6 442 28

Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, - мер Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місто повинно бути готовим до можливих відключень електроенергії тривалістю до 24 годин, за яких температура в квартирах може опускатися до критичного рівня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Місто".

За словами мера, за умов тривалих відключень температура в оселях може знижуватися до небезпечних показників, тому міська влада має заздалегідь розуміти, як діятимуть мешканці в таких ситуаціях.

"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. … У нас має бути розуміння, що робити людям, коли у квартирі буде 4 градуси й темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", - наголосив Марцінків.

Він зазначив, що в місті мають функціонувати пункти обігріву не формально, а фактично - з генераторами, запасами палива, гарячим чаєм, печивом та іншими необхідними речами.

За словами міського голови, як одну з можливих локацій для таких пунктів розглядають заклади освіти, зокрема школи.

+17
СЛАВСЯ ЗЕ....треба відправити ще Міндічу хоча б 2 млрд дол а то йому в Ізраїлі холодно
14.01.2026 11:58 Відповісти
+14
Буковель відключіть, рагулі дурні. І буде вам світло!))
14.01.2026 11:58 Відповісти
+9
А ще двушку на мацкву.
14.01.2026 11:59 Відповісти
А як готовитися якщо з 0 до 0 не буде світла?
14.01.2026 11:56 Відповісти
Ментально.
14.01.2026 11:59 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна



29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
Заночувати так, а зливати опалення й воду хто буде при низькій температурі?
14.01.2026 11:58 Відповісти
Буковель відключіть, рагулі дурні. І буде вам світло!))
14.01.2026 11:58 Відповісти
Там батальон буковель вишкіл проходить, ніззя.
14.01.2026 12:00 Відповісти
У Буковелі іноземним лохам продають такі куртки, а потім знімають на відео і показують пальцем.

14.01.2026 12:20 Відповісти
На якій підставі роблять такі заяви? І що можуть вдіяти люди взагалі без світла? Пити нори в землі як черви для зимівлі?
14.01.2026 11:59 Відповісти
Як це що робити? Ще раз підтримати Зєлєнского і аплодувати його переставлянню ліжок у зеленому борделі.
14.01.2026 12:48 Відповісти
Прифронтове місто...
14.01.2026 11:59 Відповісти
головне, щоб нафтопровід дружба не зупинявся і качав нафту русні в європу.
14.01.2026 12:01 Відповісти
Кому це мер дає такі вказівки - так готовся!
14.01.2026 12:05 Відповісти
Раніше всіх вилизав дупу зе
14.01.2026 12:09 Відповісти
Наобирали... А Юзікам з міндічами тепло, презЕденто не в Україні, слуги в Києва 8 млрд забрали на тєлємарафон, щоб на дрони і безпеку електрики не пішли, і х.й хто знає, хто в нас черговий міністр оборони(ліжки в публічному домі міняють)...
14.01.2026 12:13 Відповісти
Все це через одного нелоха 42 годіки який офігезно підготувався до війни, тепер гроші вкрали та нічогісінько не зробили.
14.01.2026 12:16 Відповісти
25 годин! Одну годину населенню у борг!
14.01.2026 12:17 Відповісти
Генераторы и зарядные станции летом покупать нужно было. Сейчас барыги цены взвинтили
14.01.2026 12:24 Відповісти
Это ты еще февральские не видел
14.01.2026 12:40 Відповісти
Я ещё в 22г затарился, как чуял что это надолго
14.01.2026 16:25 Відповісти
Урядовий Квартал95 злодіїв на посадах та х призначенці в ОДА, брешуть як і ****** на московії!! А потім, особа на посаді керовніка ДПСУ, їх через кордон переводить, за наказом зеленського, який взагалі нічого НЕ знає???!!!
14.01.2026 12:26 Відповісти
Щоб будо тепліше далі, поки є світло, треба дивитись марафон і вечірні відосіки потужного.
14.01.2026 12:33 Відповісти
А церкви напівпусті...
В коли ж Богу молитися, як не зараз, про захист?
14.01.2026 12:41 Відповісти
Якщо Івано Франківці не задають питань з якого дива мер міста не готувався до таких подій,чому за 4 роки повномаштабної війни не було нічого зроблено для недопущення такої ситуації, значить Івано Франківців це все влаштовує,як і всіх Українців які мовчки терплять всі знущання над ними ригозеленою мразотою при владі,ТЕРПІЛИ.
14.01.2026 12:43 Відповісти
Ну і наволоч. Замість обладнувати місто пересувними котельнями та генераторами будуть організовувати пункти обігріву. Бо на цьому можна стирити. А ще долучити до тирок кума, брата, свата та дружбанів.
14.01.2026 13:08 Відповісти
Чотири роки відмивали гроші на що попало.Приклад:весна 2014,Покровськ,висадка троянд!!!.
Всі міста,абсолютно всі,повинні працювати на оборону.За цей час, 4 роки можна було зробити або підготуватись до децентралізації генеруючих підприємств - електроенергія,тепло,вода.100млн $ "Міндічгейту" це 5 млрд грн.,тільки те що відомо.Решта і марафони "єдині",і зарплати всім силовикам,суддям та прокурорам,зарплати собі любимим депутатам.
14.01.2026 13:47 Відповісти
Треба терміново готувати пункти незламності в Буковелі - там спокійно можна розмістити жителів кількох обласних центрів.
14.01.2026 14:40 Відповісти
 
 