Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, - мер Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місто повинно бути готовим до можливих відключень електроенергії тривалістю до 24 годин, за яких температура в квартирах може опускатися до критичного рівня.

За словами мера, за умов тривалих відключень температура в оселях може знижуватися до небезпечних показників, тому міська влада має заздалегідь розуміти, як діятимуть мешканці в таких ситуаціях.

"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. … У нас має бути розуміння, що робити людям, коли у квартирі буде 4 градуси й темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", - наголосив Марцінків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго

Він зазначив, що в місті мають функціонувати пункти обігріву не формально, а фактично - з генераторами, запасами палива, гарячим чаєм, печивом та іншими необхідними речами.

За словами міського голови, як одну з можливих локацій для таких пунктів розглядають заклади освіти, зокрема школи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетики зробили майже неможливе: У Кривому Розі заживили знеструмлених абонентів, котельні запущено