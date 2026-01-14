У Києві 400 будинків залишаються без опалення після атаки Росії, - КМДА
Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.
Про це повідомив виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Щодо кожного будинку існує відповідний план робіт. Терміни відновлення поки не оцінюємо, адже ризики обстрілів є щодня, що може призвести до "відкатів" у роботі", - сказав Пантелеєв.
Більшість будинків без тепла розташована у Голосіївському та Печерському районах, частина - у Солом’янському та Шевченківському. Для мешканців працюють "Пункти незламності" - у місті їх понад 1300, і кількість постійно коригується відповідно до потреб.
Російська атака 13 січня
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
Забули пароль або логін? Відновити пароль