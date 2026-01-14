РФ обстріляла 12 населених пункти Харківщини: постраждали 8 людей, з них 2 - діти
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, з них двоє – діти
- У селі Волоська Балаклія Шевченківської громади постраждав 11-річний хлопчик;
- У місті Харків постраждала 16-річна дівчина;
- У селі Задонецьке Зміївської громади постраждали 55-річна жінка та чоловіки 27, 52 і 60 років;
- У селі Жуків Яр постраждали 74-річна жінка і 85-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 15 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у місті Харків пошкоджено спортивний заклад;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Жуків Яр), 2 приватні будинки (с. Роздольне);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Олександрівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів); заклад відпочинку, 2 приватні будинки, гараж, автомобіль (с. Задонецьке).
