Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО

Харків виявився краще підготовленим до можливих перебоїв електроенергії після російських атак, на відміну від Києва. У столиці тепер доведеться вживати кризових заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту, про це заявив Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром енергетики.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Харків

Так, за словами Шмигаля, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням. Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена", - зазначив він.

Київ

Шмигаль зауважив, що Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше.

"Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - додав він.

Що передувало?