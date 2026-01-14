РУС
3 982 89

В Киеве "сделали очень мало", чтобы подготовиться к сложной ситуации в энергетике, - Зеленский

Зеленский раскритиковал подготовку Киева к энергокризису

Президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике. 

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка городов

Как рассказал глава государства, во время сегодняшнего совещания по ситуации в энергетике отдельно проанализировали ситуацию в части городов.

"Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Многое видим – сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения", - подчеркнул президент.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме сложная, тяжелее всего в столичном регионе, - Минэнерго

Чрезвычайное положение в энергетике

  • Напомним, что накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
  • Также президент рассказал, что на время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и общин могут отменить комендантский час.

Читайте также: Зеленский: В части городов и громад могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике

Зеленский Владимир (23365) Киев (26576) энергетика (3040)
+75
Як же воно хоче повалити Кличка, зелений неук!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:33 Ответить
+53
Мер Києва та і взагалі мери відповідають за ППО ?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
+47
Зате в москву дуже багато переправили двушок міндича..
показать весь комментарий
14.01.2026 21:35 Ответить
Як же воно хоче повалити Кличка, зелений неук!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:33 Ответить
Але ж, саме за це і відповідальні, призначені зеленським особи до цивільно-військових адміністрацій! Єрмак, може це підтвердити!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна
29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:58 Ответить
Мало золотих унітазів поставили друзі гідранта
показать весь комментарий
14.01.2026 21:34 Ответить
Поки зеленський з єрмаком, каталися по ЗАКОРДОНАХ, з шоблою супроводжуючих чисельністю майже пів Роти, щоб імітувати саміти міру-мір, розвозили з України гроші, треба йому було в Україні, з гончаруком-шмигалем-свириденком, дбати про ЗАХИСТ Українців, як за маму Риму та тата з дітьми!!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:02 Ответить
*****! такі да..не те що в країні напередодні повномасштабного! Та й "Фламінго" блекаути в москві влаштовують!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:35 Ответить
То може міндіч з галущенком допоможуть?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:35 Ответить
Зате в москву дуже багато переправили двушок міндича..
показать весь комментарий
14.01.2026 21:35 Ответить
Мер Києва та і взагалі мери відповідають за ППО ?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
Як там "блекаут у москві"? Та і щось вже не розповідає якої довжини черги на заправках у рф...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
С... ка ГНУСАВОНАРКОТИЧНА!!!дуже мало??? - це значить 3,14здичМИНДИЧмафия багато вкрала а Кличко винний? ?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
так що саме зробили в Харкові, що типу не зробили в Києві?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
Ви ж, як не помиляюсь, з ядерної зброї експерт в нас? Що Вам до Харкова? Змінили методичку на "Порівнянне містознавство"?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:44 Ответить
цікаво, яку підготовку зебіл побачив у Харкові

а методичок у мене, на жаль, немає, все хочу знайти час й написати одну про ядерну зброю на плутонії
показать весь комментарий
14.01.2026 21:56 Ответить
Про Харків тобто? Тепер бачимо, в чому справа.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:09 Ответить
В Харкові якраз до морозів встигли за 250 млн грн прикрасити 400 м набережної! Тепер нам харків'янам ніякі морози і блекаути не страшні!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:33 Ответить
Зегевара всю Украину сделал к 2022 году, знаток вопроса.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
А буратінка зробив багато заради підготовки до війни... потужно підготував країну до "майскіх празніков" з шашликами.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
А ти, піаніст оригінального стилю, що зробив для відбиття навали 22-го року? Шашлики маринував, які вилізли всій Україні боком? Вдови, сироти, інваліди тебе спитають...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
Зробили мало,бо вкрали богато !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
Якраз украв Найвеличніший.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:20 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 21:37 Ответить
***** не можу заспокоїтитися, тобто зелений трірівневі захисти це не міністр енергетики, а мери міст? Ти взагалі *****. А ну свідки Зеленського ваші аргументи? Взагалі хто адекватний може його підтримувати,?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:39 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 21:40 Ответить
Хто саме " в Києві"???
Ті хто в Оман ганяли ? Ті хто в асфальт закатали ВПК і розвиток армії?
Ті хто шашлики і шатли підготував?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:40 Ответить
Імпічмент, імпічмент ❗❗❗❗❗❗
показать весь комментарий
14.01.2026 21:41 Ответить
у Києві? Ти чмо зелене , для України шо зробив ?!!!! 🤡 торчок конченний ...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
Как хорошо иметь президента. которому мешают враги, а сам он все делает правильно.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
Та скікі можна накидувати на вентилятор?! То котельню не відремонтували, то знов просити в партнерів ракети ППО, які - наче ти не бачиш - не допомагають, бо треба - томагавки, ударну зброю, щоб знищувати орчатину та переламати перебіг війни, а не боягузливо відбиватися, коли тебе притиснули в куток та б'ють юрбою.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
про міндіча ні слова -тіпа я ніпрічьом-то кличка дружбан і подільник
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
Як там у байці
" ти завинив Кличко лише тому , що 3,14дічМіДЧіЧАМ хатєлась мноґа кушать "
показать весь комментарий
14.01.2026 21:48 Ответить
На українській правді УП теж Зеленського рвуть, боти напевно там в паніці мовчать читають нові методики 🤣🤣🤣. Походу загрався Зе.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:45 Ответить
Отже ж гнида кончена…
наглий що калимський підераст!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:46 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 21:46 Ответить
А "Банкова" - це не Київ?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:47 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 21:48 Ответить
Виправун загундосив.Кличка треба ущіпнути.Ти теж перед вторгненням зі своєю шоблою нічого не робив щоб підготуватись "до зустрічі сусіда".Особливо на півдні,Верещук та Баканов з Куліничем дуже "допомогли"
А в Києві Данілов в лютому 2022 теж Кличка довбав за те що той роздавав зброю ТрО.Так що десь так, Друзі ЗЕленського багато зробили особливо Міндич.Через бек-офіси перекачали 100 млн $.Це з тих укриттів в "Енергоатомі"
І це що відомо.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:49 Ответить
Ви впевнені, що зброю роздавав саме Кличко? Йому були підпорядковані армійські арсенали і сховища, так?
показать весь комментарий
14.01.2026 23:53 Ответить
Гнида хоче перекласти відповідальність
показать весь комментарий
14.01.2026 21:50 Ответить
А що пан Зеленський зробив для Києва? Вивів невідомо куди 8 мільярдів гривень! Призначив головою військової адміністрації такого собі Ткаченка- Мамедова, котрий заникав кудись 260 мільйонів гривень і абсолютно нічого не зробив для захисту Києва. Оце, мабуть, і все...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:51 Ответить
Добре, що твої: Наєм, Галущенко і Міндіч до#уя зробили "для захисту" тієї самої енергетики!
Пі#арас ти хрипатий!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:51 Ответить
Кличко просить Зеленського не підписувати зміни до держбюджету, якими у Києва забрали 8 млрд грн.

"Міндічгейт"? Історія того самого друга президента.
Корупція в енергетиці під час війни: скеровано до суду.

Ну да. Це ж точно не друзі ЗЄ ******* гроші на захисті енергетики.
І точно не ЗЄ ******* гроші Києва.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:52 Ответить
І шмаркля навіть не згадав що до такої ситуації якимось чином причетні ракетно-дронові обстріли Києва Пуйлом.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:20 Ответить
Зато твои миндичи и Цукерманы очень много сделали. )
показать весь комментарий
14.01.2026 21:52 Ответить
курс лекцій в. зеленського:
"як забрати в місцевих бюджетів військове ПДФО та зробити органи місцевого самоврядування винними в неналежному захисті енергетики".
видавництво: ОП
під редакцією д. літвіна, м. подоляка та інш.
Київ, 2026.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:54 Ответить
співавтор лекції- дЄрмак і його "Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України"
показать весь комментарий
14.01.2026 22:10 Ответить
Зе зробив дуже багато, для того , щоб у Києві був блекаут...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:58 Ответить
Гундосий навчився в Трампа вмикати дебіла, більшого, ніж є. Хоча, здавалося б, куди вже більше?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:59 Ответить
Здається Трамп вчиться в Гундосого.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:25 Ответить
Ти, президент, п і да рас кінчений, шмат лайна москвогаварящого! Щоб ти горів у пеклі, *****, за смерті тисяч українців! Ти, підріло, винен у їх смертях, бо брехливий крадій будував дороги, а не ракети! Здохни, наволоч!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:01 Ответить
Так гроші в москву хто вивозить, гандон
показать весь комментарий
14.01.2026 22:03 Ответить
Хіба тільки в Київі? По всій країні,ти падло та твої "побратимі" пі@дараси зовсім ни@уя не робили, а тільки пиз@или грощи.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:08 Ответить
Ну то звільняй Тимурченка, чи як його там.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:12 Ответить
ЗеМіндічі нагло вкрали все в Украіні ,
а винні ті ,
які щоденно допомагають нашій армії і дійсно роблять
великі справи для захисту нашоі держави !
Блазень є блазень зі своєю шоблою ,
і мають відповісти за все , що натворили в Украіні !!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:13 Ответить
Винні перш за все виборці, які привели до влади зелених і планували таким чином знищення України!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:56 Ответить
Зате на Чонгарі та з клістронами зелені покидьки постаралися від душі.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:14 Ответить
А як асфальт клали до кордону з Рашкою - аж шуба загорталася.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:15 Ответить
Геть довбойоба безтолкового!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:15 Ответить
Треба вимагати в цього бовдура, щоб він кордони відкривав, бо замерзнуть всі
показать весь комментарий
14.01.2026 22:55 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 22:15 Ответить
Это нарушение законодательства ради усиления централизации в стране, - Кличко по решению ВР об изъятии у Киева 8 млрд
Источник: https://censor.net/ru/n3569828
показать весь комментарий
14.01.2026 22:24 Ответить
Треба Юзіка туди поставити керувати, або лисого
показать весь комментарий
14.01.2026 22:33 Ответить
тож хто винен
якщо ти поцнелох з галущенками та міндичами крав..???
показать весь комментарий
14.01.2026 22:33 Ответить
Навряд ЗЄ має на увазі Голову Київської міської військової адміністрації (КМВА) є Тимура Ткаченко, якого саме він призначив.

Чи ЗЄ сам не знає *****, крім підсирання місцевої влади та розпилу грошей, ті ОВА потрібні?
показать весь комментарий
14.01.2026 22:40 Ответить
Взагалі-то під час війни мали б працювати саме військові адміністрації, і на зовсім інших принципах (бо війна це насамперед примус і своїх, в чужих), а діяльність виборних органів мала б бути призупинена. Але рішучості довести справу до кінця не вистачило, як завжди, і було створено двовладдя з можливістю кивати один на одного.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:50 Ответить
Ну це у нормальній державі.

А ЗЄ їх понастворював зовсім не для цього. Навіть у Закарпатті.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:03 Ответить
Хіба не твій чінуша керує київською військовою адміністрацією? Чому він не забрав гроші в міндіча на захист енергетичних споруд?
А 8 мільйярдів, на залізницю хто забрав в Київа?
показать весь комментарий
14.01.2026 22:49 Ответить
То галущенка посадять за це?
показать весь комментарий
14.01.2026 22:50 Ответить
Зеленський, як справжній нарцис звинувачує всіх, крім себе.А як ти до війни підготувався ?
показать весь комментарий
14.01.2026 23:00 Ответить
Міндіч йому (ЗЄ) на допомогу. Срань зелена.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:10 Ответить
Що ти ***** зробив? Що ти чорт за чотири роки війни зробив. За чотири роки вся генерація і підстанції давно повинні бути вже під землею. Вирва від ракети приблизно 6-7 м глибини. Ховаємо трансформатори і генератори 10 м під землю і все. ****, все що треба було зробити. Але раз закопати енергетику, це ж відкат тільки один раз, а так щороку-щомісяця можна буде на захист гроші вибивати. І не *****, що це неможливо. За 4 роки виростають будинки на 25 поверхів
показать весь комментарий
14.01.2026 23:25 Ответить
Київські підстанції належать не Зеленському, а Ахметова. Ви не знали?
показать весь комментарий
14.01.2026 23:45 Ответить
Все рівно кому що належить. Ми говоримо про захист, а не про власність. Буде постанова закопати все під землю, закопають
показать весь комментарий
14.01.2026 23:53 Ответить
Мстиве, заздрісне, низькоросле, самозакохане, продажне зелене ГІМНО.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:28 Ответить
Ти ж гроші з Києва собі забрав. Гнусявий пітер об!сцяний.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:36 Ответить
І він правий, принаймні частково: ДЕТЕК КМДА не підпорядкований, а Київтеплоенерго підпорядкований. Хоча Кличко вже був мером, коли, забираючи в Ахметова проблемне Київтеплоенерго, чомусь залишили йому більш благополучне КИЇВЕНЕРГО (а також всі переплати за опалення теж залишили, а ось борги за опалення і необхідність вибивати їх з боржників забрали місту).
показать весь комментарий
14.01.2026 23:43 Ответить
якби зенелох не заважав...
показать весь комментарий
14.01.2026 23:47 Ответить
Скрізь зробили дуже мало! Іншими словами, у владі одні дармоїди з купою помічників
показать весь комментарий
14.01.2026 23:55 Ответить
Коли в тебе забирають вісім мільярдів, які потім друзі зе- розкрадають, то щоб перевести гнів від себе, треба дати новий напрям своїм маніпуляціям.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:02 Ответить
Мерзенна оманська брехлива гнида
показать весь комментарий
15.01.2026 00:03 Ответить
 
 