Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей"
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в плохой подготовке Киева к сложной ситуации в энергетике. Кличко заявил, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
Об этом мэр столицы написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? Когда после разрушительной атаки из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на несколько часов свет в дома киевлян? Когда мы подключаем к автономным источникам социальные учреждения - больницы, роддомы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, соцработники разносят горячую еду одиноким лежачим киевлянам. Когда в пунктах обогрева круглосуточно дежурят работники, чтобы принимать киевлян? Когда питаем от генераторов объекты критической инфраструктуры", - написал Кличко.
Он подчеркнул, что такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. Кличко отметил, что "у них, хоть и нет оружия в руках, но своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну".
"Между тем - сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал городской голова Киева.
Кличко заявил, что в этой чрезвычайной ситуации "он, как мэр, все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города (как и в первые дни и недели полномасштабной войны)".
"Отвечаю вам - извинитесь, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились", - добавил мэр столицы.
Что предшествовало?
- Напомним, что в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский раскритиковал подготовку Киева к сложной ситуации в энергетике. Он заявил, что было "очень мало сделано".
це виявляється міндич друг та бізнес-партнер не ЗЄлєнського, а Кличка організував ціле кодло по розкраданню грошей в енергетиці
воно думає що українці це вмерзлі в лід рибки гуппі і нічого не пам'ятають про міндичгейт
.
де ЗЄлєнський Гігават електрики?
де ЗЄлін міліард дерев, які можна попиляти на дрова ?
кому ти мізки пудриш Кличком, нещастя гундорсе !
.
А міг би закликати не панікувати, готуватись до шашликів... І взагалі, то все ЗМІ брешуть, адже в нас все прекрасно!
народ злий через темряву та холод.
нє поймут,
екрани поб'ють
.
Думай-те.
🤮 - це найпотужнішому.
А і справді, воно ляпнуло щось, не думаючи. Та хіба воно зі свого бункера бачить, як вкалують енергетики, ДСНС та інші, ліквідовуючи наслідки війни?!
Джерело: https://censor.net/ua/n3589595
Тільки ворог здатен на такі дії.
Сподіваюсь одного разу Віталій не витримає і дасть нелоху в бубен.
для нього вся Україна не варта одного єрмака
тільки не він і його банда Міндічей ,
які спи@дили все в нашій краіні !!
Зеля , краще зтули свою щурячью пельку і не квакай !😡
"Березень 2025 Зе передав путіну список енергетичних об єктів для бомбардувань.
На прес-корференції він розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою"
Березень 2025.
Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати, - Зеленський.