В Киеве "сделали очень мало", чтобы подготовиться к сложной ситуации в энергетике, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике.
Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка городов
Как рассказал глава государства, во время сегодняшнего совещания по ситуации в энергетике отдельно проанализировали ситуацию в части городов.
"Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Многое видим – сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения", - подчеркнул президент.
Чрезвычайное положение в энергетике
- Напомним, что накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
- Также президент рассказал, что на время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и общин могут отменить комендантский час.
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
а методичок у мене, на жаль, немає, все хочу знайти час й написати одну про ядерну зброю на плутонії
Ті хто в Оман ганяли ? Ті хто в асфальт закатали ВПК і розвиток армії?
Ті хто шашлики і шатли підготував?
" ти завинив Кличко лише тому , що 3,14дічМіДЧіЧАМ хатєлась мноґа кушать "
наглий що калимський підераст!
А в Києві Данілов в лютому 2022 теж Кличка довбав за те що той роздавав зброю ТрО.Так що десь так, Друзі ЗЕленського багато зробили особливо Міндич.Через бек-офіси перекачали 100 млн $.Це з тих укриттів в "Енергоатомі"
І це що відомо.
Пі#арас ти хрипатий!!!
"Міндічгейт"? Історія того самого друга президента.
Корупція в енергетиці під час війни: скеровано до суду.
Ну да. Це ж точно не друзі ЗЄ ******* гроші на захисті енергетики.
І точно не ЗЄ ******* гроші Києва.
"як забрати в місцевих бюджетів військове ПДФО та зробити органи місцевого самоврядування винними в неналежному захисті енергетики".
видавництво: ОП
під редакцією д. літвіна, м. подоляка та інш.
Київ, 2026.
а винні ті ,
які щоденно допомагають нашій армії і дійсно роблять
великі справи для захисту нашоі держави !
Блазень є блазень зі своєю шоблою ,
і мають відповісти за все , що натворили в Украіні !!
якщо ти поцнелох з галущенками та міндичами крав..???
Чи ЗЄ сам не знає *****, крім підсирання місцевої влади та розпилу грошей, ті ОВА потрібні?
А ЗЄ їх понастворював зовсім не для цього. Навіть у Закарпатті.
А 8 мільйярдів, на залізницю хто забрав в Київа?