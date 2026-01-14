Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО

Харків виявився краще підготовленим до можливих перебоїв електроенергії після російських атак, на відміну від Києва. У столиці тепер доведеться вживати кризових заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту, про це заявив Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром енергетики.

Харків

Так, за словами Шмигаля, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням. Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена", - зазначив він.

Київ

Шмигаль зауважив, що Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше.

"Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - додав він.

Що передувало?

  • У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
  • Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
  • Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.

Топ коментарі
Ну як в Кличка не кинути лайна
14.01.2026 15:01 Відповісти
Який молодець, якісно відпрацював завдання полити Кличка лайном. А про вилучення з бюджету Києва 8 мільярдів чи про ефективність захисту енергосистеми пару слів сказати не хоче?
14.01.2026 15:04 Відповісти
Прифронтовий Харків був готовий, а тиловий Київ ні? А може це подєльнік твоєго шефа Міндіч все *******? Міністр на всє рукі блд
14.01.2026 15:05 Відповісти
14.01.2026 15:01 Відповісти
Промахнувся шмигаль!
Бо все полетіло в зеленого утирка, хача тімурчіка!
КМДА не відповідальне за оборону критичних об'єктів.
14.01.2026 15:10 Відповісти
А хтось з ховрахів про це знає? В ховрахів у всьому винуватий Клічко.
14.01.2026 16:00 Відповісти
в кого довший
14.01.2026 15:33 Відповісти
14.01.2026 15:34 Відповісти
Шмигаль завжди готовий.
14.01.2026 15:04 Відповісти
14.01.2026 15:04 Відповісти
14.01.2026 15:05 Відповісти
Затичка в кожній дірці, стули пельку! Не тобі хаяти Кличка! Двушка на маскву йде вправно? Чи вже трьошка!?!?!?
14.01.2026 15:05 Відповісти
Хто вам сказав, що Харків готовий. Бред сивой кобили
14.01.2026 15:06 Відповісти
З віталєю все зрозуміло, але!!!
Питаннячко:
Яким чином КМДА, до захисту критичних об'єктів?
Де подівся отой зелений утирок, хач тімурчік? Де гроші, котрі йому видали на захист?
14.01.2026 15:07 Відповісти
Повернувшийся із фронту Алі Баба усе поправить...
14.01.2026 15:08 Відповісти
Завдяки таким невідоми героям в нас є світло... доречи такими громадськими роботами його і наказати, щоб відпрацював енергетиком 25 років і мав право отримати їх пенсію, а перед цим конфіскувати все майно в нього і всіх рідних (яке набули коли він був при владі).
14.01.2026 15:26 Відповісти
То він відключає тих, у кого ще світло залишилось!
14.01.2026 17:22 Відповісти
Ця істота, будучи прем'єром нічого не робила, і не бачила, ні міндічів, ні галущенків, все у нього було добре, а зараз шукає винних!
14.01.2026 15:08 Відповісти
Шмыгаль НЕ подскажет , кто осенью прошлого года . Отнял у Киева 8 ярдов из бюджета города ?
14.01.2026 15:09 Відповісти
та ти шо?! У нас що, в кожному місті окремий міністр енергетики? Чи кожне місто має власне ППО/ДТЕК? Чи може десь законодавчо вказано (я просто не знайшов), що цивільною обороною опікується громада?

А, зрозумів! "Двушечка на Маскву" йшла з Києва! Ось в чому проблема! З Харкова "двушечку" не закидували до Московії!
14.01.2026 15:10 Відповісти
Тільки призначили, а він вже все знає! Геній!
14.01.2026 15:11 Відповісти
Що зробило це шмигло будучи прем'єром.А тепер бігає як обісраний бик по череді .Ви,ЗЕлені уроди,мизинця Кличка на вартуєте.Чотири роки ви не хєра не робили,ваше це Галущенко,Єрмак,Баканов,Міндич і інші.
14.01.2026 15:12 Відповісти
Хай попробує сказати це Кличку наодинці !
14.01.2026 15:13 Відповісти
Хай в ринзі доведе! 🤣
14.01.2026 15:14 Відповісти
Влада "нєвіновна" - виновні мешканці міст. Може й так, а ле лише з тієї точки зору, що дозволяють такій владі існувати та грабувати себе.
14.01.2026 15:23 Відповісти
Правільна, таварвіщ шмігаль. Це кияни винні, що мерзнуть, що не загартовувалися, що центральна влада ******* гроші на енергетиці та обороні...
14.01.2026 15:44 Відповісти
дивно бачити оце протиставлення від дописувачів хто більш винуватий: Зе лайно чи Кличко? Звісно і ті і інщі мають ревну відповідальність. Але задайте питання на чиєму балансі находяться мережі в межах населених пунктів? Тож хто має про них дбати навіть якщо тобі палиці в колеса вставляють! Навіть якщо дуже хочеш закатати в асфальти 3 ярди в спальному районі міста
14.01.2026 15:46 Відповісти
Задал питання:
Основной владелец распределительных сетей в Киеве

🔌 DTEK Kyiv Grids (ДТЕК Київські електромережі) - это оператор распределительной сети в городе Киеве, который:

управляет линиями электропередач и распределительными сетями внутри столицы - от высоковольтных линий до трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

обслуживает большинство домов и предприятий Киева;

является частью энергетической группы DTEK, крупнейшей частной энергетической компании Украины.�
14.01.2026 16:42 Відповісти
ТО треба Ахмєтова винуватити? А що тобі відомі лише електромережі? Опаленням, водою, каналізацією не користуєшся? Що таке котельня не знаєш? Що таке енергонезалежність стратегічних підприємств не чув?
14.01.2026 20:07 Відповісти
Шморгаль, а ти тільки з вулиці прийшов? Чи не при тобі все ******* і до тепер *******? Ви, ******, народ за тупориле бидло тримаєте. Хоча на 73% так і є. Ну тоді, ржом дальше
14.01.2026 16:03 Відповісти
Шмигаль - зливний бачок. На більше не здатен.
14.01.2026 16:13 Відповісти
Забрати у міста 8 мільярдів і розказувати, що воно не готово.
Ну, красавці, що тут іще скажеш.
14.01.2026 16:16 Відповісти
14.01.2026 17:55 Відповісти
В загальному стратегія зелених саме така. Тому дивного то по суті нічого не має. Головне голосніше всіх кричати, звинувачувати всіх навколо і використовувати бидляцьку поведінку. І це не тому, що випускники трускавецької академії тупі, ні. Психологія. Вони мімікрують під психотим більшості населення. Населенню подобаються шоу. Чим більше та абсурдніше, тим більше подобається. А враховуючи, що у середньо статистичного виборця "політична" пам'ять гірша за пам'ять імфузорій туфельок, то будь що, сказане у типовій бидляцькій формі їм зайде. Винен Кличко, от і все. Зараз це підхоплять різного роду позитивні "блохєри", ЗМІ і інша п...здота. І ніхто н згадає про яйця по 17 грн., "тіха уйті в лєс", "продавайте собак та сплачуйте за комуналку", "двушечка на мацкву"... Зеленим фартонула з народом, що тут кажеш.
14.01.2026 16:19 Відповісти
Головне закинути це лохторату, схаває!
14.01.2026 16:54 Відповісти
14.01.2026 18:16 Відповісти
за 8 мільярдів забраних у Києва можна було до кожного будинку купити потужний промисловий генератор.і це називається роздільна генерація.так шмигаль гроші забрав і віддав на москву а люди в холоді й темряві сидять. і хто більший ворог - путін чи зелені ? памятаю при кучмі і без путіна в темряві сиділи.
14.01.2026 19:36 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/61812 Борислав Береза:
Після слів нового міністра енергетики Дениса Шмигаля що «Київ набагато гірше підготувався до масованих ударів по енергооб'єктах» в мене зявилося три питання:
1. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити рівень підговки України президентом України Зеленським та прем'єр-міністром Шмигалем до повномасштабного вторгнення?
2. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити рівень захисту енергообʼєктів на які були виділені гроші Кабміном під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та як Україна була готова до масованих ударів після цього?
3. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити кількість "двушечек на Москву", які були відправлені, коли прем'єр-міністром був Денис Шмигаль?
Чи це інше і президент та прем'єр-міністр не несуть відповідальність за херову підготовку України до повномасштабного вторгнення та гарні умови для "двушечки на Москву"? А то якось однобоко виходить.
14.01.2026 19:44 Відповісти
А у Харкова ЗЄ теж забрав 8 млрд з бюджету міста?
14.01.2026 20:39 Відповісти
Кожен рік від 5 млр Київ клав на рахунки, бо не встигав освоїти на бруківку! Тобто, 4 зима у війні і тільки Київ не встиг НІЧОГО закупити, щоб не було блекаутів! Позорисько! Ще й ниє про якісь політичні переслідування, коли сам нічо6о не робить!
Знов забаните за правду?
15.01.2026 08:34 Відповісти
Харків, маючи 36 млрд дохощів, постійнр під обстрілами але за 4 роки війни побудував мініму 4 ПІДЗЕМНІ школи! В Києві, за ДЕСЯТЬ РОКІВ, ЖОДНОЇ ЗВИЧАЙНОЇ! Тільки трц, бруківка, якісь дивні розв'язки! Прибиральну техніку теж профукав і в січні не готовий Київ до пгибирання снігу!
15.01.2026 08:46 Відповісти
 
 