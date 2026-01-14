РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 817 54

Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей"

Кличко отреагировал на обвинения Президента в плохой подготовке Киева к блэкауту

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в плохой подготовке Киева к сложной ситуации в энергетике. Кличко заявил, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Об этом мэр столицы написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? Когда после разрушительной атаки из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на несколько часов свет в дома киевлян? Когда мы подключаем к автономным источникам социальные учреждения - больницы, роддомы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, соцработники разносят горячую еду одиноким лежачим киевлянам. Когда в пунктах обогрева круглосуточно дежурят работники, чтобы принимать киевлян? Когда питаем от генераторов объекты критической инфраструктуры", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. Кличко отметил, что "у них, хоть и нет оружия в руках, но своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну". 

Смотрите также: Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденный объект, и поблагодарил их за героический труд. ВИДЕО

"Между тем - сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал городской голова Киева.

Кличко заявил, что в этой чрезвычайной ситуации "он, как мэр, все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города (как и в первые дни и недели полномасштабной войны)".

"Отвечаю вам - извинитесь, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились", - добавил мэр столицы.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике. Он заявил, что было "очень мало сделано".

Читайте также: В Киеве "сделали очень мало", чтобы подготовиться к сложной ситуации в энергетике, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23365) Киев (26576) Кличко Виталий (4713) энергетика (3040)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ще у листопаді 21 року, Кличко заявив про наміри створення ТРО. Так зелені, як на нього налетіли - куди він лізе, це не його справа.
Думай-те.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:47 Ответить
+13
Можна було б нагадати і про те, завдяки бездіяльності якого зеленого лайна сталося те, що тепер треба лагодити.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:45 Ответить
+13
Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори

А міг би закликати не панікувати, готуватись до шашликів... І взагалі, то все ЗМІ брешуть, адже в нас все прекрасно!
показать весь комментарий
14.01.2026 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо Зєля - 3 в 1 - сцикло, бидло і малорос!
показать весь комментарий
14.01.2026 23:44 Ответить
зеля етнічний єврей, а не малорос
показать весь комментарий
14.01.2026 23:49 Ответить
Сцикло, бидло і жидло )))
показать весь комментарий
14.01.2026 23:58 Ответить
Ти у нього кров на аналізи брав? Зеленьський - типовий середньо статистичний малорос, на відміну від тебе, середньостатистичного великороса, що пропагує національну ворожнечу в Україні.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:16 Ответить
Простите--Вы Сами в Это Верите?
показать весь комментарий
15.01.2026 01:24 Ответить
Він жид в не єврей
показать весь комментарий
15.01.2026 00:21 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 23:54 Ответить
вот воно що !
це виявляється міндич друг та бізнес-партнер не ЗЄлєнського, а Кличка організував ціле кодло по розкраданню грошей в енергетиці

воно думає що українці це вмерзлі в лід рибки гуппі і нічого не пам'ятають про міндичгейт

.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:17 Ответить
Та забули вже Давно.Тепер Юля на Экранi.
показать весь комментарий
15.01.2026 01:26 Ответить
ЗЄля,
де ЗЄлєнський Гігават електрики?
де ЗЄлін міліард дерев, які можна попиляти на дрова ?

кому ти мізки пудриш Кличком, нещастя гундорсе !

.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:21 Ответить
Можна було б нагадати і про те, завдяки бездіяльності якого зеленого лайна сталося те, що тепер треба лагодити.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:45 Ответить
"Верховний Головнокомандувач" зі своїми "ефективними менеджерами" про***в захист країни, хоча це його прямий обов'язок... А тепер винуватий Кличко.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:56 Ответить
Зате зараз потужний взявся потужно за енергетику. Все, капець енергетиці країни!!
показать весь комментарий
15.01.2026 00:41 Ответить
Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори

А міг би закликати не панікувати, готуватись до шашликів... І взагалі, то все ЗМІ брешуть, адже в нас все прекрасно!
показать весь комментарий
14.01.2026 23:46 Ответить
Треба було, як у Криму зразу після анексії, їздили машини, на яких були великі екрани і показували виступи Путєна. Так і Зе потрібно, за відсутністю світла транслювати на мобільні телевізори вечірні виступи найвеличного. І зразу стане не так холодно.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:52 Ответить
де взяти стільки омивача скла і броньованих екранів ?

народ злий через темряву та холод.
нє поймут,
екрани поб'ють

.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:35 Ответить
Народ обригає, вибачте, унітази, а за відсутності води це критично.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:43 Ответить
Ще у листопаді 21 року, Кличко заявив про наміри створення ТРО. Так зелені, як на нього налетіли - куди він лізе, це не його справа.
Думай-те.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:47 Ответить
Все правильно сказав.. Молодець !
показать весь комментарий
14.01.2026 23:48 Ответить
Респект, пане Віталію.
🤮 - це найпотужнішому.
А і справді, воно ляпнуло щось, не думаючи. Та хіба воно зі свого бункера бачить, як вкалують енергетики, ДСНС та інші, ліквідовуючи наслідки війни?!
показать весь комментарий
14.01.2026 23:48 Ответить
Тим більше, забрали мільярди з місцевого бюджету, повноваження на захист переклали на очільників військових адміністрацій, а винний - Кличко. Зеля забув згадати, що в ситуації з енергетикою в Україні винен Порошенко.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:47 Ответить
"Скоро не буде грошей лайно вигрібати. Нас грабують!" - мер Дніпра Філатов про вилучення владою грошей з бюджетів громад

Джерело: https://censor.net/ua/n3589595
показать весь комментарий
14.01.2026 23:49 Ответить
Яка ж гнида той Зеленський...
показать весь комментарий
14.01.2026 23:49 Ответить
Ще раз нагадую, він ворог.
Тільки ворог здатен на такі дії.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:53 Ответить
Гарна підготовка була тільки у друзів, які себе не берегли і всі сили віддавали суспільству

показать весь комментарий
14.01.2026 23:49 Ответить
Дійсно, треба ж було як Міндіч готуватися, правда?
Сподіваюсь одного разу Віталій не витримає і дасть нелоху в бубен.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:52 Ответить
що для Зе тисячи киян???
для нього вся Україна не варта одного єрмака
показать весь комментарий
14.01.2026 23:52 Ответить
У Зеблазня винні ВСІ і у всьому ,
тільки не він і його банда Міндічей ,
які спи@дили все в нашій краіні !!
Зеля , краще зтули свою щурячью пельку і не квакай !😡
показать весь комментарий
14.01.2026 23:55 Ответить
Дуже слабка відповідь. Треба брати до прес-служби фахівців, а не будь-кого.
показать весь комментарий
14.01.2026 23:55 Ответить
Мабуть Кличко повинен був викликати на "стадіон/ринг" Зе, щоб було чергове шоу? Електорату це б сподобалось...
показать весь комментарий
14.01.2026 23:58 Ответить
Ага, але був би один раунд, і той би закінчився дуже швидко
показать весь комментарий
15.01.2026 00:11 Ответить
Потужний лідор не гідний розмовляти з Кличком. Який є Людиною честі і совісті.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:05 Ответить
Хоча і до Кличка є питання, але після усього, що накоїли "слуги" на чолі з лошарою (а як інакше назвати пріпіздєнта, у якого замість уряду діяв тіньовий кабінет, а він про нього не знав?), воно ще щось в'якає? "Да ти узбагойся..." (с), як він взагалі в очі людям дивиться? Чи це така порода, чи натура? #идівня чортова
показать весь комментарий
15.01.2026 00:09 Ответить
Поки всі, без виключень, українські політики будуть запопадливо зазирати в очі зеленому покидьку, абсолютно нічого в державі не зміниться.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:11 Ответить
І які ж це політики? "слуги"? Вони просто кнопки, щоправда, дуже дорогі. Он їх бабаюля хотіла задешево купити - не та ціна
показать весь комментарий
15.01.2026 00:14 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 00:12 Ответить
Це майже смішно - міндічі з галущенками ще влітку пожаліли грошей на захист "...всьо равно разєбут...", а цей тепер надзвичайку запроваджує. Нє, ну не сук@?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:17 Ответить
Це типу керуватиме погодою?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:24 Ответить
Ой випросить зеля, що його розірвуть просто голими руками...
показать весь комментарий
15.01.2026 00:13 Ответить
Ніззя - путін нападьоть
показать весь комментарий
15.01.2026 00:18 Ответить
ви помиляєтесь, дурнів вистачає - "потужного" виберуть на дальший термін. Нажаль
показать весь комментарий
15.01.2026 01:22 Ответить
Віталік, посли їх всіх *****, в ще краще вїби. Запитай, де **** захист енергетики. Запитай, чому захисти стоять не добудовані (Львів). Чому за чотири роки війни в нас все відкрите. Чому *****?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:15 Ответить
Забуло ригоанальне падло як вісім лярдів забрало і двушку на маскву відправило
показать весь комментарий
15.01.2026 00:25 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 00:26 Ответить
Смарагдовий особисто від себе передав хоч один дрон чи один генератор ? Відео про це взагалі є?
показать весь комментарий
15.01.2026 00:38 Ответить
Те, що президент не бачить, то не є біда, гірше, що це не дуже відчувають кияни. Принаймні з пріоритетами в цій складній ситуації у Київської влади є проблеми.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:42 Ответить
Так а де потужний захист енергооб'єктів від Мамеда, типу Ткаченко? Це ж ніби його прямий обов'язок, ставленника зєлі по Києву.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:48 Ответить
тимурка пилит бабосики, не мешайте. Кличку - респект и поддержка от киевлян!
показать весь комментарий
15.01.2026 00:59 Ответить
Ольга Рев

"Березень 2025 Зе передав путіну список енергетичних об єктів для бомбардувань.

На прес-корференції він розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою"
показать весь комментарий
15.01.2026 01:01 Ответить
"Юстас Алексу":

Березень 2025.

Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати, - Зеленський.

показать весь комментарий
15.01.2026 01:06 Ответить
Схожа ситуація (хоча і менш кризова) була взимку 22-23. З неї зробили якісь висновки? Щось вдосконалили, проклали резервні кабелі, розкидали трансформатори по районах, встановили на дахах висоток чи в їх підвалах автономні котельні, дозволили людям в квартирах з газом встановлювати власні бойлери, розмістили навколо районних підстанцій та двох ТЕС батареї нехай ствольної ППО з наказом: 'Або відбиваєте атаку на станцію, або гинете разом з нею'? А зрозумілі пріоритети при обмежувальних відключеннях, а не що простіше; більша вибірковість цих відключень в ручному режимі, на місцях, а не скопом усім районом, з центрального пункту? Може варто знеструмлювати не весь будинок, а лише окремі його елементи (і не погодинно, а до подолання ситуації)? Можу ще продовжувати... І практично нічого з переліченого не було зроблено, всі заспокоїлися, що наступні дві зими москалі Київ системно не турбували.
показать весь комментарий
15.01.2026 01:08 Ответить
а де ж наша симетрична відповідь на блекаути, де "потужні" Фламінго, які ми виробляeмо 3-4 кожного дня. Від "гаранта" багато розмов .... пустих
показать весь комментарий
15.01.2026 01:19 Ответить
 
 