Зеленский: В части городов и громад могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике
На время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и громад могут отменить комендантский час.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Комендантский час могут отменить
"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и громад. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", - сказал глава государства.
Президент добавил, что чиновники должны представить соответствующие предложения.
"Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", - отметил Зеленский.
Чрезвычайное положение в энергетике
Напомним, что накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
Дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він потім ще років 20, будучи не морським хенералом, встановив "адміральську годину"
Якщо до нього зайшов в ту годину - карєра закінчувалася одразу...
В нас вже з 2023 не має тієї години,комендант з мінтами - сплять,мафія(наркобариги) - ні! До 2023 трохи ТРОшники ганяли всіх,дуже цікаво було б побачити статистику по злочинам за 22,23 роки та порівняти з тим що зараз.
можна хоч статистику?
Неможливо слухати.🤮
Хрипить безбожно.