Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей"

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в плохой подготовке Киева к сложной ситуации в энергетике. Кличко заявил, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Об этом мэр столицы написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? Когда после разрушительной атаки из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на несколько часов свет в дома киевлян? Когда мы подключаем к автономным источникам социальные учреждения - больницы, роддомы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, соцработники разносят горячую еду одиноким лежачим киевлянам. Когда в пунктах обогрева круглосуточно дежурят работники, чтобы принимать киевлян? Когда питаем от генераторов объекты критической инфраструктуры", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. Кличко отметил, что "у них, хоть и нет оружия в руках, но своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну".

"Между тем - сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал городской голова Киева.

Кличко заявил, что в этой чрезвычайной ситуации "он, как мэр, все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города (как и в первые дни и недели полномасштабной войны)".

"Отвечаю вам - извинитесь, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились", - добавил мэр столицы.

Что предшествовало?

Напомним, что в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике. Он заявил, что было "очень мало сделано".

