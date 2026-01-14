Поліпшення графіків відключень може бути вже в четвер, але якщо не буде масованих атак, - Свириденко
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ситуація зі світлом може покращитися вже 15 січня. Умова - якщо не буде нових ударів РФ по енергетиці.
Про це вона заявила під час виступу в Раді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Якщо не буде масованих атак, хочу на цьому наголосити, то у нас з четверга з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал, казати деталі, яка підстанція буде відновлена. Але я кажу, що це буде четвер", - наголосила вона.
Що робить уряд?
"Ви читали, що ми переглядаємо об'єкти критичної інфраструктури із супутнім навантаженням. За 4 роки війни є об'єкти критичної інфраструктури, що не відключають і вони не в графіків - це медзаклади, ОПК, але є й супутне навантаження. Ми переглянули всі ці графіки.
Має бути справедливість, ми подивилися, що це нам дає можливість вивільнити до 1 ГВт. Це говорить про те, що у людей з урахування всіх відключень та масованих атак, є можливість бути на одну-дві черги бути більше, якби ми не зробили цього рішення", - пояснила глава уряду.
Також Кабмін працює з ритейл мережами. Вони працюють на генераторах.
У Києві також розгортають генератори біля житлових будинків, де ситуація найскладніша, додала вона.
"Робимо резерви палива. Достатня кількість пального є, оператори імпортують збільшений обсяг палива, щоб сформувати правильний обсяг ресурсів.
Працюємо з міжнародними партнерами, днями буде засідання "енергетичного Рамштайну".
Ми оперативно вас інформуватимемо про зміну ситуації. Я дуже прошу зберігати спокій, вважаю, що єдність це те, на чому ми маємо фокусуватися. Ми всі працюємо 24/7", - підсумувала прем'єрка.
Що передувало?
- У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
- Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
