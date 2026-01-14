Зеленский: В части городов и громад могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике

На время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и громад могут отменить комендантский час.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Комендантский час могут отменить

"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем отменить комендантский час для части городов и громад. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", - сказал глава государства.

Президент добавил, что чиновники должны представить соответствующие предложения.

"Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", - отметил Зеленский.

Чрезвычайное положение в энергетике

Напомним, что накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Дополняется...