Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, - мер Марцінків
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місто повинно бути готовим до можливих відключень електроенергії тривалістю до 24 годин, за яких температура в квартирах може опускатися до критичного рівня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Місто".
За словами мера, за умов тривалих відключень температура в оселях може знижуватися до небезпечних показників, тому міська влада має заздалегідь розуміти, як діятимуть мешканці в таких ситуаціях.
"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. … У нас має бути розуміння, що робити людям, коли у квартирі буде 4 градуси й темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", - наголосив Марцінків.
Він зазначив, що в місті мають функціонувати пункти обігріву не формально, а фактично - з генераторами, запасами палива, гарячим чаєм, печивом та іншими необхідними речами.
За словами міського голови, як одну з можливих локацій для таких пунктів розглядають заклади освіти, зокрема школи.
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
Всі міста,абсолютно всі,повинні працювати на оборону.За цей час, 4 роки можна було зробити або підготуватись до децентралізації генеруючих підприємств - електроенергія,тепло,вода.100млн $ "Міндічгейту" це 5 млрд грн.,тільки те що відомо.Решта і марафони "єдині",і зарплати всім силовикам,суддям та прокурорам,зарплати собі любимим депутатам.