РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области: пострадали 8 человек, из них 2 - дети
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов пострадали 8 человек, из них двое – дети
- В селе Волоская Балаклия Шевченковской громады пострадал 11-летний мальчик;
- В городе Харьков пострадала 16-летняя девушка;
- В селе Задонецкое Змиевской громады пострадали 55-летняя женщина и мужчины 27, 52 и 60 лет;
- В селе Жуков Яр пострадали 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА Слободской район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета (тип устанавливается);
- 1 КАБ;
- 15 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в городе Харьков повреждено спортивное сооружение;
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки, электросети (пгт. Золочев);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль (с. Жуков Яр), 2 частных дома (с. Раздольное);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Александровка);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (пгт Старый Салтов); заведение отдыха, 2 частных дома, гараж, автомобиль (с. Задонецкое).
