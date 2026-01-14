РФ обстріляла 12 населених пункти Харківщини: постраждали 8 людей, з них 2 - діти

РФ обстріляла 12 населені пункти Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, з них двоє – діти

  • У селі Волоська Балаклія Шевченківської громади постраждав 11-річний хлопчик;
  • У місті Харків постраждала 16-річна дівчина;
  • У селі Задонецьке Зміївської громади постраждали 55-річна жінка та чоловіки 27, 52 і 60 років;
  • У селі Жуків Яр постраждали 74-річна жінка і 85-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 15 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено спортивний заклад;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Жуків Яр), 2 приватні будинки (с. Роздольне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Олександрівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів); заклад відпочинку, 2 приватні будинки, гараж, автомобіль (с. Задонецьке).

