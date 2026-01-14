2 729 36

Поліпшення графіків відключень може бути вже в четвер, але якщо не буде масованих атак, - Свириденко

Коли налагодиться ситуація зі світлом? Свириденко відповіла

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ситуація зі світлом може покращитися вже 15 січня. Умова - якщо не буде нових ударів РФ по енергетиці.

Про це вона заявила під час виступу в Раді, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо не буде масованих атак, хочу на цьому наголосити, то у нас з четверга з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал, казати деталі, яка підстанція буде відновлена. Але я кажу, що це буде четвер", - наголосила вона.

Що робить уряд?

"Ви читали, що ми переглядаємо об'єкти критичної інфраструктури із супутнім навантаженням. За 4 роки війни є об'єкти критичної інфраструктури, що не відключають і вони не в графіків - це медзаклади, ОПК, але є й супутне навантаження. Ми переглянули всі ці графіки.

Має бути справедливість,  ми подивилися, що це нам дає можливість вивільнити до 1 ГВт. Це говорить про те, що у людей з урахування всіх відключень та масованих атак, є можливість бути на одну-дві черги бути більше, якби ми не зробили цього рішення", - пояснила глава уряду.

Також Кабмін працює з ритейл мережами. Вони працюють на генераторах. 

У Києві також розгортають генератори біля житлових будинків, де ситуація найскладніша, додала вона.

"Робимо резерви палива. Достатня кількість пального є, оператори імпортують збільшений обсяг палива, щоб сформувати правильний обсяг ресурсів.

Працюємо з міжнародними партнерами, днями буде засідання "енергетичного Рамштайну".  

Ми оперативно вас інформуватимемо про зміну ситуації. Я дуже прошу зберігати спокій, вважаю, що єдність це те, на чому ми маємо фокусуватися. Ми всі працюємо 24/7", - підсумувала прем'єрка.

Що передувало?

  • У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
  • Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

Автор: 

Свириденко Юлія (851) відключення світла (1667)
Топ коментарі
+22
Як тільки ця тітонька починає щось базікати про "граіфіки", одразу ж прилітає від москалів. Дур@.
14.01.2026 14:24 Відповісти
14.01.2026 14:24 Відповісти
+16
Поліпшення графіків відключень може бути вже в четвер, але якщо не буде масованих атак, - Свириденко (с)
а після зими буде весна...а потім літо....а взагалі зимою сніг їде...
14.01.2026 14:24 Відповісти
14.01.2026 14:24 Відповісти
+8
Раз знов ця паскуда відкрила свого поганого рота, то можна розраховувати на нвоу масовану атаку. Щоб їй повилазило.
14.01.2026 14:26 Відповісти
14.01.2026 14:26 Відповісти
будьте єдними з міндічами , галущенками, цукерманами - їм тепло і комфорт іСраельських пляжів, вам замерзати без тепла і світла. До речі, а що там з "двушечками" на мацкву , чи немає збою ?
показати весь коментар
14.01.2026 14:57 Відповісти
Ти правий, зараз 15 годин 16 хвилин у Києві повітряна тривога, її просьбу виконали
показати весь коментар
14.01.2026 15:22 Відповісти
Клоуне, вона все вірно сказала
показати весь коментар
14.01.2026 16:46 Відповісти
"Іноді краще жувати, ніж говорити"
показати весь коментар
14.01.2026 17:41 Відповісти
Хто б це їй рота скотчем заклеїв?
показати весь коментар
14.01.2026 14:35 Відповісти
Війна почнеться...
показати весь коментар
14.01.2026 16:47 Відповісти
Лишається тільки дожити до четверга
показати весь коментар
14.01.2026 14:27 Відповісти
І так відомо що атаки будуть, бо морози тривають. Дурепа, краще би мовчала
показати весь коментар
14.01.2026 14:28 Відповісти
Ігор Гаврищак та Роман Світан

- Пане Романе, в як часто росіяни можуть застосовувати Орєшнік?
- Ну , фсьо завісіт от колічєства проізвєдьонних ракєт.

Приблизно так, як і Свіріденга. Дякую за компетентну аналітику
показати весь коментар
14.01.2026 14:28 Відповісти
С такою владою замість Свириденко могли б в Кабмін посадити мавпу в клітці. Менше було б витрат на утримання, а результат однаковий
показати весь коментар
14.01.2026 14:28 Відповісти
Ви не прави, результати різні, мавпа якщо і вкраде, то скоріше тільки їжу
показати весь коментар
14.01.2026 14:52 Відповісти
К-а-рр!!! К-а-рр!! Каркають та сподіваються на якесь диво. Дуже потужно та обнадійливо.
показати весь коментар
14.01.2026 14:35 Відповісти
Таке враження, що вона сама закликає кацапідарів атакувати,а потім скаже-"Ну,я ж казала -якщо не буде...".
показати весь коментар
14.01.2026 14:38 Відповісти
Оооо....
Нарешті.
Ніфіга собі!
Дебілка свириденка цензор читає.
Четвер, це завтра?
То очикуємо завтра черговий наліт!
Де, зе!гніда?
Як що кудись здриснув, то 100%, підари будуть атакувати.
показати весь коментар
14.01.2026 14:40 Відповісти
Може заткнешся немита паскуда з брудним ротом? Ця ************ явний агент під прикриттям пуйла.
показати весь коментар
14.01.2026 14:41 Відповісти
В уряді другим не місце
показати весь коментар
14.01.2026 14:50 Відповісти
Атакуи будуть і не масовані і масовані.
показати весь коментар
14.01.2026 14:41 Відповісти
Сором'язливо якось, замовчує свириденко, про інші шлахбауми від КабМіндічів в Українській економіці!! Мабуть, цій стюардесі, єрмак наказав заткнутися на посаді в Будинку Уряду!! Запис у трудовій їй уже зробили, от і сидить МОВЧКИ про злочини КабМіндічів з Урядового кварталу зеленського-деркача-єрмака!! Умеров з Генпрокурором та ДБР, можуть засвідчити!?!? ****** задоволений роботою Оманських з 2019 року!! Має результати, в усіх органах державного управління України! Бєсєда з сівковичем і мертвечуком активують своїх агентів в Україні!! Голосування та переголосування у ВРУ, показує цю реальність!!!
Пильнуймо Україну, від ****** та ухилянта + єрмачатини!!
показати весь коментар
14.01.2026 14:42 Відповісти
Це прохання москалям, щоб було що сказати нам, бо таке відчуття що кроме базікання нічого не робиться
показати весь коментар
14.01.2026 14:48 Відповісти
З четверга йдуть ще більші морози, краще б помовчала офісна курка.
показати весь коментар
14.01.2026 14:54 Відповісти
Це потужний сигнал.Цікаво для кого ці анонси?Знову ті самі граблі.
показати весь коментар
14.01.2026 14:54 Відповісти
А ти більше розказуй.
показати весь коментар
14.01.2026 15:12 Відповісти
Ця зелена хвойда ніби запрошує *****: якщо не буде обстрілу, то ми впораємось, дивіться...
показати весь коментар
14.01.2026 15:15 Відповісти
Звучить це так: "фюрере путін, починайте щось робити, Україна знов втрималась, те-че-ка" (радістка КЕЙТ)
показати весь коментар
14.01.2026 15:20 Відповісти
Нова ванга зʼявилась, вже переплюнула абдристовича
показати весь коментар
14.01.2026 15:41 Відповісти
Після таких розмов з'являється впевненість - шоб ні робилось - ничого зроблено не буде!
показати весь коментар
14.01.2026 17:14 Відповісти
Свириденко не дебілка. Вона говорить для дебілів.
- А закінчення війни на суботу. Якщо Пуйло виведе війська.
показати весь коментар
14.01.2026 17:54 Відповісти
Свириденщиха, тебе хтось за язик тягне?
От недолугі!
показати весь коментар
14.01.2026 18:36 Відповісти
ага.телеграмканали і всілякі аналитики обіцяють масований обстріл Києва і регіону вже цієї ночі. до речі,Світан заявив,що як тільки зняли Буданова і Малюка.....припинилися удари по росНПЗ.....
показати весь коментар
14.01.2026 18:38 Відповісти
"Я боюсь такі речі казати на загал, казати деталі, яка підстанція буде відновлена. Але я кажу, що це буде четвер", - наголосила вона.
ЦЕ КЛІНІКА!!!!
показати весь коментар
14.01.2026 18:39 Відповісти
до вас у нас з графіками все чудово було
одне цікавило українців - яка ціна на цибулю і чому запізнюється гройсманівська баржа з кавунами
показати весь коментар
14.01.2026 19:09 Відповісти
Свириденко, завали врешті-решт своє їбало
показати весь коментар
14.01.2026 19:52 Відповісти
 
 