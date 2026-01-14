В Киеве "сделали очень мало", чтобы подготовиться к сложной ситуации в энергетике, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике.

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава государства, во время сегодняшнего совещания по ситуации в энергетике отдельно проанализировали ситуацию в части городов.

"Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Многое видим – сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения", - подчеркнул президент.