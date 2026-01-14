Улучшение графиков отключений может быть уже в четверг, но если не будет массированных атак, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электричеством может улучшиться уже 15 января. Условие - если не будет новых ударов РФ по энергетике.

Что известно

Что известно

"Если не будет массированных атак, хочу это подчеркнуть, то у нас с четверга вечером будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в общем, говорить детали, какая подстанция будет восстановлена. Но я говорю, что это будет четверг", - подчеркнула она.

Что делает правительство?

"Вы читали, что мы пересматриваем объекты критической инфраструктуры с сопутствующей нагрузкой. За 4 года войны есть объекты критической инфраструктуры, которые не отключают и они не в графиках - это медучреждения, ОПК, но есть и сопутствующая нагрузка. Мы пересмотрели все эти графики.

Должна быть справедливость, мы посмотрели, что это дает нам возможность высвободить до 1 ГВт. Это говорит о том, что у людей с учетом всех отключений и массированных атак есть возможность быть на одну-две очереди больше, если бы мы не приняли это решение", - пояснила глава правительства.

Также Кабмин работает с ритейл сетями. Они работают на генераторах.

В Киеве также разворачивают генераторы возле жилых домов, где ситуация наиболее сложная, добавила она.

"Делаем резервы топлива. Достаточное количество топлива есть, операторы импортируют увеличенный объем топлива, чтобы сформировать правильный объем ресурсов.

Работаем с международными партнерами, на днях будет заседание "энергетического Рамштайна".

Мы оперативно будем информировать вас об изменении ситуации. Я очень прошу сохранять спокойствие, считаю, что единство это то, на чем мы должны фокусироваться. Мы все работаем 24/7", - подытожила премьер.

Что предшествовало?

В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

