РФ випустила 113 БпЛА та 3 балістичні ракети по Україні: ППО знешкодила 90 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 14 січня противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Крім того окупанти атакували Україну 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.

Близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

