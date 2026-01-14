Ивано-Франковск должен быть готов к отключениям света до 24 часов, - мэр Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город должен быть готов к возможным отключениям электроэнергии продолжительностью до 24 часов, при которых температура в квартирах может опускаться до критического уровня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Місто".
По словам мэра, в условиях длительных отключений температура в домах может снижаться до опасных показателей, поэтому городские власти должны заранее понимать, как будут действовать жители в таких ситуациях.
"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. ... У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", - подчеркнул Марцинкив.
Он отметил, что в городе должны функционировать пункты обогрева не формально, а фактически - с генераторами, запасами топлива, горячим чаем, печеньем и другими необходимыми вещами.
По словам городского головы, в качестве одной из возможных локаций для таких пунктов рассматриваются учебные заведения, в частности школы.
