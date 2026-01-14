РУС
РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области: пострадали 8 человек, из них 2 - дети

РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов пострадали 8 человек, из них двое – дети

  • В селе Волоская Балаклия Шевченковской громады пострадал 11-летний мальчик;
  • В городе Харьков пострадала 16-летняя девушка;
  • В селе Задонецкое Змиевской громады пострадали 55-летняя женщина и мужчины 27, 52 и 60 лет;
  • В селе Жуков Яр пострадали 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Слободской район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 ракета (тип устанавливается);
  • 1 КАБ;
  • 15 БПЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в городе Харьков повреждено спортивное сооружение;
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки, электросети (пгт. Золочев);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль (с. Жуков Яр), 2 частных дома (с. Раздольное);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Александровка);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (пгт Старый Салтов); заведение отдыха, 2 частных дома, гараж, автомобиль (с. Задонецкое).

