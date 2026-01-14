РУС
Ивано-Франковск должен быть готов к отключениям света до 24 часов, - мэр Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город должен быть готов к возможным отключениям электроэнергии продолжительностью до 24 часов, при которых температура в квартирах может опускаться до критического уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Місто".

По словам мэра, в условиях длительных отключений температура в домах может снижаться до опасных показателей, поэтому городские власти должны заранее понимать, как будут действовать жители в таких ситуациях.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. ... У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", - подчеркнул Марцинкив.

Он отметил, что в городе должны функционировать пункты обогрева не формально, а фактически - с генераторами, запасами топлива, горячим чаем, печеньем и другими необходимыми вещами.

По словам городского головы, в качестве одной из возможных локаций для таких пунктов рассматриваются учебные заведения, в частности школы.

+11
СЛАВСЯ ЗЕ....треба відправити ще Міндічу хоча б 2 млрд дол а то йому в Ізраїлі холодно
14.01.2026 11:58 Ответить
+7
Буковель відключіть, рагулі дурні. І буде вам світло!))
14.01.2026 11:58 Ответить
+6
А ще двушку на мацкву.
14.01.2026 11:59 Ответить
А як готовитися якщо з 0 до 0 не буде світла?
14.01.2026 11:56 Ответить
Ментально.
14.01.2026 11:59 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна



29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
14.01.2026 12:22 Ответить
14.01.2026 11:58 Ответить
А ще двушку на мацкву.
Заночувати так, а зливати опалення й воду хто буде при низькій температурі?
14.01.2026 11:58 Ответить
14.01.2026 11:58 Ответить
Там батальон буковель вишкіл проходить, ніззя.
14.01.2026 12:00 Ответить
У Буковелі іноземним лохам продають такі куртки, а потім знімають на відео і показують пальцем.

14.01.2026 12:20 Ответить
На якій підставі роблять такі заяви? І що можуть вдіяти люди взагалі без світла? Пити нори в землі як черви для зимівлі?
14.01.2026 11:59 Ответить
Як це що робити? Ще раз підтримати Зєлєнского і аплодувати його переставлянню ліжок у зеленому борделі.
14.01.2026 12:48 Ответить
Прифронтове місто...
14.01.2026 11:59 Ответить
головне, щоб нафтопровід дружба не зупинявся і качав нафту русні в європу.
14.01.2026 12:01 Ответить
Кому це мер дає такі вказівки - так готовся!
14.01.2026 12:05 Ответить
Раніше всіх вилизав дупу зе
14.01.2026 12:09 Ответить
Наобирали... А Юзікам з міндічами тепло, презЕденто не в Україні, слуги в Києва 8 млрд забрали на тєлємарафон, щоб на дрони і безпеку електрики не пішли, і х.й хто знає, хто в нас черговий міністр оборони(ліжки в публічному домі міняють)...
14.01.2026 12:13 Ответить
Все це через одного нелоха 42 годіки який офігезно підготувався до війни, тепер гроші вкрали та нічогісінько не зробили.
14.01.2026 12:16 Ответить
25 годин! Одну годину населенню у борг!
14.01.2026 12:17 Ответить
Генераторы и зарядные станции летом покупать нужно было. Сейчас барыги цены взвинтили
14.01.2026 12:24 Ответить
Это ты еще февральские не видел
14.01.2026 12:40 Ответить
Урядовий Квартал95 злодіїв на посадах та х призначенці в ОДА, брешуть як і ****** на московії!! А потім, особа на посаді керовніка ДПСУ, їх через кордон переводить, за наказом зеленського, який взагалі нічого НЕ знає???!!!
14.01.2026 12:26 Ответить
Щоб будо тепліше далі, поки є світло, треба дивитись марафон і вечірні відосіки потужного.
14.01.2026 12:33 Ответить
А церкви напівпусті...
В коли ж Богу молитися, як не зараз, про захист?
14.01.2026 12:41 Ответить
Якщо Івано Франківці не задають питань з якого дива мер міста не готувався до таких подій,чому за 4 роки повномаштабної війни не було нічого зроблено для недопущення такої ситуації, значить Івано Франківців це все влаштовує,як і всіх Українців які мовчки терплять всі знущання над ними ригозеленою мразотою при владі,ТЕРПІЛИ.
14.01.2026 12:43 Ответить
Ну і наволоч. Замість обладнувати місто пересувними котельнями та генераторами будуть організовувати пункти обігріву. Бо на цьому можна стирити. А ще долучити до тирок кума, брата, свата та дружбанів.
14.01.2026 13:08 Ответить
 
 