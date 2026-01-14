В Киеве 400 домов остаются без отопления после атаки России, - КГГА

По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По каждому дому существует соответствующий план работ. Сроки восстановления пока не оцениваем, ведь риски обстрелов есть ежедневно, что может привести к "откатам" в работе", - сказал Пантелеев.

Большинство домов без тепла расположены в Голосеевском и Печерском районах, часть - в Соломенском и Шевченковском. Для жителей работают "Пункты несокрушимости" - в городе их более 1300, и количество постоянно корректируется в соответствии с потребностями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. 3 часа со светом, до 10 часов - без, - ДТЭК

Российская атака 13 января

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск должен быть готов к отключениям света до 24 часов, - мэр Марцинкив