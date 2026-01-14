УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13533 відвідувача онлайн
Новини Фото Результат роботи ППО
1 493 2

РФ випустила 113 БпЛА та 3 балістичні ракети по Україні: ППО знешкодила 90 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 14 січня противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Крім того окупанти атакували Україну 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.

Близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

ппо

Автор: 

армія рф (20773) обстріл (33585) ППО (4050) ракети (4376) Повітряні сили (3359) Шахед (2125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми не можемо аналогічно почати знищувати електроенергетику Москви і Пітера, значить відповідь має бути асиметричною із застосуванням наших можливостей. На болотах є фахівці, які забезпечують функціонування їхньої 'атомки' та енергетики, а хтось ще й консультує армію агресорів як краще дестабілізувати наше електропостачання -- так ось вони мають почати помирати внаслідок спецоперацій (щодо них це зробити простіше, ніж щодо якогось генерала з мінооборони, із зрозумілих причин). Так, між іншим, вчиняли Ізраїль та США, наприклад, щодо іранських науковців та інженерів атомної галузі. Початок системного знищення певних категорій фахівців спонукатиме інших почати залишати країну.
показати весь коментар
14.01.2026 09:09 Відповісти
@ Маємо попередню інформацію про можливий масований обстріл протягом 72 годин по Києву та області.
До застосування вже готові:
⏺До 8 винищувачів МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка», загальна можлива кількість до 8 аеробалістичних ракет типу Кинджал
⏺До 3 надводних/підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря, загальний залп до 20 ракет морського базування «Калібр»
⏺До 30 ОТРК «Іскандер» зосереджено біля кордону, як мінімум в Міллєрово, Брянську, Воронєжу та Курську, можливе застосування як балістичних ракет типу «Іскандер-М/КН-23» так і крилатих ракет «Іскандер-К»
⏺Близько 700 шахедів з різних точок, найбільше на таких пускових майданчиках: Шаталово, Халіно, Орел (Цимбулова), Міллєрово, Ахтарськ.
Цілі ворога не змінні, русня хоче зробити повний дискомфорт для цивільного населення, під загрозою критична інфраструктура.
Шановні, цей пост несе в собі виключно інформаційний характер і не має на меті залякування, тому прошу віднестися з розумінням.
Обстріл не вперше - це зрозуміло, але краще щоб ви розуміли що орієнтовно потрібно очікувати.

Джерело:
@veselyy_pivden
показати весь коментар
14.01.2026 13:52 Відповісти
 
 