РУС
Новости Удары по энергетике
2 361 25

Зеленский: В части городов и громад могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике

Зеленский: В части общин могут отменить комендантский час

На время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и громад могут отменить комендантский час.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комендантский час могут отменить 

"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и громад. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", - сказал глава государства.

Президент добавил, что чиновники должны представить соответствующие предложения.

"Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", - отметил Зеленский.

Чрезвычайное положение в энергетике

Напомним, что накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Дополняется... 

Автор: 

Зеленский Владимир (23365) комендантский час (175) энергетика (3040) чрезвычайная ситуация (37)
Топ комментарии
+7
От таких найпотужних рішень відразу додасться потужність в енергетиці.
14.01.2026 20:21 Ответить
+7
вірно, так хочеться в 2 ночі по темному місту погуляти в +255 жари по Кельвіну.
14.01.2026 20:24 Ответить
+6
тебе Зелена Гнида взалі потрібно прибрати
14.01.2026 20:21 Ответить
У нас про нього давно забули у районі.
14.01.2026 20:19 Ответить
А у Буковелі навіть не згадували ніколи (( Тут все залежить від кількох факторів головними із яких є "крутизна " у одних та ідіотизм у інших (( І якщо "крутого " хоч якось можна зрозуміти - як він інакше свою "крутість" покаже , то ідіота що посеред ночі під час прольоту шахедів мотається на китайському мопеді без глушника зрозуміє тільки такий самий ідіот .
14.01.2026 22:11 Ответить
тебе Зелена Гнида взалі потрібно прибрати
14.01.2026 20:21 Ответить
Комендантська година повинна бути тільки для коменданта.... Щоб поспати!
14.01.2026 20:21 Ответить
у нас в 1988 році на Північному флоті на кораблі був адміральський час. Спали після обіду всі, навіть карасі.
14.01.2026 20:25 Ответить
я знав одного "піхотного" військового, який на вертольотоносці "адмірал горшков" ходив через океани...
Він потім ще років 20, будучи не морським хенералом, встановив "адміральську годину"
Якщо до нього зайшов в ту годину - карєра закінчувалася одразу...
14.01.2026 20:30 Ответить
бо то гіх, то не можна
14.01.2026 20:35 Ответить
14.01.2026 20:42 Ответить
От таких найпотужних рішень відразу додасться потужність в енергетиці.
14.01.2026 20:21 Ответить
А ви кажете! Це ж перемога! Особисто за участю Потужного Мега-ватника.
14.01.2026 20:23 Ответить
Скасувати президента України цього треба, бо чим далі тим , якісь дебільні порушення
14.01.2026 20:23 Ответить
вірно, так хочеться в 2 ночі по темному місту погуляти в +255 жари по Кельвіну.
14.01.2026 20:24 Ответить
- Ну что,вам холодно?Я отменяю вам коменданську годину!Не нужно аплодисментов и не нужно целовать мне руки,моя работа заботиться об народишке.
14.01.2026 20:24 Ответить
А толку з цієї комендантської години? Як ходили три роки тому так і зараз ходять чи їздять єдиний плюс що людолови сплять
14.01.2026 20:24 Ответить
Тепер алкаші офіційно можуть тинятися містом
14.01.2026 20:24 Ответить
14.01.2026 20:29 Ответить
Не зовсім розумію зараз сенс цієї комендантської години. Бо у мажорів, що розважаються і шпигунів, що шпигують є перепустки.
14.01.2026 20:34 Ответить
Привіт з Полтави!
В нас вже з 2023 не має тієї години,комендант з мінтами - сплять,мафія(наркобариги) - ні! До 2023 трохи ТРОшники ганяли всіх,дуже цікаво було б побачити статистику по злочинам за 22,23 роки та порівняти з тим що зараз.
14.01.2026 20:55 Ответить
Клімєнка!
можна хоч статистику?
14.01.2026 20:58 Ответить
Теороборони давним давно немає і в юридичному і в фізичному сенсі.
14.01.2026 21:22 Ответить
відсутність світла і комендантської години.- велика подяка грабіжників, "зеграбіжнику"
14.01.2026 21:25 Ответить
это чтоб по ночам можно было побегать согреться? Патужна. Молодец.
14.01.2026 21:44 Ответить
Володя, зроби щось зі звуком!
Неможливо слухати.🤮
Хрипить безбожно.
14.01.2026 21:56 Ответить
 
 