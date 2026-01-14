РФ выпустила 113 БПЛА и 3 баллистические ракеты по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 14 января противник атаковал Украину 3 баллистическими ракетами Искандер-М с Ростовской и Воронежской областей.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, оккупанты атаковали Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское.
Около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическая ракета и 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны.
Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.
До застосування вже готові:
⏺До 8 винищувачів МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка», загальна можлива кількість до 8 аеробалістичних ракет типу Кинджал
⏺До 3 надводних/підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря, загальний залп до 20 ракет морського базування «Калібр»
⏺До 30 ОТРК «Іскандер» зосереджено біля кордону, як мінімум в Міллєрово, Брянську, Воронєжу та Курську, можливе застосування як балістичних ракет типу «Іскандер-М/КН-23» так і крилатих ракет «Іскандер-К»
⏺Близько 700 шахедів з різних точок, найбільше на таких пускових майданчиках: Шаталово, Халіно, Орел (Цимбулова), Міллєрово, Ахтарськ.
Цілі ворога не змінні, русня хоче зробити повний дискомфорт для цивільного населення, під загрозою критична інфраструктура.
Шановні, цей пост несе в собі виключно інформаційний характер і не має на меті залякування, тому прошу віднестися з розумінням.
Обстріл не вперше - це зрозуміло, але краще щоб ви розуміли що орієнтовно потрібно очікувати.
Джерело:
@veselyy_pivden