Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО
Харків виявився краще підготовленим до можливих перебоїв електроенергії після російських атак, на відміну від Києва. У столиці тепер доведеться вживати кризових заходів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту, про це заявив Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром енергетики.
Харків
Так, за словами Шмигаля, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням. Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.
"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена", - зазначив він.
Київ
Шмигаль зауважив, що Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше.
"Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - додав він.
Що передувало?
- У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
- Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
- Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.
КМДА не відповідальне за оборону критичних об'єктів.
Питаннячко:
Яким чином КМДА, до захисту критичних об'єктів?
Основной владелец распределительных сетей в Киеве
🔌 DTEK Kyiv Grids (ДТЕК Київські електромережі) - это оператор распределительной сети в городе Киеве, который:
управляет линиями электропередач и распределительными сетями внутри столицы - от высоковольтных линий до трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
обслуживает большинство домов и предприятий Киева;
является частью энергетической группы DTEK, крупнейшей частной энергетической компании Украины.�
Після слів нового міністра енергетики Дениса Шмигаля що «Київ набагато гірше підготувався до масованих ударів по енергооб'єктах» в мене зявилося три питання:
1. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити рівень підговки України президентом України Зеленським та прем'єр-міністром Шмигалем до повномасштабного вторгнення?
2. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити рівень захисту енергообʼєктів на які були виділені гроші Кабміном під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та як Україна була готова до масованих ударів після цього?
3. Міністр енергетики Шмигаль може оцінити кількість "двушечек на Москву", які були відправлені, коли прем'єр-міністром був Денис Шмигаль?
Чи це інше і президент та прем'єр-міністр не несуть відповідальність за херову підготовку України до повномасштабного вторгнення та гарні умови для "двушечки на Москву"? А то якось однобоко виходить.
