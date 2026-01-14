РУС
Новости Отключение электроэнергии
1 214 26

Улучшение графиков отключений может быть уже в четверг, но если не будет массированных атак, - Свириденко

Когда наладится ситуация со светом? Свириденко ответила

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электричеством может улучшиться уже 15 января. Условие - если не будет новых ударов РФ по энергетике.

Об этом она заявила во время выступления в Раде, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Если не будет массированных атак, хочу это подчеркнуть, то у нас с четверга вечером будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в общем, говорить детали, какая подстанция будет восстановлена. Но я говорю, что это будет четверг", - подчеркнула она.

Что делает правительство?

"Вы читали, что мы пересматриваем объекты критической инфраструктуры с сопутствующей нагрузкой. За 4 года войны есть объекты критической инфраструктуры, которые не отключают и они не в графиках - это медучреждения, ОПК, но есть и сопутствующая нагрузка. Мы пересмотрели все эти графики.

Должна быть справедливость, мы посмотрели, что это дает нам возможность высвободить до 1 ГВт. Это говорит о том, что у людей с учетом всех отключений и массированных атак есть возможность быть на одну-две очереди больше, если бы мы не приняли это решение", - пояснила глава правительства.

Также Кабмин работает с ритейл сетями. Они работают на генераторах. 

В Киеве также разворачивают генераторы возле жилых домов, где ситуация наиболее сложная, добавила она.

"Делаем резервы топлива. Достаточное количество топлива есть, операторы импортируют увеличенный объем топлива, чтобы сформировать правильный объем ресурсов.

Работаем с международными партнерами, на днях будет заседание "энергетического Рамштайна".  

Мы оперативно будем информировать вас об изменении ситуации. Я очень прошу сохранять спокойствие, считаю, что единство это то, на чем мы должны фокусироваться. Мы все работаем 24/7", - подытожила премьер.

Что предшествовало?

  • В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
  • Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

Свириденко Юлия (353) отключение света (633)
Топ комментарии
+14
Як тільки ця тітонька починає щось базікати про "граіфіки", одразу ж прилітає від москалів. Дур@.
14.01.2026 14:24 Ответить
+11
Поліпшення графіків відключень може бути вже в четвер, але якщо не буде масованих атак, - Свириденко (с)
а після зими буде весна...а потім літо....а взагалі зимою сніг їде...
14.01.2026 14:24 Ответить
+4
Раз знов ця паскуда відкрила свого поганого рота, то можна розраховувати на нвоу масовану атаку. Щоб їй повилазило.
14.01.2026 14:26 Ответить
будьте єдними з міндічами , галущенками, цукерманами - їм тепло і комфорт іСраельських пляжів, вам замерзати без тепла і світла. До речі, а що там з "двушечками" на мацкву , чи немає збою ?
14.01.2026 14:57 Ответить
Ти правий, зараз 15 годин 16 хвилин у Києві повітряна тривога, її просьбу виконали
14.01.2026 15:22 Ответить
Хто б це їй рота скотчем заклеїв?
14.01.2026 14:35 Ответить
Лишається тільки дожити до четверга
14.01.2026 14:27 Ответить
І так відомо що атаки будуть, бо морози тривають. Дурепа, краще би мовчала
14.01.2026 14:28 Ответить
Ігор Гаврищак та Роман Світан

- Пане Романе, в як часто росіяни можуть застосовувати Орєшнік?
- Ну , фсьо завісіт от колічєства проізвєдьонних ракєт.

Приблизно так, як і Свіріденга. Дякую за компетентну аналітику
14.01.2026 14:28 Ответить
С такою владою замість Свириденко могли б в Кабмін посадити мавпу в клітці. Менше було б витрат на утримання, а результат однаковий
14.01.2026 14:28 Ответить
Ви не прави, результати різні, мавпа якщо і вкраде, то скоріше тільки їжу
14.01.2026 14:52 Ответить
К-а-рр!!! К-а-рр!! Каркають та сподіваються на якесь диво. Дуже потужно та обнадійливо.
14.01.2026 14:35 Ответить
Таке враження, що вона сама закликає кацапідарів атакувати,а потім скаже-"Ну,я ж казала -якщо не буде...".
14.01.2026 14:38 Ответить
Оооо....
Нарешті.
Ніфіга собі!
Дебілка свириденка цензор читає.
Четвер, це завтра?
То очикуємо завтра черговий наліт!
Де, зе!гніда?
Як що кудись здриснув, то 100%, підари будуть атакувати.
14.01.2026 14:40 Ответить
Може заткнешся немита паскуда з брудним ротом? Ця ************ явний агент під прикриттям пуйла.
14.01.2026 14:41 Ответить
В уряді другим не місце
14.01.2026 14:50 Ответить
Атакуи будуть і не масовані і масовані.
14.01.2026 14:41 Ответить
Сором'язливо якось, замовчує свириденко, про інші шлахбауми від КабМіндічів в Українській економіці!! Мабуть, цій стюардесі, єрмак наказав заткнутися на посаді в Будинку Уряду!! Запис у трудовій їй уже зробили, от і сидить МОВЧКИ про злочини КабМіндічів з Урядового кварталу зеленського-деркача-єрмака!! Умеров з Генпрокурором та ДБР, можуть засвідчити!?!? ****** задоволений роботою Оманських з 2019 року!! Має результати, в усіх органах державного управління України! Бєсєда з сівковичем і мертвечуком активують своїх агентів в Україні!! Голосування та переголосування у ВРУ, показує цю реальність!!!
Пильнуймо Україну, від ****** та ухилянта + єрмачатини!!
14.01.2026 14:42 Ответить
свиридня ТУПА корабельна ****сосна
14.01.2026 14:44 Ответить
Це прохання москалям, щоб було що сказати нам, бо таке відчуття що кроме базікання нічого не робиться
14.01.2026 14:48 Ответить
З четверга йдуть ще більші морози, краще б помовчала офісна курка.
14.01.2026 14:54 Ответить
Це потужний сигнал.Цікаво для кого ці анонси?Знову ті самі граблі.
14.01.2026 14:54 Ответить
А ти більше розказуй.
14.01.2026 15:12 Ответить
Ця зелена хвойда ніби запрошує *****: якщо не буде обстрілу, то ми впораємось, дивіться...
14.01.2026 15:15 Ответить
Звучить це так: "фюрере путін, починайте щось робити, Україна знов втрималась, те-че-ка" (радістка КЕЙТ)
14.01.2026 15:20 Ответить
Нова ванга зʼявилась, вже переплюнула абдристовича
14.01.2026 15:41 Ответить
 
 