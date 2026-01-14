В Киеве разворачивают резервное питание, - КГГА

В Киеве сейчас работает самое большое количество мобильных котельных, которые поддерживают больницы, учреждения социальной сферы и пункты несокрушимости.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Дополнительно сейчас проводят ряд мероприятий по резервному питанию, ведь Киев с точки зрения электропотребления является крупнейшим в Украине. И инфраструктура, расположенная в Киеве, также по энергопотреблению является крупнейшей, у нас самое большое количество мобильных котельных, которые были направлены на поддержку учреждений здравоохранения, социальной сферы, пунктов несокрушимости.

Там, где ситуация с теплоснабжением выравнивается, мы эти котельные оставляем на объектах", - отметил он.

"Также имеем генераторное хозяйство, около 60 МВт. Дополнительно разворачивает ГСЧС 6,8 МВт и 7 МВт разворачивает город. Это дизельные генераторы, которые закрывают определенные участки, где это рационально, где это позволяет решить вопрос заживления большего количества абонентов", - подытожил Пантелеев.

Что предшествовало?

В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.

