламності.
Там, де ситуація з теплопостачанням вирівнюється, ми ці котельні залишаємо на об'єктах", - зазначив він.
"Також маємо генераторне господарство, близько 60 МВт. Додатково розгортає ДСНС 6,8 МВт та 7 МВт розгортає місто. Це дизельні генератори, які закривають певні ділянки, де це раціонально, де це дозволяє вирішити питання заживлення більшої кількості абонентів", - підсумував Пантелеєв.
Що передувало?
- У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
- Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
- Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.
А Дніпро?
Всі щасливі?
