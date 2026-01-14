РФ випустила 113 БпЛА та 3 балістичні ракети по Україні: ППО знешкодила 90 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 14 січня противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Крім того окупанти атакували Україну 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.
Близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.
До застосування вже готові:
⏺До 8 винищувачів МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка», загальна можлива кількість до 8 аеробалістичних ракет типу Кинджал
⏺До 3 надводних/підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря, загальний залп до 20 ракет морського базування «Калібр»
⏺До 30 ОТРК «Іскандер» зосереджено біля кордону, як мінімум в Міллєрово, Брянську, Воронєжу та Курську, можливе застосування як балістичних ракет типу «Іскандер-М/КН-23» так і крилатих ракет «Іскандер-К»
⏺Близько 700 шахедів з різних точок, найбільше на таких пускових майданчиках: Шаталово, Халіно, Орел (Цимбулова), Міллєрово, Ахтарськ.
Цілі ворога не змінні, русня хоче зробити повний дискомфорт для цивільного населення, під загрозою критична інфраструктура.
Шановні, цей пост несе в собі виключно інформаційний характер і не має на меті залякування, тому прошу віднестися з розумінням.
Обстріл не вперше - це зрозуміло, але краще щоб ви розуміли що орієнтовно потрібно очікувати.
Джерело:
@veselyy_pivden